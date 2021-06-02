Netflix исправил титры об "украинском нацистском коллаборационисте": "Теперь там не nazi, а banderite". СКРИНШОТ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Стриминговая платформа Netflix, которая ранее перевела слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист", исправила субтитры к фильму.
Об этом в Facebook сообщила нардеп "Голоса" Александра Устинова, информирует Цензор.НЕТ.
Так, нардеп обратилась к украинской диаспоре в США, и там помогли решить проблему.
"Вчера понеслась "зрада" о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат" как Ukrainian Nazi collaborator (украинский нацистский коллаборационист. - Ред.). Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала бандеровцам-украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная. Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен. Теперь там не nazi, а banderite", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Netflix перевел слово "бандеровец" как "украинский нацистский коллаборационист".
Пожалуйста, подождите...
Ми не маємо права толерувати подібні виходки.
"Какая разніца" не пройде
Англійська ж версія ж тупо копіює відверто антиукраїнську польську версію, бо з нашої сторони там ніхто не робить правки.
тупо все ріже і повертає рашистьку брехню назад.
Но уже в интернете.
«…отличаются самым чистым малороссийским языком, который совершенно недоступен для нас, москалей, и поэтому лишает нас возможности оценить его по достоинству…».
Пийде час і навчимося робить високохудожні переклади і з вашого убогого "нарєчія"
Ти з них?
ми із кумом два бандіто..
Зрители пойдут смотреть значение незнакомого слова в википедии.
А там: https://en.wikipedia.org/wiki/Banderites
А от уже навіть російська версія вікіпедії набагато краще подає значення цього терміну, там немає такого відвертого антиукраїнського змісту як у англійській чи польській (звідти якраз і перекладена англійська версія)
Хто не в курсі, то подумав би, що проти нас воюють не кацапи а англійці і поляки))
Ублюдочная говнокомпания ?
Что за говногосударство ?