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Постановления по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня Рады: мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает нацбезопасности Украины, - вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Постановления по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня Рады: мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает нацбезопасности Украины, - вице-спикер Кондратюк

Постановление по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня работы парламента.

Об этом выступая в Верховной Раде сказала вице-спикер Елена Кондратюк, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Она считает такую ситуацию "неприемлемой и недопустимой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна срочно ввести санкции против конкретных лиц из окружения Лукашенко, - вице-спикер Кондратюк

Кондратюк обратила внимание, что обе палаты Сейма Польши проголосовали за подобное постановление еще на прошлой неделе.

"Так, а где же наша солидарность?" - поинтересовалась вице-спикер.

По ее словам, Верховная Рада должна обратиться к Президенту Украины, СНБО с просьбой немедленно ввести санкции против конкретных людей из окружения Лукашенко.

"Мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает национальной безопасности Украины", - добавила Кондратюк.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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Топ комментарии
+4
"Когда революция проигрывает, то гайки закручивают сильно и больно. Мы могли бы пойти точно таким путем. Если бы не Майдан и бегство Януковича с 3 миллиардами от Путина, как сатисфакция за неподписание соглашения о евроинтеграции. Если бы не украинцы, которые вовремя поняли, что отступать некуда - потому что впереди только Кремль.
У нас в соседях токсичные Россия и Беларусь. Это, конечно, не совсем так, как себя чувствует Израиль. Но быть готовыми защищаться от таких соседей надо каждую секунду. Как это делает Израиль. В похожей ситуации с соседями Литва с Польшей. Мир действительно никогда не будет таким, как раньше. И не только из-за пандемии.
Я читаю экспертов, которые пишут, что пока Путин будет занят поглощением Беларуси, ему будет не до Украины. И нет угрозы прямого вторжения. Пусть бы это было правдой. Но наша граница с Россией теперь становится на тысячу километров длиннее. Власти Беларуси уже пригласили российских военных на украинскую границу. Силовые структуры из Минска предлагают россиянам «создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения общих задач». Можете себе представить эти «общие задачи» на нашей границе?" Новое Время
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02.06.2021 11:03
+3
Нужно признать что так называемое " союзное государство" по сути состоялось, еще начиная с провальных для Лукашенко выборов. Поэтому враждебная линия соприкосновения с Мордором начинается от стыка полькой- украинской- белорусской границы южнее Бреста, идет вдоль границы минского генерал губернаторства, потом по границе непосредственно мордорского рейха, потом по линии оккупированных ОРДЛО, потом вдоль украинского побережья Азовского море, потом вдоль аннексированной админ границе Крыма ( включая прибрежные воды), потом по линии Черного моря ( напротив Херсон- Измаил) с учетом полного преимущества ВМС РФ и контроля над акваторией моря, ну и дальше вдоль линии соприкосновением с оккупированным РФ Приднестровьем. Все это охватывает порядка 80% границ Украины. По сути ничего не изменилось, потому что "нейтралитет" Беларуси по отношению к Украине после 2014 г, был довольно условным.
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02.06.2021 11:06
+3
Реалии таковы, что после присоединения Белоруси к рашке покорные и подконтрольные режиму белорусы ничем не будут отличаться от инфантильных нароссиян. В случае экскалации военных действий они будут воевать на стороне агрессора, а значит белорусы- наши враги. Есть другие мнения?
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02.06.2021 11:08
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Не спешите. вiслючье шобло канабис легализует...
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02.06.2021 11:00 Ответить
Ты, ***** блохасиая, о ситуации в Украине ничего рассмотреть не хотела бы?
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02.06.2021 11:02 Ответить
Та шо тебе еще надо?!! "В Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса".
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02.06.2021 11:04 Ответить
Работают люди!
Слуги народу втретє подають законопроект про навчання іноземців в університетах РОСІЙСЬКОЮ! 3717 - сьогодні буде на Комітеті!
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02.06.2021 11:06 Ответить
"Когда революция проигрывает, то гайки закручивают сильно и больно. Мы могли бы пойти точно таким путем. Если бы не Майдан и бегство Януковича с 3 миллиардами от Путина, как сатисфакция за неподписание соглашения о евроинтеграции. Если бы не украинцы, которые вовремя поняли, что отступать некуда - потому что впереди только Кремль.
У нас в соседях токсичные Россия и Беларусь. Это, конечно, не совсем так, как себя чувствует Израиль. Но быть готовыми защищаться от таких соседей надо каждую секунду. Как это делает Израиль. В похожей ситуации с соседями Литва с Польшей. Мир действительно никогда не будет таким, как раньше. И не только из-за пандемии.
Я читаю экспертов, которые пишут, что пока Путин будет занят поглощением Беларуси, ему будет не до Украины. И нет угрозы прямого вторжения. Пусть бы это было правдой. Но наша граница с Россией теперь становится на тысячу километров длиннее. Власти Беларуси уже пригласили российских военных на украинскую границу. Силовые структуры из Минска предлагают россиянам «создание разведывательных пунктов на границе с Украиной для выполнения общих задач». Можете себе представить эти «общие задачи» на нашей границе?" Новое Время
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02.06.2021 11:03 Ответить
"Пригласят", коли буде загроза від НАТО, або від України, так бацька сказав.
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02.06.2021 14:47 Ответить
Нужно признать что так называемое " союзное государство" по сути состоялось, еще начиная с провальных для Лукашенко выборов. Поэтому враждебная линия соприкосновения с Мордором начинается от стыка полькой- украинской- белорусской границы южнее Бреста, идет вдоль границы минского генерал губернаторства, потом по границе непосредственно мордорского рейха, потом по линии оккупированных ОРДЛО, потом вдоль украинского побережья Азовского море, потом вдоль аннексированной админ границе Крыма ( включая прибрежные воды), потом по линии Черного моря ( напротив Херсон- Измаил) с учетом полного преимущества ВМС РФ и контроля над акваторией моря, ну и дальше вдоль линии соприкосновением с оккупированным РФ Приднестровьем. Все это охватывает порядка 80% границ Украины. По сути ничего не изменилось, потому что "нейтралитет" Беларуси по отношению к Украине после 2014 г, был довольно условным.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:06 Ответить
"...до сих пор нет в повестке дня Рады..."
за это решение откатных не предусмотрено Постановления по ситуации в Беларуси до сих пор нет в повестке дня Рады: мы обязаны принять реальность, что режим Лукашенко угрожает нацбезопасности Украины, - вице-спикер Кондратюк - Цензор.НЕТ 6940

