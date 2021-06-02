Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК

Петиция на сайте Офиса Президента с требованием уволить Олега Татарова с должности замглавы ОП собрала более половины подписей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Половина есть! Почти 13 тысяч подписей под петицией с требованием уволитьТатарова. Но нужно 25 тысяч и времени мало: всего 25 дней. Друзья, должны успеть. Успешная петиция по ОАСК запустила его ликвидацию. Теперь время дожать портновского черта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

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