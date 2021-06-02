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2000 искалеченных детских душ ежегодно: под Кабмином требовали запретить отправлять младенцев в дома ребенка. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество

По случаю Международного дня защиты детей Украинская сеть за права ребенка провела акцию под Кабмином Украины с требованием запретить отправлять младенцев в дома ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на данные организации, представители общественных организаций - членов Сети принесли к зданию на Грушевского сотни завявших цветов как символ реального отношения власти к защите прав ребенка из уязвимых семей.

"У нас происходит очередной день ребенка, который превращается в фарс, на очередное совковое празднование, когда все начинают дарить подарочки и говорить клише о том, что "дети - это наше будущее", "дети - это наши цветы", а на самом деле политика в отношении детей все время ухудшается", - подчеркнула заместитель председателя правления Украинской сети за права ребенка и председатель правления общественной организации "Социальная синергия" Марианна Онуфрик.

2000 искалеченных детских душ ежегодно: под Кабмином требовали запретить отправлять младенцев в дома ребенка 01

"Сегодня мы хотим привлечь внимание и призвать правительство и лидеров общественного мнения поддержать введение моратория на размещение детей до трех лет в дома ребенка, - пояснила председатель правления УМПД и программный директор МБФ "SOS Дитячі містечка Україна" Дарья Касьянова. - Мы хотим, чтобы дети до трех лет не попадали в интернаты. Мы хотим, чтобы для них приоритетно развивали семейные формы воспитания, если уж нет возможности помочь биологической семье. Украине нужен четкий план действий по этому вопросу и введение моратория на размещение детей до трех лет в дома ребенка с 1 января 2024 года. Мы считаем, что за время независимости в Украине были созданы хорошие доказательные практики, которые позволяют запустить такой мораторий с указанной даты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: "День защиты детей - это не только 1 июня. Это должен быть каждый день нашей жизни"

"На мой взгляд, цинично говорить о правах детей и их же нарушать, позволяя домам ребенка зачислять младенцев в такие заведения. Сегодня я вышла с неравнодушными коллегами под стены КМУ, чтобы напомнить об этом. И чтобы Минздрав все же начал что-то делать, а не просто игнорировал этот факт. Я четко понимаю, что Украина еще не готова к подобному запрету прямо сейчас, поэтому предложение такое, чтобы мораторий начал действовать с 2024 года, в до этого времени был разработан план развития поддержки уязвимых семей, патроната и т.д.", - отмечает общественная активистка и выпускница интернатного учреждения Лина Дешвар.

2000 искалеченных детских душ ежегодно: под Кабмином требовали запретить отправлять младенцев в дома ребенка 02
Фото: Украинская сеть за права ребенка

Согласно принятой в 2017 году стратегии деинституциализации устройства детей в возрасте до 3 лет в учреждения институционального ухода быть прекращено еще в 2020 году. К началу 2020 года в 38 домах ребенка находилось 2756 детей. К началу 2020 года в 38 домах ребенка находилось 2756 детей. Ежегодно туда попадают в среднем до 2000 новых детей.

"Масштабное исследование нашей организации 2020 года, - подчеркивает членкиня правления УМПД и региональный директор международной организации Hope and Homes for children Галина Постолюк - показало, что дети раннего возраста больше всего страдают от институционального ухода. От того, какими были первые годы жизни ребенка, напрямую зависят его будущая успешность, здоровье, производительность труда. Именно поэтому большинство стран, таких как Румыния, Польша, Литва, Латвия, Грузия и другие, отказываются от практики устройства детей в возрасте от рождения до 3-летнего до возраста в какие-либо заведения. В нашей стране никаких сдвигов в этом плане не произошло. Дальше так продолжаться не может, и потому, как бы пафосно это ни звучало, государство за наши деньги сознательно разрушает генетический потенциал детей и их будущее".
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Топ комментарии
+10
Читаю стеттю і з язика зривається: "Вашумать! А куди ж тих дітей дівать?! У нас що - черги добропорядних громадян на усиновлення стоять?
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02.06.2021 10:43
+7
ты дебил??!! Не в состоянии дочитать текст и осмыслить что предлагается??!! Правиль, что митингуют против совкового подхода. Респект активистам и позор власти, чиновникам за бездействие и бла бла бла.
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02.06.2021 10:36
+7
Этим активистам был бы респект если бы они детей из неблагополучных семей в свои семьи забирали, а так это просто балаболство и пиар
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02.06.2021 10:45
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Чего хотят эти люди? Давайте не будем деток в дома малюток отправлять. Давайте их цыганам сдавать. Так лучше будет.
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02.06.2021 10:19 Ответить
ты дебил??!! Не в состоянии дочитать текст и осмыслить что предлагается??!! Правиль, что митингуют против совкового подхода. Респект активистам и позор власти, чиновникам за бездействие и бла бла бла.
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02.06.2021 10:36 Ответить
Этим активистам был бы респект если бы они детей из неблагополучных семей в свои семьи забирали, а так это просто балаболство и пиар
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02.06.2021 10:45 Ответить
"план развития поддержки уязвимых семей" - а зачем поддерживать таких за наш счет? Чтоб они и дальше плодились и жили на детские деньги? Это точно хороший план?

