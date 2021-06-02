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Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л

Кабинет министров Украины планирует поднять предельную цену бензина и дизельного топлива примерно на 0,6 грн/л.

Соответствующее решение вынесено в повестку дня заседания правительства в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Планируется принять изменения к постановлению №1236 от 9 декабря 2020 года о карантинных и противоэпидемических мероприятиях, которое постановлением от 14 мая 2021 года было дополнено пунктом 41/4, согласно которому Кабмин установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива – не выше 7 грн/литр и бензина – не выше 5 грн/литр.

Согласно предлагаемым изменениям к этому пункту, средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных на основании данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС) и официального курса валют от НБУ плюс затраты в размере $27/тонна, что добавит к стоимости литра бензина 0,56 грн, к ДТ – 0,62 грн/л.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина – ежемесячно 3, 13 и 23 числа.

Читайте также: Минэкономики обязало АЗС установить цены на бензин ниже 30 грн

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Дорегулируются клоуны, что горючка исчезнет вообще.
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02.06.2021 11:13
+4
Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л - Цензор.НЕТ 5462
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02.06.2021 11:41
+3
Державне регулювання завжди закінчується продовольчими картками(с).
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02.06.2021 11:19
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Правила форума Совет форумчан
Дорегулируются клоуны, что горючка исчезнет вообще.
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02.06.2021 11:13 Ответить
Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л - Цензор.НЕТ 5462
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02.06.2021 11:41 Ответить
откупорили совок
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02.06.2021 11:15 Ответить
расплата всех за растаможку евроблях некоторым
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02.06.2021 11:27 Ответить
В очередь, сукины дети, в очередь)
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02.06.2021 11:16 Ответить
Это правильно, не доходит через голову дойдет через ноги.
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02.06.2021 11:18 Ответить
Державне регулювання завжди закінчується продовольчими картками(с).
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02.06.2021 11:19 Ответить
сволота!
хорошо что водой не разводят!
на белорусской заправке при въезде в Борисполь слева солярка текла ПЕНОЙ !
Видимо перед счетчиком поставили воздушный насос...
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02.06.2021 11:20 Ответить
"мы честные, но тупые" - СН Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л - Цензор.НЕТ 5168
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02.06.2021 11:28 Ответить
Для пополнения кармана Бени
Кабмин намерен поднять предельную цену продажи бензина и дизтоплива примерно на 0,6 грн/л
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02.06.2021 12:30 Ответить
А що ще Кабмін "планує"? Програма його діяльності вже прийнята?
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02.06.2021 14:56 Ответить
 
 