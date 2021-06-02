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Новости Политика Украины Репрессии в Беларуси Задержание Протасевича
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Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям о признании режима Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Думаю, фракция

Фракция "Слуга народа" готова 200-ми голосами поддержать принятие проекта постановления с призывом к международным организациям признать режим Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Итерфакс-Украина, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Как только он (проект постановления. - Ред.) пройдет комитет, думаю, сразу же можно будет и в зал выносить. Я не говорю, что касательно этого (голосования за проект постановления. - Ред.) есть решение фракции. Его, наверное, и не может быть по поводу этого вопроса, потому что оно такое, очень идеологическое. То есть определенное количество депутатов не будет поддерживать. Но большинство фракции поддержит: думаю, 200 голосов мы дадим под это", - сказал Корниенко журналистам в среду.

Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет не о вмешательстве Украины в политику другого государства, а о том, что Украина должна политически реагировать "на проявления международного авиационного терроризма и вопросы, которые идут вразрез с соблюдением прав человека и правосудия".

"Сейчас продолжается дискуссия по поводу экономической реакции. Тут необходимо вести ее взвешено: есть группы товаров, которые импортозамещению не поддаются. Но есть и другие группы товаров, относительно которых есть окно возможностей, чтобы ввести сейчас квоты и ещё немного поддержать наших аграриев", - добавил замглавы фракции "Слуга народа".

Согласно календарному плану пятой сессии Рады, в повестке дня на 2 июня нет вопроса о рассмотрении проекта постановления №5560 о ситуации в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фракции "СН" не рассматривали постановление по ситуации в Беларуси: Украина не должна вмешиваться в дела соседей, - нардеп Гетманцев

Как сообщалось, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления (№5560) "Об обращении парламента к ООН, Европейским комиссии и парламенту, парламентским Ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, правительствам и парламентам стран мира о признании режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу международной безопасности".

Депутаты предлагают обратиться к международному сообществу с призывом осудить действия белорусских властей в отношении принудительной посадки самолета компании Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича, признать режим Лукашенко в Республике Беларусь таким, который представляет угрозу мировой безопасности, а также способствовать неотложному проведению расследования данного инцидента.

Украинские парламентарии намерены призвать международные организации выразить требования к власти Беларуси о прекращении незаконного преследования оппозиции, журналистов, немедленного освобождения Протасевича и других политических заключенных.

Кроме того, проект постановления предусматривает призыв усилить давление на Беларусь, в том числе путем введения санкций против деятелей режима Лукашенко.

Инициаторами документа выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска. По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Украина прекратила авиасообщение с Беларусью с 26 мая.
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Топ комментарии
+5
"Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко"

А может фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Зеленского угрозой жизни украинцев?,
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02.06.2021 11:36
+4
Сн стадо отбросов



Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua
Це - депутати фракції «Слуга народу» Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко. Вони є авторами законопроєктів 5554 та 5554-1 про зміни до закону про мову. Поширьте інформацію про цих вбивць української мови!Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9937
Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 448
Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7616
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02.06.2021 11:38
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Правила форума Совет форумчан
вчера вы утверждали, что лазить в чужие дела - плохо. Сегодня - это хорошо. Шо будет завтра?
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02.06.2021 11:29 Ответить
Зря вы зебильйо с Бацкой ссоритесь... сейчас весь мир ополчится против него и ничего другого не останется как стать федеральным округом рассеи. Сами толкаете его в объятия *****...
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02.06.2021 11:30 Ответить
не ссортесь с одним убийцей потому что убийца упадет в объятия другого убийцы,закройте глаза на преступления убийц и молча смотрите как они убивают и наш и свой народ
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02.06.2021 11:36 Ответить
Ну то хай потом не скиглят по телику шо у нас Белорусией 1140 км кардона Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6371
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02.06.2021 11:38 Ответить
При чём границы практически неконтролируемые Украиной.
Условно уже можно считать эту границу украинско -российской.
Что плохого сделал Украине президент Белоруссии ?
Где юридические доказательства ,что он проиграл пророссийской оппозиционерке
Тихановской ?
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02.06.2021 15:21 Ответить
Він прийде в обійми ***** незалежно від того, посвариться Україна з ним чи ні...
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02.06.2021 11:40 Ответить
Бацька и так превратит Беларусь в Минскую область срасеи. А вот что монозебильство как обычно в догонку все делает вот это плохо, хороша ложка к обеду.
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02.06.2021 11:43 Ответить
Ваши предложения. Может, похвалить его, или отморозится, типа, мы не в курсе. И от этого Лукашенко и Коля не пойдут на сделку с Макшанией? Наивные зетипиллы.
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02.06.2021 11:45 Ответить
Бацка хочет быть царьком у себя дома, а не обычным гауляйтером. А идет именно ко второму. Хотя с другой стороны для Украины было бы хорошо, что бы Беларусь загорелась и там появилось пару народных республик. Тогда ***** придется воевать на два фронта, а мы получив союзника в лице белоруских партизан
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02.06.2021 11:48 Ответить
Так он захватил силой власть. Он бандит. Народ его не выбрал. Сейчас ето военная диктатура.
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02.06.2021 11:51 Ответить
Как это не выбрал? А кто цветы и шарики силовикам дарил и на лавочку без обуви становился? Это ли не апофеоз волеизъявления? Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3863
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02.06.2021 11:52 Ответить
Ми всі над цім працюємо, є дим і рано чи пізно з'явиться вогонь.
На жаль всім очевидно, що цілісну Білорусь не врятувати, її східна частина буде окупована російською армією, але без прямої інтервенції країн НАТО або хоча б їх там нетів вільна західна теж не вистоїть, адже русня дала зрозуміти, що буде використовувати армію для подавлення непідконтрольних сил.
Імхо найбільш безкровний варіант, це військовий переворот та вбивство Лукашенка із приближеними особами.
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02.06.2021 14:11 Ответить
І дадуть, якщо зможуть. Це вам не на сосну видертись.
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02.06.2021 11:34 Ответить
"Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко"

