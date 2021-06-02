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Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Netflix исправил титры об

Стриминговая платформа Netflix, которая ранее перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист", исправила субтитры к фильму.

Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.

Так, нардеп обратилась к украинской диаспоре в США, и там помогли решить проблему.

"Вчера понеслась "зрада" о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат" как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.). Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам-украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен. Теперь там не nazi, а banderite", - говорится в сообщении.

Netflix исправил титры об украинском нацистском коллаборационисте: Теперь там не nazi, а banderite 01
Netflix исправил титры об украинском нацистском коллаборационисте: Теперь там не nazi, а banderite 02

Напомним, ранее сообщалось, что Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+43
Якби зрада не понеслась, то ніхто би і не виправив.
Ми не маємо права толерувати подібні виходки.
"Какая разніца" не пройде Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 3045
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02.06.2021 09:47
+31
Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 439
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02.06.2021 10:13
+20
Редкостный кал этот "Брат". Да и вообще 99.9 всего, что в рашке произведено, не пойму как это можно смотреть и что там вообще обсуждать и нафига это на Нетфлмксе. Честно - не понимаю.
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02.06.2021 10:07
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Правила форума Совет форумчан
Якби зрада не понеслась, то ніхто би і не виправив.
Ми не маємо права толерувати подібні виходки.
"Какая разніца" не пройде Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 3045
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02.06.2021 09:47 Ответить
а я, пожалуй, не соглашусь. весь фильм сплошной великодержавный рассейский шовинизм, а то и нацизм. большой разницы, как именно в нем называют унтерменшей, нет. просто изначально помоиться просмотром не стоит, тем более искать в дерьме фасоль.
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02.06.2021 09:52 Ответить
унтерменшей - с точки зрения "титульной нации" фильма, естественно
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02.06.2021 09:53 Ответить
Редкостный кал этот "Брат". Да и вообще 99.9 всего, что в рашке произведено, не пойму как это можно смотреть и что там вообще обсуждать и нафига это на Нетфлмксе. Честно - не понимаю.
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02.06.2021 10:07 Ответить
Ну вот вторым этапом вычистить с Нетфликса рашизм.
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02.06.2021 10:58 Ответить
Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 993
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02.06.2021 09:53 Ответить
Уже прошло
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02.06.2021 10:36 Ответить
А сейчас типа победа? Они назло оставили это слово без правильного перевода. Многие зрители загуглят значение неизвестного слова и наткнутся на тонну антиукраинской пропаганды. Даже в википедии негатив: https://en.wikipedia.org/wiki/Banderites
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02.06.2021 10:30 Ответить
хто гарно володіє англійською і польською мовами, міг би зайти в вікіпедію і зробити там правки, адже там дозволено це робити усім. Це прохання до форумчан, може хтось знайдеться. Постійно помічаю, що в вікіпедії, що на українській, що на російській мові різні теми хоч і відрізняються, але не так кардинально, саме через можливість діалогу в вікіпедії.
Англійська ж версія ж тупо копіює відверто антиукраїнську польську версію, бо з нашої сторони там ніхто не робить правки.
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02.06.2021 11:27 Ответить
Статью сейчас исправили, но боюсь что ненадолго. Надо быть как рыба в воде в их бюрократии чтобы отстоять правки.
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02.06.2021 13:48 Ответить
Клас. Я глянув - реально сьогодні, 2 червня, багато правок і стаття на даний момент адекватна. Значить є небайдужі люди і це чудово.
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02.06.2021 13:55 Ответить
Знову глянув, радів рано (( Там якась кацапська гнида https://en.wikipedia.org/wiki/User:Alex_Bakharev
тупо все ріже і повертає рашистьку брехню назад.
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02.06.2021 14:36 Ответить
Ви були праві, ненадовго (( Кацапська версія рулить знову на жаль...
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02.06.2021 14:37 Ответить
Мы бандито, гангстерито мы костето пистолето.
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02.06.2021 09:48 Ответить
Скоро и мы будем смотреть дублированную "Діамантову руку", "Кавказську полонянку" и "Операцію И". Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 7950
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02.06.2021 09:48 Ответить
кроме тебя, никто не будет смотреть этот тупой заезженный совковый треш!!!
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02.06.2021 09:50 Ответить
Будут смотреть.
Но уже в интернете. Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 5729
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02.06.2021 09:54 Ответить
я ж говорю, кроме тебя - никто! ибо уже даже ватный канал Интер вроде как эту совковую муть перестал крутить......
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02.06.2021 10:05 Ответить
