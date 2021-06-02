Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 253 народных депутатов.
Перед голосованием глава комитета по вопросам соцполитики, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова попросила депутатов поддержать законопроект в первом чтении и предложила всем желающим парламентариям принять участие в подготовке его ко второму. Депутат рассказала, что по данному вопросу были проведены парламентские слушания.
Она отметила, что этим документом не повышается прожиточный минимум, а создаются условия для его повышения.
В свою очередь нардеп "Батькивщины" Михаил Цимбалюк поинтересовался, почему в парламенте во время рассмотрения такого важного законопроекта отсутствуют премьер-министр и члены правительства.
"К ним есть вопросы", - подчеркнул он.
Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что сейчас мы видим "фирменную карточку" "слуг народа", когда название и текст проекта закона не совпадают.
По его словам, в документе нет никаких изменений, которые бы создавали условия для повышения прожиточного минимума.
"Никакого повышения прожиточного минимума тут нет", - добавил Гончаренко.
Закон изменяет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.
Определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.
Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.
Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:
- в 2021 году - 40 процентов;
- в 2022 году - 41 процент;
- в 2023 году - 42 процента;
- в 2024 году - 43 процента;
- в 2025 году - 44 процента;
- в 2026 году - 45 процентов;
- в 2027 году - 46 процентов;
- в 2028 году - 47 процентов;
- в 2029 году - 48 процентов;
- в 2030 году - 49 процентов;
- в 2031 году - 50 процентов.
Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.
Орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.
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Статистки должна говорить, сколько нужно денег, чтобы прожить в стране. И минимальная зарплата должна быть 1,5-2 прожиточного минимума, что бы любой работающий мог содержать себя и ребенка.
другое дело, шо быдлкэрманычи(кручу верчу *****.. хочу) нарид
Тот, кто рассчитал прожиточный минимум для трудоспособных лиц в размере 2270грн должен пожить на такие деньги несколько месяцев в качестве наказания. А вообще явно есть какая-то проблема в методиках расчета. Так что, возможно, предложение не так плохо, как выглядит на первый взгляд.
Народные депутаты опять взялись за пенсионный возраст украинцев.
На этот раз его хотят понижать для матерей, которые родили и воспитали ребенка до шестилетнего возраста. А чтобы от такого понижения не пострадал бюджет Пенсионного фонда, одновременно предлагают повышать пенсионный возраст для всех граждан, начиная с 2023 года.
Это следует из законопроекта № 5566, которым вносятся изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» касательно некоторых вопросов определения пенсионного возраста. Его авторами выступила группа народных депутатов от партии «Слуга народа».
Согласно пояснительной записке к документу, еще один бэби-бум в Украине маловероятен, и поэтому чрезвычайно важно улучшить пенсионную систему в контексте поддержки матерей, чтобы противостоять последствиям демографической ситуации, сложившейся в стране. В связи с этим, законопроектом предлагается поддержка матерей в сфере пенсионного обеспечения, независимо от того, является семья многодетной или нет (механизм такой поддержки и документальной фиксации будет разрабатываться отдельно) (...)))))...)
Одновременно, проектом документа предложено, что начиная с 1 января 2023 года возраст, дающий право на назначение пенсии по возрасту, ежегодно будет увеличиваться на один месяц. Такой рост будет продолжаться до 1 января 2035 года. В итоге, указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.
«В целях сбалансирования доходов и расходов Пенсионного фонда из-за снижения пенсионного возраста для матерей, родивших и воспитавших ребенка до шестилетнего возраста, проектом Закона предлагается с 1 января 2023 года увеличение пенсионного возраста на один месяц в год, что, в свою очередь, не позволит коэффициенту замещения в значительной степени снижаться для следующего поколения», - объясняют авторы документа.
Депутаты напоминают, что сейчас есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет, хотя еще несколько лет назад все было иначе. Примером являются Бельгия, Дания, Финляндия, Австрия, Швеция, Швейцария, Испания и Великобритания. Во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет. В Ирландии пенсионный возраст должен быть увеличен до 68 лет до 2028 года.
«Учитывая, что Украина в 2020 году поднялась с 80-го на 63-е место в мировом рейтинге по значению индекса социального прогресса (Social Progress Index) среди 163 стран с показателем индекса 73,38 балла против 66,97 в 2019-м, мы, усиливая социальное благополучие, должны учитывать связь всех сфер с социальной защищенностью, в том числе и пенсионное обеспечение», - уверены законодатели.
олигархо-монополисты - шуцманы за пайку малую из корыта
- Космодром (и запустить 7 спутников до 2025 года; один из них - до конца 2021 года).
- Национальную авиакомпанию.
- Новый университет.
- Голливуд.
- Диснейленд.
- Биолабораторию для производства вакцин.
- Аэропорт на Донбассе.
- Магистраль "Киев-Кишенев".
- Новый город на берегу Черного моря.
А также тысячи километров новых автомобильных и сотни километров новых железных дорог, сотню реконструированных железнодорожных станций, новая система пригородного сообщения, скоростное пассажирское сообщение, 16 новых и реконструированных аэропортов, начало строительства горнолыжных курортов циклопических масштабов, десятки технологических парков и ипотечный бум, который накроет украинцев лавиной уже в этом году.
Ещё, помнится, поручил подготовить Украину к проведению ЧМ-2030.
Видите планов громадье? Представляете, сколько он еще всякого захочет построить за следующие три года? Сказочный клоун, госпаде...
"А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!" (с)
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