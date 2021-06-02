1 314 18
Саммит Байдена-Путина - это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы, - представитель Белого дома Жан-Пьер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Американская администрация рассчитывает на встречу президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях России.
Об этом заявила во вторник на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.
"Саммит – это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы (...). Там предстоит много работы", - сказала она журналистам на брифинге.
По словам представителя Белого дома, встреча Байдена с Путиным – "это наиболее эффективный способ понять планы и намерения России".
Топ комментарии
+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий02.06.2021 09:28
+3 Артм Воронцов
показать весь комментарий02.06.2021 09:30
+3 я гражданин Украины
показать весь комментарий02.06.2021 09:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
СП 2 сделает ее сильнее и это плохо
На карте «России 2025 года»видно, как самая большая в мире страна разделена на порядка 30 «независимых республик». Выделяются такие квазигосударства как «Кёнигсберг», «Ингерманландская народная республика», «Кубанская народная республика», «Уральская республика», «Камчатская республика». Также приграничные регионы России, судя по карте, отошли таким странам как Финляндия, Норвегия, Китай, Япония.
Судан объявил о пересмотре соглашения с россией о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота. Руководство Генштаба страны утверждает, что договор был подписан при прежнем режиме и не отвечает интересам Судана. Одновременно с этим говорится об открытости страны по военному сотрудничеству с США.
Гаррі Каспаров
Російський опозиційний діяч, 13-й чемпіон світу з шахів
Так було за часів Гітлера та Сталіна: названо кращий подарунок путінському режиму
Любой вариант после Путина будет лучше, я настаиваю на этом. Не важно, как он будет называться.
Что Запад слышит уже много-много лет:"О, не дай Бог! Путин - это плохо, но может быть еще хуже".Все эти грантоеды, которые живут на западные деньги, продолжают повторять эту мантру.Это мы слышали при Гитлере, это мы слышали при Сталине. Повторение этой мантры - лучший подарок путинскому режиму. Потому что она полностью оправдывает ту линию, которую гнут соглашатели на Западе.Это то же самое, что мы слышали при Медведеве: "Режим может эволюционировать". Нет, споры уже кончились. Путин - это фашистская диктатура, крайняя диктатура. Любой, кто придет к власти после Путина - это какие-то изменения.
После Сталина все-таки началась оттепель.
Не потому, что те, кто пришел ему на смену были такие хорошие, а потому что были экономические и политические обстоятельства, вынуждающие их идти на определенные послабления.
Пока не будет четко зафиксировано, что Путин и его режим является абсолютным злом и угрозой всему миру, мы будем возвращаться к этой сказке про белого бычка.
И ровно с этим Байден едет сегодня в Женеву: "А с кем еще нам разговаривать, как не с Путиным? Не дай Бог, если Путина не будет, что будет через 5 лет? Россия просто погрузится во мглу".А сейчас такое ощущение, что у нас там светит солнышко?
Автор:Гаррі Каспаров
_Рузвельт: "Я встречаюсь с гитлером поскольку Вашингтону необходимо разобраться в намерениях Германии"... Лживые ничтожества!
І потім перезавантажити стосунки.Демократи по любому,будуть намагатися саме це зробити.