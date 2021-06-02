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Новости Политика Украины
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Укроборонпром (1211) Милованов Тимофей (285) Дубинский Александр (413)

"В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал назначение Тимофея Милованова главой набсовета "Укроборонпрома".

Об этом Дубинский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В стране, которой управляет комик, - государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой д_бил", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем.

В 2019 году Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+40
А пудєль таки правий! Маладєц!

"В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова - Цензор.НЕТ 7173
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02.06.2021 11:34
+36
А рассуждает об этом жопа бени. Шапито.
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02.06.2021 11:34
+31
"В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова - Цензор.НЕТ 7793
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02.06.2021 11:35
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На фоні дебілів і блазень буде виглядати людиною.
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02.06.2021 20:48 Ответить
Триває другий рік преп..здентства Гідранта, на посади як і раніше безальтернативно призначають дебілів і клоунів.
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02.06.2021 21:33 Ответить
дубинский - черноротый психопат, пнули под зад, вот и бесится.
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03.06.2021 05:46 Ответить
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