Рада одобрила в первом чтении законопроект о привязке прожиточного минимума к средней зарплате

Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 253 народных депутатов.

Перед голосованием глава комитета по вопросам соцполитики, нардеп "Слуги народа" Галина Третьякова попросила депутатов поддержать законопроект в первом чтении и предложила всем желающим парламентариям принять участие в подготовке его ко второму. Депутат рассказала, что по данному вопросу были проведены парламентские слушания.

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Она отметила, что этим документом не повышается прожиточный минимум, а создаются условия для его повышения.

В свою очередь нардеп "Батькивщины" Михаил Цимбалюк поинтересовался, почему в парламенте во время рассмотрения такого важного законопроекта отсутствуют премьер-министр и члены правительства.

"К ним есть вопросы", - подчеркнул он.

Народный депутат "ЕС" Алексей Гончаренко заявил, что сейчас мы видим "фирменную карточку" "слуг народа", когда название и текст проекта закона не совпадают.

По его словам, в документе нет никаких изменений, которые бы создавали условия для повышения прожиточного минимума.

"Никакого повышения прожиточного минимума тут нет", - добавил Гончаренко.

Закон изменяет определение прожиточного минимума. Устанавливается, что это приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

Определять размер прожиточного минимума предлагают в расчете на одного человека.

Согласно проекту, прожиточный минимум должен устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета на следующий год, с учетом прогнозного уровня инфляции текущего года.

Процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составлять не менее:

в 2021 году - 40 процентов;

в 2022 году - 41 процент;

в 2023 году - 42 процента;

в 2024 году - 43 процента;

в 2025 году - 44 процента;

в 2026 году - 45 процентов;

в 2027 году - 46 процентов;

в 2028 году - 47 процентов;

в 2029 году - 48 процентов;

в 2030 году - 49 процентов;

в 2031 году - 50 процентов.

Если фактический размер прожиточного минимума в течение трех месяцев превышает более чем на 10% размер утвержденного прожиточного минимума, Кабинет министров на основе мониторинга выполнения госбюджета должен рассмотреть повышение размера прожиточного минимума.

Орган исполнительной власти, обеспечивающий систематическое исследование расходов домохозяйств, для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине должен проводить опросы домохозяйств по поводу фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и процентного размера сбережений в структуре расходов домохозяйств.