РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6486 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 004 44
контрабанда (2379) Крым (26016) оккупация (9504) сайт (318) торговля (925) Бутусов Юрий (3906) Слуга народа (2547) Слюсарев Вадим (10)

Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Член политсовета

Член политического совета партии "Слуга народа" Вадим Слюсарев попал в базу сайта "Миротворец".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на сайте "Миротворца".

По данным сайта, Слюсарев пытался легализовать оккупацию Крыма и занимался там коммерческой деятельностью, а также участвовал в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками. Незаконная коммерческая деятельность в оккупированном российскими захватчиками Крыму. Участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные российскими оккупантами и российско-террористическими бандформированиями территории Украины", — говорится о Вадиме Слюсареве на "Миротворце".

Как ранее писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, Слюсарев был избран в политсовет "Слуги народа" в марте 2021 года. 

Он получил звание генерала при Януковиче в 2011 году, былпомощником народного депутата Партии регионов Артема Пшонки, который с 14-го года в бегах. Слюсарев летает в Крым к своим родителям, получившим российские паспорта, владеет двумя гостиницами в Алуште, девятью фирмами по завозу импорта в Украину и землей на погранпереходе Гоптовка.

Читайте также: "Миротворец" внес в свою базу супругу Медведчука Оксану Марченко

Член политсовета Слуги народа Слюсарев попал в базу Миротворца из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса 01

