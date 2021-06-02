Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов, вирусам подвластны все устройства и все мессенджеры, - глава Госспецсвязи Украины Щиголь

Каждый украинец, имеющий смартфон, ежедневно сталкивается с определенными угрозами в киберпространстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь.

"Любой человек сегодня является субъектом киберпространства. Смартфон – потенциально уязвимый гаджет. Следовательно, каждый украинец ежедневно сталкивается с определенными угрозами. Самая простая – рассылка фишинговых писем с непонятными предложениями. Такие письма не только загружают вредоносное программное обеспечение, блокируют телефон или компьютер с целью вымогательства денег, но и могут быть элементом проникновения в системы, в которых человек работает. Уровень уязвимости системы определяется самым слабым ее звеном. Когда каждый член команды достаточно образован, тогда можно построить надежную корпоративную систему", - сообщил он.

Говоря о том, на что каждому пользователю уязвимого смартфона нужно обратить внимание в первую очередь, Щиголь отметил, что необходимо постоянно обновлять свои знания и всегда внимательно относиться к тому, что человек делает на своем устройстве: "Не открывайте письма от неизвестных вам адресатов. Помните, вирусам подвластны все устройства, все операционные системы, все почтовые службы и мессенджеры".

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"Одни из самых распространенных – сообщения, что ваш неизвестный дядюшка оставил вам $10 млн в наследство где-то в Африке. Глупо? Но довольно часто это срабатывает, потому что люди от природы любопытны. Получателям просто интересно, что будет дальше. Не стоит вступать в переписку, потому что с подобными письмами распространяется программное обеспечение, которое похищает данные или является инструментом кибератаки", - добавил Щиголь.