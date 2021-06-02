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Писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого похоронят сегодня на Байковом кладбище в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, 2 июня, в Киеве похоронят украинского литературоведа, писателя и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого.

Об этом в Фейсбук сообщила его жена Светлана Короненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей (ул. Банковая, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронение на Байковом кладбище в 15:00 (33 участок)", - написала она.

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Писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого похоронят сегодня на Байковом кладбище в Киеве 01

Автор: Ірина Дашківська
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Жить надо так, чтобы тебя похоронили на Байковом кладбище Писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого похоронят сегодня на Байковом кладбище в Киеве - Цензор.НЕТ 5937
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02.06.2021 11:05 Ответить
А шо не в Грин-Вуде?
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02.06.2021 11:07 Ответить
Я думаю, якраз Слабошпицький заслужив, на відміну від багатьох тих, кого там поховали в 90-х! Шевченківську премію за свої твори отримав, всеукраїнський конкурс з української мови ім. Петра Яцика організував...
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02.06.2021 11:35 Ответить
так, "книгу про Петра Яцика можу перечитувати, це супер книга Слабошпицького.
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02.06.2021 12:00 Ответить
RIP
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02.06.2021 12:46 Ответить
 
 