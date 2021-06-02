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Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петиция на сайте Офиса Президента с требованием уволить Олега Татарова с должности замглавы ОП собрала более половины подписей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.
"Половина есть! Почти 13 тысяч подписей под петицией с требованием уволитьТатарова. Но нужно 25 тысяч и времени мало: всего 25 дней. Друзья, должны успеть. Успешная петиция по ОАСК запустила его ликвидацию. Теперь время дожать портновского черта", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.
Топ комментарии
+12 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий02.06.2021 12:13
+8 cimbitep
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+7 cimbitep
показать весь комментарий02.06.2021 12:12
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Я б розпочав із зміни виборчого законодавства: ліквідації неконституційого майнового цензу, корупційної пропорційної виборчої системи, заборони політичної реклами для рівних умов, відкритого підрахунку результатів незацікавленими особами, запровадження безумовного імперативного мандату, т.д.
але петиція є одночасно і мобілізацією однодумців, і показником протестних настроїв