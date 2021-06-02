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В ряде областей Украины и Киеве ожидается ухудшение погодных условий, объявлен I уровень опасности, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В среду, 2 июня, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, порывистый ветер до 18 м/с.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По информации Укргидрометцентра, 2 июня в Киеве днем порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 2 июня в восточных, центральных и южных областях грозы, в Запорожской, Донецкой и Луганський областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
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Хотя, солнце действительно стало очень горячим, когда из-за облаков показывается.