И что в этом будет плохого??
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02.06.2021 09:51 Ответить
Просто ЗЕлебобам вместе с ОПЗЖопам не удалось отменить вчера Закон "Про мову" вот они и бесятся везде в комментах)))
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02.06.2021 09:53 Ответить
Порівняно з українськими перекладами фільмів Європи та США російські фільми виглядять убого А знаєш чому? тому що російська мова має на третину менше слів ніж українська! Тому переклади набагато багатші відтінками Ось тобі слова вашого "великого літературного критика Бєлінського: "
«…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…».
Пийде час і навчимося робить високохудожні переклади і з вашого убогого "нарєчія"
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02.06.2021 10:24 Ответить
окрім вами зазначеного, має значення і якість дубляжу... Кацапи повністю переозвучують фільм, включно із усіма звуками та т.д. Цим самим, спотворюючи його з самого початку... Крім того, на свій розсуд підбирають акцент та довільно перекладають прислів'я... Їхній "дубляж"- це звичайне спотворення оригіналу.
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02.06.2021 12:27 Ответить
нісенітниця. Російський переклад набагато кращий. Українською хіба що мультфільми озвучувати або комедії
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02.06.2021 13:40 Ответить
Для "узкоязичних" - так!
Ти з них?
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02.06.2021 15:17 Ответить
А мне нравится-Шрек по украински!!!
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02.06.2021 12:25 Ответить
Чіто, бріто, маргаріто,
ми із кумом два бандіто..
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02.06.2021 09:48 Ответить
Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 1669
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02.06.2021 09:49 Ответить
кокаинум☝️
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02.06.2021 10:10 Ответить
кхапитализм)
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02.06.2021 15:02 Ответить
Миж ни в чооом! Нивинаваааты!😥
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02.06.2021 20:43 Ответить
Еще хуже сделали.
Зрители пойдут смотреть значение незнакомого слова в википедии.
А там: https://en.wikipedia.org/wiki/Banderites
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02.06.2021 09:52 Ответить
а все тому, що більшість англійську версію вікіпедії не читає (саме по нашій темі звичайно). Тому ніхто і не виправляє. А Ви, як, я розумію, людина обізнана, могли б зайти і зробити вірні правки, адже вікіпедія - то відкрита для діалогу система.
А от уже навіть російська версія вікіпедії набагато краще подає значення цього терміну, там немає такого відвертого антиукраїнського змісту як у англійській чи польській (звідти якраз і перекладена англійська версія)
Хто не в курсі, то подумав би, що проти нас воюють не кацапи а англійці і поляки))
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02.06.2021 11:21 Ответить
Думаю не все так просто. Надо быть активным участником английской Википедии чтобы отстоять правки в спорных статьях. Будет огромное сопротивление со стороны пророссийских сил внутри Википедии. Надеюсь украинские гуманитарии когда-то смогут победить в этой информационной войне.
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02.06.2021 11:49 Ответить
англ. язык надо иметь безукоризненный вступать с ними в батл. И еще быть патриотом....
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02.06.2021 13:04 Ответить
Саме зараз там якраз і є батл за правду. На дану годину наші перемагають - стаття адекватна
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02.06.2021 13:58 Ответить
Доброе утро всей честной компании 😄
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02.06.2021 09:53 Ответить
А нахрена этот советский фильм нетфликсу переводить было вообще?
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02.06.2021 09:55 Ответить
Большего кала сложно себе и представить. И что там может быть близко западным зрителям - непонятно. Чтоб это смотреть нужно иметь прокомпастированный уродливый рашистский мозк.
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02.06.2021 10:13 Ответить
мы бандыто . бандерито Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 9357
Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 378
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02.06.2021 09:57 Ответить
Ты мне еще за севаштополь ответишь, гнида росеянская Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 4533
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02.06.2021 10:00 Ответить
"Входять мокрі і брудні дослідники калу Саломон Самсонович і Африкан Свиридович, вдягнуті у все резинове. В руках у них прибори, якими міряють кал." (Лесь Подерв'янський.Казка про рєпку, або **** не ясно?)
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02.06.2021 10:06 Ответить
Netflix виправив титри про "українського нацистського колабораціоніста": "Тепер там не nazi, а banderite" - Цензор.НЕТ 439
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02.06.2021 10:13 Ответить
👍
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02.06.2021 10:14 Ответить
Путін - син повії
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02.06.2021 12:20 Ответить
Netflix - мрази
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02.06.2021 12:27 Ответить
На какой помойке зарегистрирована эта
Ублюдочная говнокомпания ?
Что за говногосударство ?
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02.06.2021 12:29 Ответить
Вообще-то на испанском Bandera это флаг.
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02.06.2021 14:52 Ответить
 
 