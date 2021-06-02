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В ряде областей Украины и Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен I уровень опасности, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ряде областей Украины и Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен I уровень опасности, - ГСЧС

В среду, 2 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, порывистый ветер до 18 м/с.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, 2 июня в Киеве днем порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 2 июня в восточных, центральных и южных областях грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганський областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 50 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
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Дивне літо, коли 2 червня розмірковуєш, ввімкнути індивідуальне опалення чи ні.
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02.06.2021 09:31 Ответить
Глобальное потепление.
Хотя, солнце действительно стало очень горячим, когда из-за облаков показывается.
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02.06.2021 09:40 Ответить
Ну що вам на то сказати... Прийшло літо. Снігу нема, і то добре...
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02.06.2021 12:12 Ответить
Я удивлён, что здесь никто ещё не заявил, что это параша химичит, наполняя пересохшие водохранилища в украинском Крыму. В ряде областей Украины и Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен I уровень опасности, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7618
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02.06.2021 09:42 Ответить
Простите, вы - дебил? У кількох областях України і Києві очікується погіршення погодних умов, оголошено I рівень небезпеки, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3872
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02.06.2021 09:57 Ответить
Главное что бы в Крыму никаких дождей!
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02.06.2021 11:56 Ответить
 
 