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"В стране, которой управляет комик, оборонным концерном может управлять любой дебил", - экс-"слуга народа" Дубинский о назначении Милованова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский прокомментировал назначение Тимофея Милованова главой набсовета "Укроборонпрома".
Об этом Дубинский сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В стране, которой управляет комик, - государственным оборонным концерном может без последствий управлять любой д_бил", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 июня состоялось заседание обновленного состава Наблюдательного совета "Укроборонпрома", на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым председателем.
В 2019 году Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который назвал его дебилом: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу".
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