.
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02.06.2021 11:07 Ответить
Реалии таковы, что после присоединения Белоруси к рашке покорные и подконтрольные режиму белорусы ничем не будут отличаться от инфантильных нароссиян. В случае экскалации военных действий они будут воевать на стороне агрессора, а значит белорусы- наши враги. Есть другие мнения?
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02.06.2021 11:08 Ответить
Да...вы сами себе враги выдумывать не надо...в Крыму предали,в лугандонии предали...и даже после 7 лет войны 73% проголосовали как куйло попросило за ОДИННАРОД.Это от вас зебилов надо ушки на макушке держать.
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02.06.2021 11:18 Ответить
Україна проголосувала проти України...
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02.06.2021 14:55 Ответить
Пойди подари полицейскому цветочек. Что, не пойдёшь? Страшно? Ну, тогда сиди на шестке, не кукарекай. И ушки на макушке держи, бо любой мимопроходящий лукашенковский слабовик не ласты покрутит, так люлей навалит. Главное, чтобы не "каквукраине", да?
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02.06.2021 17:03 Ответить
Разбаловал вас зелька в борделе.....выбрать того кто Украину последними словами лаял...на колени перед куйло в глаза посмотреть и учить беларусов....СЮР((
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02.06.2021 17:43 Ответить
Іншої думки нєт.
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02.06.2021 11:19 Ответить
"хужи нибудит" "кака разницца" Постанови щодо ситуації в Білорусі досі немає в порядку денному Ради: ми зобов'язані прийняти реальність, що режим Лукашенка загрожує нацбезпеці України, - віцеспікерка Кондратюк - Цензор.НЕТ 5108
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02.06.2021 11:26 Ответить
Зато був закон про знищення української мови в Україні. Зебіли 73%, кого ви навибирали?
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02.06.2021 11:41 Ответить
Чого ця віцеспікерка добивається більше -- нещасної "постанови" чи російських танків на білоруському кордоні? Жах, які дебіли при владі.
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02.06.2021 14:53 Ответить
 
 