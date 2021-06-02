В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Близкие к Офису Президента Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" председателем энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом, а также назначенным с его подачи составом НКРЭКУ.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Вам интересно - почему вдруг стали убыточными государственные энергокомпании (Энергоатом, Укрэнерго, ГарПок) и почему правительство собирается повышать цену на электроэнергию для населения ?! Ниже один из элементов "конструкции" по зарабатыванию коррупционных денег тройкой современных "бендеров" Герус-Тарасюк-Притыка. Об этой схеме уже давно знают все специалисты более года. Я лично написал ряд обращений практически во все инстанции и органы. Не знает только один человек - президент Зеленский, который и назначил Геруса с Тарасюком фактическими "директорами" украинской энергетики", - подчеркивает он.
По его словам, близкие к ОП Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" господином Герусом, а также назначенным с его подачи нелегитимным составом НКРЭКУ.
"Мол, через два года Зеленскому дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются. Лично мне сложно поверить в такое внезапное прозрение ОП. Но в чем сомнений давно нет, это что члены НКРЭКУ и их поводырь господин председатель комитета хорошо себя чувствуют в той ситуации, которая сложилась на энергорынке", - уверен он.
"Помню, как чуть больше года назад, когда на торговле "воздухом" косили сотни миллионов гривен в месяц, на совещаниях в НКРЭКУ отдельных успешных торговцев вообще было запрещено упоминать. Вот просто не существовало для комиссии трейдеров, которые больше всех грабили "Энергоатом". Табу и все. Сейчас налоговая раскрыла финансовые отчеты всех ООО 2020 года и что мы видим - хороший товарищ Геруса и Тарасюка господин Притыка и его "Новая-Энергетическая- Компания" получила доход в прошлом году 8,3 млрд грн. В компании один стол и стул на балансе, а она провернула через себя 8,3 млрд грн. В 10 раз больше, чем в предыдущий год. Чистая прибыль этой компании "Рога и копыта" составила около 120 млн грн - ровно в 10 раз больше уставного капитала", - пишет эксперт.
"Ну может так совпало?", - иронично задается вопросом он.
"А вот что точно не совпало, это что "экспертов и реформаторов" вчера срочно согнали для "профессиональной дискуссии" о тарифах на самом неолигархическом телеканале страны. И вот чудеса - господин председатель НКРЭКУ на лету переобулся и теперь говорит, что российский импорт нам не нужен, что у нас вообще-то профицит электроэнергии. Так может надо почаще их в Офис Президента вызвать? Может тогда их товарищ перестанет по 8 млрд дохода из "воздуха" делать, а "Энергоатом" с минус 4,8 млрд грн выйдет на обещанную Зеленским прибыль 500 млн долларов", - подытожил Кучеренко.
Пожалуйста, подождите...
Тому ми й у дупі все глибше рок від року, що їм заборонено рулити, а мізки пересічних залиті дезою.
НО ЗЕЛЕНСКИЙ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ И РАЗОЧАРОВАН ...ЛЯ.
**** как же они з.....ли
це рівень ахметки
immortality
@immorta83072852
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В Украине власть - преступна с момента обретения т.н независимости. За тридцать лет ни одна тварь, нажравшаяся вдоволь власти, обокравшая Украину не понесла народного наказания. Ни одна тварь не прочувствовала на своей шкуре что воровать это очень плохо! Нет пока прецедента...
а те що у Ахметова був кишеньковий міністр енергетики,
що дерибанила Енергоатом на користь ДЕТЕКу,
і власний прем'єр, то шістки не згадують..
ахметке знову не вистачає грошей на наступну віллу ..
остання за 200млрд, вже набридла..
Так виглядає зєборотьба з корупцією...