А может фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Зеленского угрозой жизни украинцев?,
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02.06.2021 11:36 Ответить
Сн стадо отбросов



Рух Опору Капітуляції
@rok_org_ua
Це - депутати фракції «Слуга народу» Микита Потураєв, Євгенія Кравчук та Олександр Санченко. Вони є авторами законопроєктів 5554 та 5554-1 про зміни до закону про мову. Поширьте інформацію про цих вбивць української мови!Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 9937
Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 448
Думаю, фракция "СН" даст 200 голосов за обращение к международным организациям признать режим Лукашенко угрозой мировой безопасности, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7616
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02.06.2021 11:38 Ответить
Які огидні іпала.
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02.06.2021 11:41 Ответить
Який влучний вислів!
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02.06.2021 15:01 Ответить
Цікаво, що Потураєв строїть із себе ще такого патріота, до Яніни навіть на передачу ходив, проти москалів виступав, критикував Дубінського з Бужанським...
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02.06.2021 11:43 Ответить
Цікаво те, що Кравчук родом з Тернополя.
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02.06.2021 11:56 Ответить
А перший президент Кравчук роздом із Рівенщини, а відвертий комуняка і ворог України.
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02.06.2021 12:31 Ответить
Потураєв , до речі, є головним ідеологом "Слуг народу ".
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02.06.2021 17:59 Ответить
Та займіться уже ділом. Ціни ростуть тарифи ростуть. А вони піар влаштовують.
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02.06.2021 11:42 Ответить
Так то вони "ділом" й зайняті! Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 7373
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02.06.2021 11:50 Ответить
Якщо літаки авіакомпанії "Белавіа" почнуть літати до Криму, Білорусь стане першою суверенною державою - крім самої Росії, зрозуміло - що визнає можливість польотів у аеропорти окупованого півостріву.
При цьому сам політ навряд чи стане економічно вигідним: літакам з Білорусі доведеться облітати територію України і подорож з Мінська до Сімферополя займатиме кілька годин.
Але для Лукашенка, як і для Путіна, головне - це не зручність і навіть не економічна доцільність.
Головне - це символіка такого польоту, демонстрація повної підпорядкованості білоруської зовнішньої політики і національних інтересів Білорусі інтересам Кремля.
І це - один з перших явних результатів нещодавньої зустрічі президентів Росії і Білорусі, про підсумки якої практично нічого не повідомлялося.
Не повідомлялося тому, що головним підсумком цієї зустрічі стала остаточна згода очманілого Лукашенка танцювати під дудку Путіна !!
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02.06.2021 11:44 Ответить
Ніяка Белорусь не суверенна держава. Була є і буде волостью Макшанії.
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02.06.2021 11:47 Ответить
И Северная Корея рекомендует своим гражданам не посещать Беларусь, так как в Беларуси не безопасно.

Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1857
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02.06.2021 11:45 Ответить
Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 5003
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02.06.2021 11:53 Ответить
У фракції слуги урода 243, готові дати 200, потрібно 226 голосів. Без голосів ЄС і Голосу рішення не буде прийнято. А тим часом біоруський таракан натякнув на готовності визнати ОРДЛО.
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02.06.2021 11:54 Ответить
Генеральная прокуратура республики Беларусь, рассмотрев обращение "следственных органов Луганской народной республики" по экстрадиции Протасевича Романа Дмитриевича на территорию "Луганской народной республики" отказала в данном действии, ссылаясь на гражданскую принадлежность обвиняемого. В то же время генеральная прокуратура республики Беларусь выразила согласие на совместные следственные действия с "представителями следственных органов Луганской народной республики". Соответствующее письмо №2388-29-2021 было отправлено 28.05.2021 г. "представителями следственных органов Луганской народной республики". Данные действия режима Лукашенко являются фактически юридическим признанием незаконных органов власти самопровозглашенных образований и покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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02.06.2021 11:57 Ответить
Лукашенко диктатор - спору нет, но какой профит Украине от такого "обращения"?
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02.06.2021 12:00 Ответить
Зберигти пару процентів із залишку рейтингу зеленського
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02.06.2021 14:02 Ответить
Чому ще цього не зробили? Чи сама загрозлива ситуація була знищення української мови в Україні? Кому служите "слуги"?
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02.06.2021 12:14 Ответить
так позорно просрать союзника(который поставлял топливо и технику воюющей стране) и сделать врагом Беларусь можно было только по указке от Госдепа США.
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02.06.2021 13:39 Ответить
Союзник який входить у воєнний альянс із країною з якою ми ведемо війну Гадаю, фракція "СН" дасть 200 голосів за звернення до міжнародних організацій визнати режим Лукашенка загрозою світовій безпеці, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 6344
Початкова співпраця була вигідна, але після того як росія розмістила свою армію в Білорусі та фактично перехопила керування державою, нам там більше нічого ловити.
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02.06.2021 14:01 Ответить
Не безплатно ж поставляв.
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02.06.2021 15:06 Ответить
Дадуть голосів 100, інші будуть набирати за рахунок ЄС, Голосу та інших, які дадуть по 100%
Не перший же раз.
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02.06.2021 13:58 Ответить
А де ж подівалася монобільшість? А як напочатку "турборежимили"!
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02.06.2021 15:08 Ответить
 
 