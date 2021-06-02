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Новости Экономика
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Кучеренко (108) Герус (183) НКРЭКУ (469) электроэнергия (762) Тарасюк Валерий (16)

В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В ОП разочарованы

Близкие к Офису Президента Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" председателем энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом, а также назначенным с его подачи составом НКРЭКУ.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук народный депутат, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вам интересно - почему вдруг стали убыточными государственные энергокомпании (Энергоатом, Укрэнерго, ГарПок) и почему правительство собирается повышать цену на электроэнергию для населения ?! Ниже один из элементов "конструкции" по зарабатыванию коррупционных денег тройкой современных "бендеров" Герус-Тарасюк-Притыка. Об этой схеме уже давно знают все специалисты более года. Я лично написал ряд обращений практически во все инстанции и органы. Не знает только один человек - президент Зеленский, который и назначил Геруса с Тарасюком фактическими "директорами" украинской энергетики", - подчеркивает он.

По его словам, близкие к ОП Телеграмм-каналы пишут, что в Офисе Зеленского разочарованы "проводником энергетической политики" господином Герусом, а также назначенным с его подачи нелегитимным составом НКРЭКУ.

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"Мол, через два года Зеленскому дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются. Лично мне сложно поверить в такое внезапное прозрение ОП. Но в чем сомнений давно нет, это что члены НКРЭКУ и их поводырь господин председатель комитета хорошо себя чувствуют в той ситуации, которая сложилась на энергорынке", - уверен он.

"Помню, как чуть больше года назад, когда на торговле "воздухом" косили сотни миллионов гривен в месяц, на совещаниях в НКРЭКУ отдельных успешных торговцев вообще было запрещено упоминать. Вот просто не существовало для комиссии трейдеров, которые больше всех грабили "Энергоатом". Табу и все. Сейчас налоговая раскрыла финансовые отчеты всех ООО 2020 года и что мы видим - хороший товарищ Геруса и Тарасюка господин Притыка и его "Новая-Энергетическая- Компания" получила доход в прошлом году 8,3 млрд грн. В компании один стол и стул на балансе, а она провернула через себя 8,3 млрд грн. В 10 раз больше, чем в предыдущий год. Чистая прибыль этой компании "Рога и копыта" составила около 120 млн грн - ровно в 10 раз больше уставного капитала", - пишет эксперт.

"Ну может так совпало?", - иронично задается вопросом он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вся вина за развал энергорынка и тарифный кризис лежит на Тарасюке и Герусе, - Кучеренко

