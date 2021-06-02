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В Киеве неизвестные проникли в офис компании и украли из сейфа 95 тыс. грн, - источник

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве неизвестные проникли в офис компании и украли из сейфа 95 тыс. грн, - источник

Сегодня рано утром неизвестные пробрались в офис одной из компаний в Киеве и похитили из сейфа 95 тыс. грн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что произошел разбой сегодня утром, около 5:30.

Так, трое неизвестных в медицинских масках через окно проникли в помещение офиса.

2 июня, в 05:30, в Оболонском районе города Киева трое неизвестных в медицинских масках путем повреждения окна проникли в офисное помещение компании "Альянс-Логистик".

Однако в то время в помещении находился сотрудник компании и заметил злоумышленников.

Тогда они начали угрожать мужчине оружием, связали его и проникли в один из кабинетов и украли из сейфа около 95 тыс. грн, а после скрылись.

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Автор: Богдан Гуньковський
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наводчика не було, чєсслово!
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02.06.2021 09:36 Ответить
"в медицинских масках" - всё нормально.
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02.06.2021 09:38 Ответить
Дед свою Минималку , - Чесно отработал.
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02.06.2021 09:39 Ответить
Бывший грузчик которого обманули на зарплату, восстановил справедливость и вернул себе честно заработанные деньги.
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02.06.2021 09:42 Ответить
Что же он в офисе грузил?
Деньги в сейф?
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02.06.2021 09:44 Ответить
бывшие сотрудники зарплату забрали......
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02.06.2021 09:44 Ответить
И шо за фирма такая финансово несостоятельная? Мошенни ки у бабок-пенсионерок по поллимона выдуривают, а тут и сотки не набралось. Кризис подкосил? Карантин?
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02.06.2021 09:56 Ответить
Походу посмотрели новый сериал берег москитов, и решили так же сделать)
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02.06.2021 10:09 Ответить
ЕЩЁ Б ПРО ШТРАФ В ГОРОДСКОМ ТРАНСПОРТЕ НАПИСАЛИ !)
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02.06.2021 11:12 Ответить
 
 