Писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого похоронят сегодня на Байковом кладбище в Киеве
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Сегодня, 2 июня, в Киеве похоронят украинского литературоведа, писателя и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого.
Об этом в Фейсбук сообщила его жена Светлана Короненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей (ул. Банковая, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронение на Байковом кладбище в 15:00 (33 участок)", - написала она.
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