"А вот что точно не совпало, это что "экспертов и реформаторов" вчера срочно согнали для "профессиональной дискуссии" о тарифах на самом неолигархическом телеканале страны. И вот чудеса - господин председатель НКРЭКУ на лету переобулся и теперь говорит, что российский импорт нам не нужен, что у нас вообще-то профицит электроэнергии. Так может надо почаще их в Офис Президента вызвать? Может тогда их товарищ перестанет по 8 млрд дохода из "воздуха" делать, а "Энергоатом" с минус 4,8 млрд грн выйдет на обещанную Зеленским прибыль 500 млн долларов", - подытожил Кучеренко.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+12
Два года Игорь Валерия доил енергетику с помощью геруса.
НО ЗЕЛЕНСКИЙ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ И РАЗОЧАРОВАН ...ЛЯ.
**** как же они з.....ли
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02.06.2021 11:25
+10
Зеленський не знав. То боярє такі. Вашу мамку........
В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1786
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02.06.2021 11:17
+8
Gerus має бовтатись на мотузці.
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02.06.2021 11:22
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Правила форума Совет форумчан
Не тем? Так это смотря для кого.
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02.06.2021 11:14 Ответить
повышение стоимости электричества для простого народа и закупка его у рф, ясно указывает для кого
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02.06.2021 11:24 Ответить
Зеленський не знав. То боярє такі. Вашу мамку........
В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 1786
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02.06.2021 11:17 Ответить
кривые рога и раздвоенные копыта
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02.06.2021 11:25 Ответить
а когда все кричали что герус вор и лоббист, а когда ночью переписал законопроект, что делала зеленая власть?
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02.06.2021 11:19 Ответить
Gerus має бовтатись на мотузці.
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02.06.2021 11:22 Ответить
я мы разочарованы брехней #ОПы... с такими аппетитами не только от энергетики, а и от всей страны скоро и косточек не останется. зе-плесень все сгрызет.
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02.06.2021 11:23 Ответить
Герус отработанный шлак.....заменят...А на этого шестёрку Коломойского все плохое повесят и спишут.
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02.06.2021 11:23 Ответить
Бездарнейший экс-министр ЖКХ премьерства Тимошенко сегодня всем дает советы и комментирует действия власти .Кто-то помнит о его "успехах и достижениях" на должности министра ? А о премьерстве Тимошенко что запомнилось ?
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02.06.2021 11:24 Ответить
Да ты шо? при Кучеренко и бабе Ю о тарифах и платежках даже не задумывались....и их не повышали.
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02.06.2021 11:26 Ответить
при бабе Йуле набрались долгов, как Сирко блох. А к товарищу Кучеренко вопросы есть. Как первый зам председателя комитета по жилком услугам относится к тому , что граждане Украины должны за свой счет устанавливать и поверять счетчики воды? Такого нигде не придумали. Ну разве что в средневековой Англии семья повешенного за веревку платила, да в Китае сейчас за казненного патроны оплачивают. Так там хоть над родственниками осужденного измываются, а у нас над всеми. А если не поверишь счетчики, то тебе по такому "среднему" насчитают, которое они же сами и устанавливают - по 2 горячие ванны на человека в день, что с голой задницей останешься. Кучеренко!!!!Доколе?
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02.06.2021 11:50 Ответить
Борги за останньої каденції Тимошенко у прем'єрах були обумовлені світовою кризою - обвалом у рази вартості чорних металів, експорт яких приносив понад 50% валютних надходжень до країни, і залповим виведенням за кордон з контрольованої президентом банківської системи величезного обсягу грошей. Якщо б не надзвичайно професійні і сміливі дії команди прем'єра тоді, на Україну очікував повний крах, а не падіння на рівні інших країн.
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02.06.2021 12:45 Ответить
Україні б таких "бездарнійших" та у повному комплекті!
Тому ми й у дупі все глибше рок від року, що їм заборонено рулити, а мізки пересічних залиті дезою.
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02.06.2021 12:37 Ответить
Два года Игорь Валерия доил енергетику с помощью геруса.
НО ЗЕЛЕНСКИЙ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ И РАЗОЧАРОВАН ...ЛЯ.
**** как же они з.....ли
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02.06.2021 11:25 Ответить
Что бы НИ Втирали нам Слуги Уроды и банковая....За всем стоит "честный Не Вор! клоун Зе! При всей полноте власти им ублюдкам все мешает и не дает сделать "хорошо" гражданам Украины. Коллективный Вред это БиоМусор шоблы Зе.
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02.06.2021 11:25 Ответить
В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7533 Хотите новость вчера КМУ или пару дне назад вдруг продлил ПСО для *Гарантированного покупателя по свету которого он лишил месяц назад ПСО отдав на откуп своим конторам а те кого отвадили написали телегу мол все осенью ждите блэк аут и отсутствие отопления от слова вообще тут наконец то дали ход справке которой 5 лет что котлы ДТЭК на 80% угольной генерации выболтали именно так... свои ресурсы по тех проекту 3 раза остаток их безаварийности максимум 10%... срочно в ОП и Минэнрего Витренко и Нафтогаз шукают вместе со Шмыгайлом тему как снизить стоимость газа для ТЭК на отопление и О чудо!1 с 14 грн кубик вдруг стал газ по 7-20 рост всего 5% от тех цен в тарифы которые были ранее утверждены НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ СОСТАВОМ И ФАКТОМ НКРЕКП.... что грозит вырастет в массу судебных исков если КСУ а оно так и будет скажет что состав НКРЕКП был нелегитимным Указом Зеленского то по правилам гражданского права все нелегитимное и никчемное принятые решения Постановы тарифы возвращаются до дня Указа в статус кво..т.е. поэтому по сути отопление не понимали в этом году прошедшем периоде потому что возвращать будет зачетом переплаты ох как трудно..
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02.06.2021 11:26 Ответить
Какая команда, таков и президент. Какую сферу деятельности ни возьми, везде одно и тоже - высокий профессионализм в грабеже Украины в максимально короткий сроки.
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02.06.2021 11:26 Ответить
саме в крадіжках і збитках "державних" компаній- вони й майстри спорту та академіки, що тут скажеш, окрім суки Зе!ленські. В ОП розчаровані "провідником енергетичної політики" Герусом. Через 2 роки дійшло, що "експерти і реформатори" трохи не тим займаються, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 7785
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02.06.2021 12:58 Ответить
Схоже , для повного прозріння главЗЕбіла , потрібен повний крах енергетики України В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4951 .. Інакше воно тим баригам ( герусу та іншим ) ніколи не дасть - коліном під зад .
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02.06.2021 11:28 Ответить
в 2014р зустрів Геруса в Лондоні на "Лондонсьому майдані". він тоді проходив навчанні в Лондоні. так ось у мене на сьогодні виникає така думка, хто фінансував навчання цього хлопчика за кордоном і зрозуміло що сьогоднішні його дії це повернення кредиту за навчання своїм спонсорам.
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02.06.2021 11:30 Ответить
Може і так, але для мене його "привів" членограй.
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02.06.2021 11:35 Ответить
а хто сказав що у них різні спонсори?
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02.06.2021 11:43 Ответить
В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9435
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02.06.2021 11:32 Ответить
В ОП разочарованы "проводником энергетической политики" Герусом. Через 2 года дошло, что "эксперты и реформаторы" немного не тем занимаются, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 411
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02.06.2021 11:32 Ответить
А кримінальні справи та посадки будуть?
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02.06.2021 11:46 Ответить
Воры могут только воровать! Другому они не обучены. И остановить их может только тюрьма, чего и желаем...
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02.06.2021 11:47 Ответить
может быть...но Кучеренко сам дорваться к корыту хочет и своих людей завести..Не помню что б сфера ЖКХ, за время его министерства, сделала качественный скачек
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02.06.2021 11:48 Ответить
ні.. кучеренко має не той рівень, щоб "їсти з корита"..
це рівень ахметки
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02.06.2021 12:13 Ответить



immortality

@immorta83072852

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В Украине власть - преступна с момента обретения т.н независимости. За тридцать лет ни одна тварь, нажравшаяся вдоволь власти, обокравшая Украину не понесла народного наказания. Ни одна тварь не прочувствовала на своей шкуре что воровать это очень плохо! Нет пока прецедента...
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02.06.2021 11:54 Ответить
шістки ахметова наїхали на Геруса,
а те що у Ахметова був кишеньковий міністр енергетики,
що дерибанила Енергоатом на користь ДЕТЕКу,
і власний прем'єр, то шістки не згадують..
ахметке знову не вистачає грошей на наступну віллу ..
остання за 200млрд, вже набридла..
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02.06.2021 12:12 Ответить
Розчаровані... Пляха...
Так виглядає зєборотьба з корупцією...
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02.06.2021 12:41 Ответить
 
 