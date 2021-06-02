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Новости За рубежом
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Байден (2380) Путин (29860) Россия (91236) США (23177)

Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России.

Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.

По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".

Читайте также: Лавров об ожиданиях РФ от саммита Байдена-Путина: Не строим иллюзий, что будут прорывы, исторические судьбоносные решения

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 8883
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02.06.2021 09:28
+3
теперь и негры бросают ножи в спину........ Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 5123

Судан объявил о пересмотре соглашения с россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.
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02.06.2021 09:30
+3
давно пора...
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02.06.2021 09:40
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Правила форума Совет форумчан
о , так ви вже перед "вдивцями" виправдовуетесь...- Китай сьміеться...
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02.06.2021 09:26 Ответить
Развалить рашку на зрен !!!!😀😀😀
СП 2 сделает ее сильнее и это плохо
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02.06.2021 09:27 Ответить
Почему до сих пор не развалила?
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02.06.2021 09:50 Ответить
Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 8883
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02.06.2021 09:28 Ответить
Вопрос о крахе или распаде России - один из важнейших вопросов современной международной политики, ибо он напрямую влияет на расстановку сил в глобальном измерении
На карте «России 2025 года»видно, как самая большая в мире страна разделена на порядка 30 «независимых республик». Выделяются такие квазигосударства как «Кёнигсберг», «Ингерманландская народная республика», «Кубанская народная республика», «Уральская республика», «Камчатская республика». Также приграничные регионы России, судя по карте, отошли таким странам как Финляндия, Норвегия, Китай, Япония.
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02.06.2021 09:31 Ответить
Эти слова принадлежат польскому адвокату Казимиру Фрицкевичу, который предсказывает полный распад рашки в 2025 году.
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02.06.2021 09:46 Ответить
давно пора...
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02.06.2021 09:40 Ответить
теперь и негры бросают ножи в спину........ Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер - Цензор.НЕТ 5123

Судан объявил о пересмотре соглашения с россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.
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02.06.2021 09:30 Ответить
Бла-бла-бла, на самом деле - ну конечно уступка!
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02.06.2021 09:36 Ответить
чітко - лаконічно ....все відповідае реаліям....

Гаррі Каспаров
Російський опозиційний діяч, 13-й чемпіон світу з шахів

Так було за часів Гітлера та Сталіна: названо кращий подарунок путінському режиму

Любой вариант после Путина будет лучше, я настаиваю на этом. Не важно, как он будет называться.

Что Запад слышит уже много-много лет:"О, не дай Бог! Путин - это плохо, но может быть еще хуже".Все эти грантоеды, которые живут на западные деньги, продолжают повторять эту мантру.Это мы слышали при Гитлере, это мы слышали при Сталине. Повторение этой мантры - лучший подарок путинскому режиму. Потому что она полностью оправдывает ту линию, которую гнут соглашатели на Западе.Это то же самое, что мы слышали при Медведеве: "Режим может эволюционировать". Нет, споры уже кончились. Путин - это фашистская диктатура, крайняя диктатура. Любой, кто придет к власти после Путина - это какие-то изменения.

После Сталина все-таки началась оттепель.
Не потому, что те, кто пришел ему на смену были такие хорошие, а потому что были экономические и политические обстоятельства, вынуждающие их идти на определенные послабления.
Пока не будет четко зафиксировано, что Путин и его режим является абсолютным злом и угрозой всему миру, мы будем возвращаться к этой сказке про белого бычка.
И ровно с этим Байден едет сегодня в Женеву: "А с кем еще нам разговаривать, как не с Путиным? Не дай Бог, если Путина не будет, что будет через 5 лет? Россия просто погрузится во мглу".А сейчас такое ощущение, что у нас там светит солнышко?

Автор:Гаррі Каспаров
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02.06.2021 09:39 Ответить
"Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России."
_Рузвельт: "Я встречаюсь с гитлером поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях Германии"... Лживые ничтожества!
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02.06.2021 09:41 Ответить
Один уже такой был в 30-х годах прошлого столетия , тоже рассказывал англичанам ,я привез вам Мир 🤔🙄😂
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02.06.2021 09:48 Ответить
Отош! Пугает до чего эти дегенераты доведут человечество.
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02.06.2021 10:53 Ответить
Отстаивать интересы разговором с шизофреником? Саміт Байдена-Путіна - це не подарунок Росії, а можливість відстоювати американські інтереси, - представниця Білого дому Жан-П'єр - Цензор.НЕТ 149
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02.06.2021 10:46 Ответить
Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России.Источник: https://censor.net/ru/n3268930

І потім перезавантажити стосунки.Демократи по любому,будуть намагатися саме це зробити.
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02.06.2021 11:45 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь должен настропалить БакЛанова, чтобы тот подсмотрел и разведал, возьмёт ли Байден на стрелку с Путиным сливной бачок. Потому как если возьмёт - хреновое предзнаменование - может слить Украину нахрен под аккомпанемент Путина на балалайке, гармошке-тальянке и гуслях.
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02.06.2021 11:56 Ответить
"Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер.... Рішар😜"
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02.06.2021 13:14 Ответить
Ага, и снятие санкций с СП-2 - тоже не подарок Путину. Чувствую, Джо еще много таких "неподарков" Путину наделает.
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02.06.2021 14:04 Ответить
 
 