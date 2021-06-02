2000 искалеченных детских душ ежегодно: под Кабмином требовали запретить отправлять младенцев в дома ребенка. ФОТОрепортаж

По случаю Международного дня защиты детей Украинская сеть за права ребенка провела акцию под Кабмином Украины с требованием запретить отправлять младенцев в дома ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные организации, представители общественных организаций - членов Сети принесли к зданию на Грушевского сотни завявших цветов как символ реального отношения власти к защите прав ребенка из уязвимых семей.

"У нас происходит очередной день ребенка, который превращается в фарс, на очередное совковое празднование, когда все начинают дарить подарочки и говорить клише о том, что "дети - это наше будущее", "дети - это наши цветы", а на самом деле политика в отношении детей все время ухудшается", - подчеркнула заместитель председателя правления Украинской сети за права ребенка и председатель правления общественной организации "Социальная синергия" Марианна Онуфрик.

"Сегодня мы хотим привлечь внимание и призвать правительство и лидеров общественного мнения поддержать введение моратория на размещение детей до трех лет в дома ребенка, - пояснила председатель правления УМПД и программный директор МБФ "SOS Дитячі містечка Україна" Дарья Касьянова. - Мы хотим, чтобы дети до трех лет не попадали в интернаты. Мы хотим, чтобы для них приоритетно развивали семейные формы воспитания, если уж нет возможности помочь биологической семье. Украине нужен четкий план действий по этому вопросу и введение моратория на размещение детей до трех лет в дома ребенка с 1 января 2024 года. Мы считаем, что за время независимости в Украине были созданы хорошие доказательные практики, которые позволяют запустить такой мораторий с указанной даты".

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"На мой взгляд, цинично говорить о правах детей и их же нарушать, позволяя домам ребенка зачислять младенцев в такие заведения. Сегодня я вышла с неравнодушными коллегами под стены КМУ, чтобы напомнить об этом. И чтобы Минздрав все же начал что-то делать, а не просто игнорировал этот факт. Я четко понимаю, что Украина еще не готова к подобному запрету прямо сейчас, поэтому предложение такое, чтобы мораторий начал действовать с 2024 года, в до этого времени был разработан план развития поддержки уязвимых семей, патроната и т.д.", - отмечает общественная активистка и выпускница интернатного учреждения Лина Дешвар.



Фото: Украинская сеть за права ребенка

Согласно принятой в 2017 году стратегии деинституциализации устройства детей в возрасте до 3 лет в учреждения институционального ухода быть прекращено еще в 2020 году. К началу 2020 года в 38 домах ребенка находилось 2756 детей. К началу 2020 года в 38 домах ребенка находилось 2756 детей. Ежегодно туда попадают в среднем до 2000 новых детей.

"Масштабное исследование нашей организации 2020 года, - подчеркивает членкиня правления УМПД и региональный директор международной организации Hope and Homes for children Галина Постолюк - показало, что дети раннего возраста больше всего страдают от институционального ухода. От того, какими были первые годы жизни ребенка, напрямую зависят его будущая успешность, здоровье, производительность труда. Именно поэтому большинство стран, таких как Румыния, Польша, Литва, Латвия, Грузия и другие, отказываются от практики устройства детей в возрасте от рождения до 3-летнего до возраста в какие-либо заведения. В нашей стране никаких сдвигов в этом плане не произошло. Дальше так продолжаться не может, и потому, как бы пафосно это ни звучало, государство за наши деньги сознательно разрушает генетический потенциал детей и их будущее".