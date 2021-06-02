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Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики СБУ в Николаевской области заблоковали попытку незаконного вывоза за границу товаров двойного назначения. Часть продукции дельцы планировали доставить в страны, которые находятся под санкциями Совбеза ООН.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, оперативники спецслужбы установили, что организовали махинацию представители одной из отечественных транспортных авиакомпаний. Она специализируется на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африки. Злоумышленники собирались нелегально вывозить из Украины оборудование и приборы для военно-транспортных самолетов.

Правоохранители изъяли первую запланированную к контрабанде партию оборудования.

Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов 01

Следователи СБУ уже сообщили о подозрении одному из участников незаконной схемы по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК Украины.

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств и привлечения других лиц, причастных к махинации.

Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов 02

Документирование проводилось под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры совместно с Государственной таможенной службой Украины.

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Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов 03
Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов 04
Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов 05
Фото: сайт СБУ
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02.06.2021 11:55 Ответить
Опять Свинарчуки зеленского крадут у армии? Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов - Цензор.НЕТ 6565
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02.06.2021 11:58 Ответить
Бізнесменів-зрадників, під час війни, на по-життєве! Контрразведка СБУ заблокировала попытку вывоза за границу оборудования и приборов для военно-транспортных самолетов - Цензор.НЕТ 6421
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02.06.2021 12:00 Ответить
Тільки вішать привселюдно на центральній площі міста.
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02.06.2021 12:40 Ответить
Только в нашей коррумпированной стране привселюдно повесят невинного, а барыги откупятся.
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02.06.2021 19:06 Ответить
"Сделано в СССР". Там уже все сроки годности прошли. Небось внутри одна ржавчина.
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02.06.2021 12:04 Ответить
Так і у вашого бульбофюрера термін використання давно закінчився.
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02.06.2021 13:50 Ответить
Ага, ржавчина. Там драг металлов на тысячи. Это если не рабочий. А если норм хранился, то все там рабочее. Хлам не снимали бы.
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02.06.2021 18:49 Ответить
Ничего не перепутали,может за ввоз?
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02.06.2021 18:33 Ответить
 
 