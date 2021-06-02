Постановления по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня Рады: мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает нацбезопасности Украины, - вице-спикер Кондратюк

Постановление по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня работы парламента.

Об этом выступая в Верховной Раде сказала вице-спикер Елена Кондратюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она считает такую ситуацию "неприемлемой и недопустимой".

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Кондратюк обратила внимание, что обе палаты Сейма Польши проголосовали за подобное постановление еще на прошлой неделе.

"Так, а где же наша солидарность?" - поинтересовалась вице-спикер.

По ее словам, Верховная Рада должна обратиться к Президенту Украины, СНБО с просьбой немедленно ввести санкции против конкретных людей из окружения Лукашенко.

"Мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает национальной безопасности Украины", - добавила Кондратюк.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.