Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям о признании режима Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко
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Фракция "Слуга народа" готова 200-ми голосами поддержать принятие проекта постановления с призывом к международным организациям признать режим Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.
"Как только он (проект постановления. - Ред.) пройдет комитет, думаю, сразу же можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что касательно этого (голосования за проект постановления. - Ред.) есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по поводу этого вопроса, потому что оно такое, очень идеологическое. То есть определенное количество депутатов не будет поддерживать. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это", - сказал Корниенко журналистам в среду.
Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вразрез с соблюдением прав человека и правосудия".
"Сейчас продолжается дискуссия по поводу экономической реакции. Тут необходимо вести ее взвешено: есть группы товаров, которые импортозамещению не поддаются. Но есть и другие группы товаров, относительно которых есть окно возможностей, чтобы ввести сейчас квоты и ещё немного поддержать наших аграриев", - добавил замглавы фракции "Слуга народа".
Согласно календарному плану пятой сессии Рады, в повестке дня на 2 июня нет вопроса о рассмотрении проекта постановления №5560 о ситуации в Беларуси.
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Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления (№5560) "Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности".
Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия белорусских властей в отношении принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича, признать режим Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу мировой безопасности, а также способствовать неотложному проведению расследования данного инцидента.
Украинские парламентарии намерены призвать международные организации выразить требования к власти Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных.
Кроме того, проект постановления предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.
Инициаторами документа выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
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Условно уже можно считать эту границу украинско -российской.
Что плохого сделал Украине президент Белоруссии ?
Где юридические доказательства ,что он проиграл пророссийской оппозиционерке
Тихановской ?
На жаль всім очевидно, що цілісну Білорусь не врятувати, її східна частина буде окупована російською армією, але без прямої інтервенції країн НАТО або хоча б їх там нетів вільна західна теж не вистоїть, адже русня дала зрозуміти, що буде використовувати армію для подавлення непідконтрольних сил.
Імхо найбільш безкровний варіант, це військовий переворот та вбивство Лукашенка із приближеними особами.
А может фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Зеленского угрозой жизни украинцев?,
Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua
Це - депутати фракції «Слуга народу» Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко. Вони є авторами законопроєктів 5554 та 5554-1 про зміни до закону про мову. Поширьте інформацію про цих вбивць української мови!
При цьому сам політ навряд чи стане економічно вигідним: літакам з Білорусі доведеться облітати територію України і подорож з Мінська до Сімферополя займатиме кілька годин.
Але для Лукашенка, як і для Путіна, головне - це не зручність і навіть не економічна доцільність.
Головне - це символіка такого польоту, демонстрація повної підпорядкованості білоруської зовнішньої політики і національних інтересів Білорусі інтересам Кремля.
І це - один з перших явних результатів нещодавньої зустрічі президентів Росії і Білорусі, про підсумки якої практично нічого не повідомлялося.
Не повідомлялося тому, що головним підсумком цієї зустрічі стала остаточна згода очманілого Лукашенка танцювати під дудку Путіна !!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Початкова співпраця була вигідна, але після того як росія розмістила свою армію в Білорусі та фактично перехопила керування державою, нам там більше нічого ловити.
Не перший же раз.