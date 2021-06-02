Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России.

Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

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