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ПДД (531) извинение (68) Камельчук (36)

"Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Нардеп "Слуги народа" Юрий Камельчук после скандала из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены принес свои извенения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Facebook.

"Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека не является допустимым. Простите все, чей моральный строй я зацепил", - говорится в сообщении.

Нардеп рассказал, что принял решения:

"1. Добровольно оплатить штраф за остановку в неположенном месте (425 грн);
2. Приношу свои извинения журналистам программы "Зупини лося";
3. Вместе с женой пройдем частный курс ПДД;
4. Обзуюсь в дальнейшем останавливаться/парковаться только в установленных местах;
5. Записываюсь на курс "Управления гневом";
6. Передаю на благотворительность сумму х10 от штрафа (чек присоединю);
7. Буду призывать всех, независимо от обстоятельств, сохранять спокойствие и поступать достойно;
8. Продолжу работать над собой, уровнем сознания и ответственности".

Напомним, ранее сообщалось, что "слуга народа" Юрий Камельчук назвал "быдлотой" активистов движения "Зупини лося" из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы нападали на меня! Вы о статусе народного депутата знаете?! Вы кто вообще?!": "Слуга народа" Камельчук поскандалил с охраной на съезде партии. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+33
ссыкливые твари. не было бы камер, еще и бандитов бы прислал кивиных
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02.06.2021 11:24
+20
На лоботомию пусть лучше запишится.
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02.06.2021 11:24
+16
А написать заявление о сложении депутатских обязанностей? Не? Совесть не позволяет?
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02.06.2021 11:25
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ссыкливые твари. не было бы камер, еще и бандитов бы прислал кивиных
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02.06.2021 11:24 Ответить
хороший лось - безрогий лось "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 2245
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02.06.2021 12:19 Ответить
Гм.. його намагалася перевиховати варта "Зупини Лося", а він-то Camel Chuck... "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 3021
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02.06.2021 14:38 Ответить
На лоботомию пусть лучше запишится.
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02.06.2021 11:24 Ответить
Ні, не варіант. Тільки цілюща евтаназія!!! "Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены - Цензор.НЕТ 4050
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02.06.2021 11:30 Ответить
А написать заявление о сложении депутатских обязанностей? Не? Совесть не позволяет?
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02.06.2021 11:25 Ответить
Ти Шо?! А харчєваЦЦА він і його давлка де буде? "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 6705 "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5803
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02.06.2021 12:27 Ответить
А як же ж ми без нього,хто за нас піклуватись буде???
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02.06.2021 14:58 Ответить
Совість??? Це що таке?
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02.06.2021 16:00 Ответить
Бесполезно!! Поздно уже выдавливать из себя жлоба!!
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02.06.2021 11:27 Ответить
Люди изменившие себя после совершеннолетия - единицы на сотни миллионов, не тот случай.
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02.06.2021 11:54 Ответить
Зебобики, вам срочно тоже надо записаться на какие-нибудь курсы. Кройки и шитья, например. Хоть какая-то польза от вас будет...
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02.06.2021 11:27 Ответить
А просто "порядною людиною" побуть не хочеться?
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02.06.2021 11:28 Ответить
Без курсів *порядна людина* ніяк не вийде(
Після курсів отримає цидулку - Прослухав курси *порядна людина*.
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02.06.2021 11:56 Ответить
Не в коня корм.
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02.06.2021 13:27 Ответить
первые позывы/признаки обратной связи общества и власти.......
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02.06.2021 11:28 Ответить
Так оно затаится и будет из-под тишка продолжать гадить и красть. Такого не исправят никакие курсы.
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02.06.2021 11:30 Ответить
При позывах в туалет бегут. Не на курсы...
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02.06.2021 11:30 Ответить
В любому випадку це викликає повагу. Респект. І дякую журналістам, що привели до тями, хоч одного. Це прецедент. Зразок для поведінки іншим в майбутньому.
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02.06.2021 11:29 Ответить
Я вас умаляю...До якої тями? Просто буде робить теж тільки не на камеру.
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02.06.2021 11:31 Ответить
Не сумніваюсь. Але буде хоча б оглядатися.
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02.06.2021 11:37 Ответить
Ви впевнені?
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02.06.2021 11:57 Ответить
там 9 пунктом явно прослеживается " да пошли вы на ....".
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02.06.2021 11:31 Ответить
Это как ТИщенко "буду готовить обеды для врачей"...
Что то не помню что бы показывали врачей обожравшихся "шашлыком в 2х маринадах", "николайчиками", "стерлядь на пару под соусом шампань"....
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02.06.2021 16:04 Ответить
надо тостый гвоздь на всю длину машины "Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены - Цензор.НЕТ 2841
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02.06.2021 11:32 Ответить
говно зеленое! точно не кается, звиздит
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02.06.2021 11:32 Ответить
Тварь, сдай корочку и иди на.............
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02.06.2021 11:33 Ответить
9.Порушити справу щодо незадекларованої "моєї власності".
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02.06.2021 11:34 Ответить
Это все нужно было с женой сделать ДО выборов. Народ для него быдло)))))
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02.06.2021 11:38 Ответить
