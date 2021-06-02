Стартовали двухдневные переговоры с Ираном по делу о крушении самолета МАУ: Украина попросит отчет по расследованию и судебному слушанию, - Мамедов

В Украине стартовали переговоры с Ираном по делу об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

Об этом в Twitter сообщил замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня начинаются 2-дневные переговоры с Ираном по делу #PS753. Буду настаивать на официальном подтверждении завершения следствия в отношении виновных в уничтожении украинского самолета и состояния судебного слушания. Если оно, конечно, начато", - заявил Мамедов.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".