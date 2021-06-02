"Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены
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Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук после скандала из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены принес свои извенения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.
"Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека не является допустимым. Простите все, чей моральный строй я зацепил", - говорится в сообщении.
Нардеп рассказал, что принял решения:
"1. Добровольно оплатить штраф за остановку в неположенном месте (425 грн);
2. Приношу свои извинения журналистам программы "Зупини лося";
3. Вместе с женой пройдем частный курс ПДД;
4. Обзуюсь в дальнейшем останавливаться/парковаться только в установленных местах;
5. Записываюсь на курс "Управления гневом";
6. Передаю на благотворительность сумму х10 от штрафа (чек присоединю);
7. Буду призывать всех, независимо от обстоятельств, сохранять спокойствие и поступать достойно;
8. Продолжу работать над собой, уровнем сознания и ответственности".
Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Юрий Камельчук назвал "быдлотой" активистов движения "Зупини лося" из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены.
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Після курсів отримає цидулку - Прослухав курси *порядна людина*.
Что то не помню что бы показывали врачей обожравшихся "шашлыком в 2х маринадах", "николайчиками", "стерлядь на пару под соусом шампань"....
быдло
Нажратая мразь
В "Слуги народа" конкурс был на самых выраженных дебилов, хамов и сексуально озабоченных? Или Зе в своем окружении и за кулисами иных не имел?
Они похоже больные - всем нужно шапочки напольйонные и рубашки с рукавами подлиннее...
Может к "лосям" такое же применить.
Евангелие от Иоанна (гл. 8, ст. 7)