Мене завжди дратували ідіоти , які спочатку "наламують дров" , а потім жалісливо за це вибачаються . А думати , перед тим як щось робити , ти не пробував , зебіл ?? "Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены - Цензор.НЕТ 3854 .
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02.06.2021 11:38 Ответить
Соими чванливыми и неискренними извинениями лось только еще больше настроил против себя и быдлоквартала меня лично и, надеюсь, много других людей.
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02.06.2021 11:38 Ответить
Ну что не день слуги уроды зашквариваются везде и постоянно какое то сборище палаты № 6
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02.06.2021 11:39 Ответить
В институт будущего запишись, жлоб.
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02.06.2021 11:41 Ответить
В цивілізованих країнах після такого тихо здають мандат. Історія ще раз підтвердила, що при владі бидло.
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02.06.2021 11:44 Ответить
Визнати себе винним теж треба мати розум і мужність.Респект. "Записываюсь на курс "Управления гневом": "слуга народа" Камельчук извинился за инцидент с неправильной парковкой автомобиля жены - Цензор.НЕТ 8367
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02.06.2021 11:44 Ответить
Сверху сказали - вот и извинился! но злобу точно затаил, это не искренне, не стройте иллюзий)))
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02.06.2021 13:12 Ответить
Щось я не чув вибачень від інших,чи там більш нікому вибачатись,чи нікому зверху не казали?
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02.06.2021 13:15 Ответить
А чего извиняться? Пренебрежение к "быдлу" у вас в крови...
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02.06.2021 11:44 Ответить
быканул но не прокатило....
быдло
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02.06.2021 11:51 Ответить
А мог ведь и из шпалера завалить.
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02.06.2021 11:59 Ответить
Понавыбирали зебилов
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02.06.2021 12:02 Ответить
Еще бы добавить: экзамен по ПДД в прямом эфире.
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02.06.2021 12:09 Ответить
Быдло ОНО такое.... суровое
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02.06.2021 12:15 Ответить
Дешевое ЗЕбыдло. ЗЕбобики и ЗЕбилы жрите до рыгачки.
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02.06.2021 12:16 Ответить
Такое же говно, как и клован
Нажратая мразь
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02.06.2021 12:22 Ответить
В цивилизованной стране, этот урод должен был через пять минут писать об увольнении по собственному желанию, но только не в стране где клоун играет президента
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02.06.2021 12:31 Ответить
Шо за мода пошла! Сначала публично нагородить всякой ху*еты, а потом публично извиняться и жить дальше как ни в чем не бывало? Эти люди вообще с такими понятиями как "совесть" и "стыд" не знакомы??? Больше всего оскорбляет то, что их публичные извинения НЕ искренни, а сделаны или под давлением или из меркантильных побуждений. И всё! Их простили и всё им забыли! А они остались при своих мыслях и типа начали жизнь с чистого листа. Общество деградировало. Воспитание отсутствует. "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 1249
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02.06.2021 12:39 Ответить
" "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини"-найкраще записувати цих безмозґлих "вадітєлєй" на ідіотентест в дойчлянді! "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 3001 Гарантую що більшість українських йододефіцитних ніколи не пройдуть цей чудовий інструмент вироблення умовного інстинкту виконання пдр! "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 775
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02.06.2021 12:44 Ответить
Мандат сложи! мурло)))
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02.06.2021 13:11 Ответить
А в декларации нет никакого автомобиля, ни у него, ни у его жены. Судя по декларации, у него вообще нет никакого ТС. Ни транспорта, ни жилья, ничего, депутат и его жена БОМЖИ и живут на улице.
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02.06.2021 13:23 Ответить
Та це просто поведінка бидла, яке відчуло що може, бо має владу.
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02.06.2021 13:27 Ответить
Психиатр на тебе состояние сделает походу "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5682
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02.06.2021 13:35 Ответить
"Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5106 "Записуюсь на курс "Управління гнівом": "слуга народу" Камельчук вибачився за інцидент з неправильним паркуванням автомобіля дружини - Цензор.НЕТ 5626
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02.06.2021 13:39 Ответить
Идиот сожалеет, " что вы стали свидетелями подобных событий" , а не за свое хамское поведение. Собирается на курс управления гневом- гнев за то,что сделали замечание, ему неприкасаемому?
В "Слуги народа" конкурс был на самых выраженных дебилов, хамов и сексуально озабоченных? Или Зе в своем окружении и за кулисами иных не имел?
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02.06.2021 13:43 Ответить
Тупой блин... Корочки от биты, а тем более от пули не спасают - действуют только на сцыкливих мусоров и прокуроров. Но только в руках живого дипутата!
Они похоже больные - всем нужно шапочки напольйонные и рубашки с рукавами подлиннее...
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02.06.2021 13:45 Ответить
Поздно : нутро свое гнилое уже засветил! хотя, и так сомнений не было...
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02.06.2021 13:48 Ответить
"Слуги народа", если бы они хотя бы на пару процентов соответствовали бы своему названию, записали бы упыря Камельчука на курсы "Нахрен с пляжа".
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02.06.2021 16:15 Ответить
При Петре 1 пьяницам на неделю вешали медаль весом почти 7 кг."За пьянство".
Может к "лосям" такое же применить.
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02.06.2021 16:23 Ответить
обосрался ....а как умничал ...вот же уроды ...ничтожный человек ....
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02.06.2021 16:35 Ответить
«Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

Евангелие от Иоанна (гл. 8, ст. 7)
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14.09.2021 11:09 Ответить
 
 