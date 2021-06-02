За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 5 человек, выздоровели - 1904, выявили 435 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки госпитализировали 35 человек с диагнозом коронавирус и 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"435 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5 102 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 207 306", - говорится в сообщении.

Заболела 251 женщина в возрасте от 21 до 85 лет и 161 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет. А также 9 девочек от 3 до 17 лет и 14 мальчиков от 7 месяцев до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 35 больных коронавирусом, а также 32 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 1904 человека. Всего коронавирус побороли 172 456 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 120, в Дарницком - 100 и в Святошинском районе - 70 случаев.

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