"членкиня правления" - О, коня в сенат ввели?
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02.06.2021 12:54 Ответить
1 Эти люди отрабатывают гранты
2 Т.к. эти люди отрабатывают гранты, то никаких конкретных предложений у них нет, а есть лозунг: " ... приоритетно развивали семейные формы воспитания ..."

3 Несмотря на п.1 и 2, я их поддерживаю, т.к. интернаты - зло!
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02.06.2021 11:41 Ответить
Кто спрорит, что зло. Но альтернатива не появится в ближайшие лет 50-70.
Люди должны изменится. "Развивать" семейное воспитание развнозначно"изменинию менталитета украинцев" на менталитет немцев или британцев. Насколько это реально?
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02.06.2021 13:24 Ответить
Альтернатива есть. Это "семейные детские дома". Но нет закона и нет гос.поддержки. Поэтому они исключение, а не правило. Т.е. дело не в "менталитете" и "50-70 лет", а как обычно в политической воле.
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02.06.2021 13:30 Ответить
у семейных детских домов господдержка есть, но мало желающих этим заниматься.
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02.06.2021 13:45 Ответить
1. Господдержка есть. Наверное, как и всегда недостаточная.
2. При увеличении количества денег-неизбежны злоупотребления и мошенничество, как повсеместный бизнес пересічного українця.
3. Семейные дома тоже разные бывали...
4. При полнейшем инфантилизме государственной власти, даже "приняв программы, наметив цели и выделив деньги" , на выходе получим сотни скандалов и большую дврку гт бублика. К сожалению.
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02.06.2021 16:59 Ответить
То есть их сразу в мусорник выкидывать или как? Какой дебил возьмется принимать участие в "семейных форме воспитания" приемных детей при таких ценах на все?
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02.06.2021 10:36 Ответить
Упростить процедуру усыновления!!! Систему контроля ранее усыновленных совершенствовать!!
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02.06.2021 10:37 Ответить
Читаю стеттю і з язика зривається: "Вашумать! А куди ж тих дітей дівать?! У нас що - черги добропорядних громадян на усиновлення стоять?
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02.06.2021 10:43 Ответить
я прекрасно понимаю и осознаю, что мне своего одного с трудом хватает вытягивать. Чуть бы по доходам лучше было бы... как до 2016 - и не вопрос - взял бы ребенка! а так - при зеплесни нет стабильности и есть уверенность только в одном - в завтрашнем или послезавтрашнем днище, которое пробиваем изо дня в день
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02.06.2021 10:54 Ответить
"У нас що - черги добропорядних громадян на усиновлення стоять?" - Да.
И самая большая проблема в усыновлении младенцев.
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02.06.2021 12:56 Ответить
Ну і що ж заважає усиновленню?
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02.06.2021 13:04 Ответить
1.Желание чиновников обогатиться.
2.Отсутвие здоровья у многих отказников. Можно подумать, за больными детьми очередь.
Все эти лозунги - абсолютно сейчас несвоевременно. Есть другие проблемы в обществе.
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02.06.2021 15:16 Ответить
От про це я і пишу! Куди дівать хворих дітей? В крематорій? Та й бояться багато хто брать "котів у мішку" - не поодинокі випадки коли і "спадковість" справжніх батьків спрацьовує - у добропорядних людей такі "фрукти" виростають! П"яниці наркомани бандюки
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02.06.2021 15:32 Ответить
сотрудников интернатов и домов ребёнка на детектор лжи!
- педофил или нет? 2000 скалічених дитячих душ щороку: під Кабміном вимагали заборонити відправляти немовлят у будинки дитини - Цензор.НЕТ 6299
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02.06.2021 10:57 Ответить
оце і є яскравий приклад показушної боротьби за права дітей - замість того, щоб розробити і запропонувати реальний план, що робити з цими дітьми, ці совки пропонують спочатку тупо заборонити - а потім план коли-небудь хто-небудь можливо розробить
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02.06.2021 11:19 Ответить
а куда их девать? у нас каждый год от 300 до 500 отказников. В 2004 был вообще рекорд - почти 2000. Где столько приемных семей набрать? И это же как правило не простые дети. Даже в семейные детские дома стараются брать попозже, чтобы видеть, с кем придется иметь дело. 2000 скалічених дитячих душ щороку: під Кабміном вимагали заборонити відправляти немовлят у будинки дитини - Цензор.НЕТ 6242
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02.06.2021 14:11 Ответить
 
 