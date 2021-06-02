Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов. ФОТОрепортаж

Контрразведчики СБУ в Николаевской области заблоковали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к махинации.

Документирование проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.

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Фото: сайт СБУ