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Не якийсь там рядовий "член", а член Політради партєйки слуг неукраїнського народу.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:44
+11
ми вибирали Порошенка.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:57
+10
пора вже і сцикуну приписатись на Миротворці. Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - "Наблюдатель" - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
02.06.2021 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не якийсь там рядовий "член", а член Політради партєйки слуг неукраїнського народу.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:44 Ответить
СН - слуги дьявола та ху.лостана. ОПЗЖ не так шкідливі, бо вони кремлівські воші, а СН - українські гниди.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:21 Ответить
Неизбежные проблемы прихода к президентской власти честного человека-одиночки, не имеющего боевой партии, проверенной годами
показать весь комментарий
02.06.2021 11:47 Ответить
моя ж ты пуся! Простота хуже воровства!
показать весь комментарий
02.06.2021 11:49 Ответить
А без воровать вам не прожить?
показать весь комментарий
02.06.2021 13:21 Ответить
Я же и говорю, простой как правда! Или как дверь в метро - толкни , она и откроется!
показать весь комментарий
02.06.2021 17:05 Ответить
Хорошо, что у Украины кончились воры-президенты
показать весь комментарий
02.06.2021 18:29 Ответить
Как-то толсто.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:51 Ответить
Бубочка чесный? Ты посмотри его высеры, сколько он наврал своим изберателям, зебанутым идиотам.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:53 Ответить
Бубочка - это у вас на губе.
Зеленский - честный. Самый честный из папередников после Кравчука. Законспектируй аксиому
показать весь комментарий
02.06.2021 13:21 Ответить
Молодец !!! За удачный отсос бубочкиной ЗЕленой писи обратись к Дерьмаку, получишь премиальный фанфурик боярки.
Прокукарекай еще о хозяине мелкого говнокомандующего, Бене, что он тоже чесный, получишь еще один фанфурик. Член політради "Слуги народу" Слюсарєв потрапив до бази "Миротворця" через контрабандну торгівлю з Кримом і окупованими територіями Донбасу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5034 Член політради "Слуги народу" Слюсарєв потрапив до бази "Миротворця" через контрабандну торгівлю з Кримом і окупованими територіями Донбасу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5034 Член політради "Слуги народу" Слюсарєв потрапив до бази "Миротворця" через контрабандну торгівлю з Кримом і окупованими територіями Донбасу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5034
показать весь комментарий
02.06.2021 14:50 Ответить
Почему, если избиратель рыгов Януковича-Порошенко, то обязательно гопник? (риторический вопрос)
показать весь комментарий
02.06.2021 15:02 Ответить
А шо тее сказал на эту тему твой хозяин, зебанутый говноралиссимус?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:48 Ответить
Гопник
показать весь комментарий
02.06.2021 18:29 Ответить
Послушайте лучше умных людей - не гопников. https://www.youtube.com/watch?v=NvqCJ8sAurs
Они даже дебилами вас не назвали, хотя намекнули. А параллели Вы неверно проводите, Верно будет Кучма-Овощ-Зеля - это одна порода, просто последний самый тупой.
показать весь комментарий
03.06.2021 02:03 Ответить
Мы все одна порода - люди. Но в президенты вы выбирали одних воров. Благо с Зеленским у вас не вышло поставить вора
показать весь комментарий
03.06.2021 07:56 Ответить
Вы скорее овцы, чем люди. Что у тебя Порошенко или Ющенко украли, кроме мозгов? Каким образом у "вора" предприятия начали показывать прибыль и платить налоги в бюджет, а у "чесного" Клоуна при растущих тарифах вдруг снова все стало убыточным? Получается человек, который погашал кредиты и развивал экономику у тебя оказался почему-то "вором", а дебил, набравший новых кредитов и их прожравший, "честным".
показать весь комментарий
03.06.2021 22:05 Ответить
"Что у тебя Порошенко или Ющенко украли, кроме мозгов?" - спроси у них. Спроси у Фирташа.
Порошенко украл всё, что успел, даже не сомневайся.
показать весь комментарий
04.06.2021 08:05 Ответить
Вау! Лизнув так лизнув!
показать весь комментарий
02.06.2021 11:57 Ответить
Я ж тобі вже писав - не виймай "зеленського льодяника" з рота, будеш здаватись розумнішим.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:26 Ответить
пора вже і сцикуну приписатись на Миротворці. Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - "Наблюдатель" - Цензор.НЕТ 1277
показать весь комментарий
02.06.2021 11:47 Ответить
І що ви понавибирали?! Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - "Наблюдатель" - Цензор.НЕТ 942
показать весь комментарий
02.06.2021 11:48 Ответить
А Вы? Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - СМИ - Цензор.НЕТ 9651
показать весь комментарий
02.06.2021 11:50 Ответить
ми вибирали Порошенка.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:57 Ответить
Доречі і не соромно. ))
показать весь комментарий
02.06.2021 12:00 Ответить
У тому, що обрали Зе винуватий Порох. Завіса.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:58 Ответить
член политсовета в тиски ! Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - СМИ - Цензор.НЕТ 2461
показать весь комментарий
02.06.2021 11:49 Ответить
Порошенко,прекрати бесчинствовать.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:50 Ответить
Ждем реакции. На собачий рот была(хоть и долгая) через санкции госдепа.
Что будет с этим деятелем?
показать весь комментарий
02.06.2021 11:50 Ответить
Те, що і з"професіоналом" Татаровим.
Далі будуть їздити верхи на малоросах.
показать весь комментарий
02.06.2021 11:57 Ответить
Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - СМИ - Цензор.НЕТ 1248
показать весь комментарий
02.06.2021 11:51 Ответить
Контрабандисты, клоун дал приказ...
показать весь комментарий
02.06.2021 11:53 Ответить
Торгівля на крові під кришою ЗЄ!
показать весь комментарий
02.06.2021 11:53 Ответить
Как воровать миллиардами и продавать Украину, тут у ЗЕ все профи. Как защищать Украину, то как говорит великий ЗЕ - «каждый имеет право на ошибку»
показать весь комментарий
02.06.2021 11:54 Ответить
Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса, - СМИ - Цензор.НЕТ 8417
показать весь комментарий
02.06.2021 11:57 Ответить
зато нє барига
показать весь комментарий
02.06.2021 12:06 Ответить
срал он на Миротворец
Зе-леныв поносом
ведь он
Членполитсовета
(новое ругательство)
показать весь комментарий
02.06.2021 12:08 Ответить
Нееее, он просто член. Как все ЗЕбанутые.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:52 Ответить
А це "свинарчуки", чи "миротворці"? підрозділ ОП під назвою РНБО його включив в санкційний список контрабандистів?
показать весь комментарий
02.06.2021 12:12 Ответить
И все это антиукраинское, прокремлевское отребье не случайно попало в 95 балаган, а сознаиельный, целенаправленный подбор кадров лично Зе, и подобных ценных, приближенных наберется процентов 70, и это значит, Зе должен провалиться сквозь землю от позора, а правильнее и лучше для страны, добровольно уйти в отставку.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:35 Ответить
Кто то удивился?
Думаю нет!
У нас бубочка и ОП с кабмином периодически работают на рашку!
А вы про какой то там совет....
показать весь комментарий
02.06.2021 15:59 Ответить
 
 