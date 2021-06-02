РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6321 посетитель онлайн
Новости Общество
2 519 6
хакер (1115) кибербезопасность (639) Щиголь Юрий (13)

Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов, вирусам подвластны все устройства и все мессенджеры, - глава Госспецсвязи Украины Щиголь

Новости Цензор.НЕТ Общество

Каждый украинец, имеющий смартфон, ежедневно сталкивается с определенными угрозами в киберпространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь.

"Любой человек сегодня является субъектом киберпространства. Смартфон – потенциально уязвимый гаджет. Следовательно, каждый украинец ежедневно сталкивается с определенными угрозами. Самая простая – рассылка фишинговых писем с непонятными предложениями. Такие письма не только загружают вредоносное программное обеспечение, блокируют телефон или компьютер с целью вымогательства денег, но и могут быть элементом проникновения в системы, в которых человек работает. Уровень уязвимости системы определяется самым слабым ее звеном. Когда каждый член команды достаточно образован, тогда можно построить надежную корпоративную систему", - сообщил он.

Говоря о том, на что каждому пользователю уязвимого смартфона нужно обратить внимание в первую очередь, Щиголь отметил, что необходимо постоянно обновлять свои знания и всегда внимательно относиться к тому, что человек делает на своем устройстве: "Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов. Помните, вирусам подвластны все устройства, все операционные системы, все почтовые службы и мессенджеры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине скоро появится новый род войск, - Данилов

"Одни из самых распространенных – сообщения, что ваш неизвестный дядюшка оставил вам $10 млн в наследство где-то в Африке. Глупо? Но довольно часто это срабатывает, потому что люди от природы любопытны. Получателям просто интересно, что будет дальше. Не стоит вступать в переписку, потому что с подобными письмами распространяется программное обеспечение, которое похищает данные или является инструментом кибератаки", - добавил Щиголь.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дядя из Африки вышел из моды. В моду вошел беня из Днепра. Про моду можно спорить долго, но вреда от дяди из Африки куда как меньше. С этим не поспоришь.
показать весь комментарий
02.06.2021 12:13 Ответить
особый вред могут принести зе-видосики, загружаемые через смартфоны в неокрепшие мозги...
показать весь комментарий
02.06.2021 12:18 Ответить
Вред несут путлеровские зеверсанты.
показать весь комментарий
02.06.2021 13:09 Ответить
Большой рахмат за просвещение, капитан очевидность.
Ни за чтобы об этом не догадался. ))
показать весь комментарий
02.06.2021 14:14 Ответить
Стал у меня Кучмостар жрать деньги на какие то Розваги. Пошел в салон и спрашиваю, куда уходят деньги. Они не могут сказать. Чисто из предположений, что вы на что то подписались, или могли просто открыть какое то письмо и автоматом будут снимать с вас деньги. Чтобы отказаться от подобных услуг, отправьте СМС на номер 5076 и отправьте одно слово STOP
Все это попахивает разводиловом от самого Киевстара.
показать весь комментарий
02.06.2021 14:44 Ответить
 
 