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Новости Политика Украины
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увольнение (2508) петиция (326) Центр противодействия коррупции (217) Татаров Олег (349)

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК

Петиция на сайте Офиса Президента с требованием уволить Олега Татарова с должности замглавы ОП собрала более половины подписей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции.

"Половина есть! Почти 13 тысяч подписей под петицией с требованием уволитьТатарова. Но нужно 25 тысяч и времени мало: всего 25 дней. Друзья, должны успеть. Успешная петиция по ОАСК запустила его ликвидацию. Теперь время дожать портновского черта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Да зеленому балагану по болту все петиции. Они живут по законам зеленой помойки.
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02.06.2021 12:13
+8
напомню всем любителям петиций: петиция на увольнение дЕрмака набрала 25 тысяч. где дЕрмак? там же. где был до петиции.
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02.06.2021 12:20
+7
ну наберет она 25 тысяч, и что? сколько их уже набирало 25 тысяч с нулевым результатом в итоге? я 4 помню, но их явно больше. и ни одной не помню с положительным результатом.
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02.06.2021 12:12
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Я присоединяюсь к этой петиции! Татарова- в аршлох!
mbox.i.ua
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02.06.2021 12:11 Ответить
ну наберет она 25 тысяч, и что? сколько их уже набирало 25 тысяч с нулевым результатом в итоге? я 4 помню, но их явно больше. и ни одной не помню с положительным результатом.
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02.06.2021 12:12 Ответить
напомню всем любителям петиций: петиция на увольнение дЕрмака набрала 25 тысяч. где дЕрмак? там же. где был до петиции.
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02.06.2021 12:20 Ответить
Кажуть, дуже дієва подача петицій у вигляді реактивої гранатт, запущеної у вікно однієї багатостраждальної хатинки на Банковій. Але шкода тупу курку з телепомийки "Г+Г" Масєйчук. Тоді каломойша накаже своїй журнашлюшці притарабанити в студію шматок стіни з вибитою вибухом віконною рамою. Після такої "петиції" Блазень буде ходити в туалет під себе, сидячи в бункері, у броніку на голій дупі
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02.06.2021 16:01 Ответить
А будь-якому випадку це додатковий важель тиску на діючу недовладу.
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02.06.2021 16:03 Ответить
Да зеленому балагану по болту все петиции. Они живут по законам зеленой помойки.
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02.06.2021 12:13 Ответить
Треба використовувати будь-яку можливість тиску на них.
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02.06.2021 15:58 Ответить
Ну як діти малі, чесно слово.
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02.06.2021 12:13 Ответить
какой смысл? петициями бандитов не убрать.
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02.06.2021 12:14 Ответить
это лучше чем просто ныть.
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02.06.2021 12:16 Ответить
хуже. петиция формирует иллюзии. а хуже этого ничего не бывает.
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02.06.2021 12:17 Ответить
Хуже ничего не делать
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02.06.2021 12:33 Ответить
хуже быть овощем и ничего не делать.
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02.06.2021 12:37 Ответить
писать петиции - это и есть овощизм. Особенно это верно по отношени. к тому, кто и привел Татарова к власти.
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02.06.2021 12:40 Ответить
если петиция формирует иллюзии, то это проблема конкретного индивида. петиция это инфоповод и минус к рейтингу, а как результат дополнительное давление на власть.
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02.06.2021 14:35 Ответить
Клали они на твое давление и на твой минус. Максимум что они сделают - запишутся на курсы управления гневом. Когда этот простой факт начнет доходить до народа, может что-то и изменится. Не раньше.
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02.06.2021 14:39 Ответить
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4581
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02.06.2021 12:17 Ответить
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала почти 13 тыс. подписей, должны успеть, осталось всего 25 дней, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7913

...
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02.06.2021 12:17 Ответить
Шмаркля специально на петиции никак не реагирует. Чтобы эта дурная традиция у народа сама отпала.
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02.06.2021 12:32 Ответить
Я из РБ не смог получить ключ, вы, украинцы действуйте:

Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9471
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02.06.2021 12:39 Ответить
Вам для подмоги делаю, или вы останетесь в подчинении *****, так же как и мы временно, но курс ***** в этом году будет закончен в РБ.
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02.06.2021 12:48 Ответить
Ты ************, наш курс закончится быстрей, чем ты его закончишь в своей ***********, ты предатель Украины. Факты на лицо, только, нет тебе оправданий.
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02.06.2021 13:40 Ответить
кремлядських ботів тут вистачає
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02.06.2021 15:06 Ответить
К сожалению без цифровой подписи или Bank ID ничего не получится
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02.06.2021 15:08 Ответить
В Україні живе нехай 40 млн. Притомних дорослих нехай 30 млн. І ЖОДЕН з цих притомних дорослих не назвав ЖОДНОЇ причини - чому Зєля не має йти геть і дострокові. Бо нема таких причин. Щоб Зєля не робив - все на шкоду Україні і українцям. Тим не меньш відставку йому ніхто не вимагає. Парадокс. Чі національна особливість?
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02.06.2021 12:41 Ответить
Відповідаю пану Івану. Волевиявлення 73% громадян дає право пану Зеленському правити ними рівно 5 років. Нарід так бажав Вову, що навіть перший раз в історії України дав йому монобільшість і в парламенті, щоб вже "наверняка". Свій голос за Вальдемара віддав і пан Іван, який щось хоче довести зворотнє. Хавайте любітєлі фейків і брехні, тільки роздягайтеся, щоб не заляпали свої слюнявчики.
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02.06.2021 12:46 Ответить
Ніколи не було у Зєлі 73%. Якщо за Зєлю відсотків 20% було приколістів, то і добре. Решта голосувала проти зашквареного Пєці. А зараз у Зєлі взагалі НУЛЬ ретингу. Всі ці "опитування" куплені на корумповані Зєлєю гроші. Пєця теж підтримує Зєлю через свою ботоферму, бо в його методичках відсутні "Зєлю геть і дострокові". І не дивно, бо за Зєлі у 2020му Пєця став багатшим вдвічі.
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02.06.2021 13:19 Ответить
Взагалі проблема зовсім не в персоналіях порошенка чи зеленського, а в тому, що ви і вам подібні голосували по принципу "проти когось". І вам було пофіг, що кандидат за якого ви поставили галочку не сказав жодного слова ні про свою майбутню політику, ані хоча б про напрямок руху. Він міг здати країну в перший же день президенства. Це і є безвідповідальне голосування 'по приколу' і на 'авось'. Порошенко був передбачуваним, на відміну від зе.
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02.06.2021 14:56 Ответить
Ви і вам подібні, яких, до слова, було зовсім мало з тих, хто прийшов на вибори, не мали альтернативи, тому обрали найкращий на їх погляд варіант - проголосувати за невідому шістку, яка виявилась нічим не кращою за попередню, або навіть гіршою. Проблема не у них і їм подібних, а у навязаній виборчій системі, спрямованій на фальсифікації і спотворення волевиявлення народу.
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02.06.2021 15:20 Ответить
Я не розумію сенс дискусії. Чому передбачуване лайно на моїй голові має бути кращим вибором, ніж непередбачуване лайно? А можна взагалі без лайна у мене на голові? Чому ми не ведем дискусію на тему - хто гідний бути нашим лідером? Але корпосаємось серед різних сортів лайна?
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02.06.2021 15:25 Ответить
Бо для порохососів шоколпдне лайно пахне зефіром і ваніліном
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02.06.2021 16:05 Ответить
"...копирсаємось..."
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02.06.2021 17:02 Ответить
призначені кремлядські мародери міксуються на посаді. Там таких 73% було, як і білоруських 80%, при явці 10-15% електорату від сили. Реальний рейтинг Зелі не Нуль, а мінус 73%. Пеця збагатив казково ахметку, а зелік планує збагатити решту свори своїм законом про олігархів, т.з. земельною реформою, проституцією, азартними видами шахрайства.
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02.06.2021 15:15 Ответить
І він це зробить, якщо ми будемо тільки скиглити замість, щоб напрацьовувати нормальну владу. Хто нам заважає? Ніхто. Ліньки? Не привчені? Людей, гідних бути у владі, в Україні не залишилось? Ні. Є нормальні. То чому ж ми тільки скиглимо?
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02.06.2021 15:30 Ответить
Як ви хочете "напрацювати" "нормальну" владу? Дійте, покажіть усім.
Я б розпочав із зміни виборчого законодавства: ліквідації неконституційого майнового цензу, корупційної пропорційної виборчої системи, заборони політичної реклами для рівних умов, відкритого підрахунку результатів незацікавленими особами, запровадження безумовного імперативного мандату, т.д.
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03.06.2021 00:50 Ответить
Як, доречі, пан ставиться до Зеркаль?
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02.06.2021 15:49 Ответить
Вміє зводити наклепи на людей, зокрема на К. Волкера.
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03.06.2021 00:42 Ответить
Якось дивно, голосували проти Пєці, а в бюлетнях ставили "галочку" за Зелю. Краще би бюлетні псували чи взагалі на вибори не шли раз не бачили достойного кандидата.
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02.06.2021 18:04 Ответить
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 3904 юля ніколи не буде.Не пнись. Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 781
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02.06.2021 12:59 Ответить
Ви шо? Як же ВАвочці боротися з ватою та корупцією? Тільки оточуючи себе ватними корупціонерами "татаровими".
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02.06.2021 12:49 Ответить
Голосовать все равно надо, как не крути. У Вас есть другие ресурсы или инструменты? У меня нет. Голосую, что бы эта "татварщина" вылезла на хрен с политики, а потом сидела.
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02.06.2021 12:56 Ответить
Байден почти в открытую потребовал очистить ОП от фээсбешников и коррупционеров, шо для Зе он не авторитет, наверное не хватает хорошего пинка.
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02.06.2021 12:57 Ответить
Это такое непотопляемое дерьмо, что его петициями не утопишь ...
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02.06.2021 12:58 Ответить
ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ неравнодушных поддержать петицию! После защиты кандидатской диссертации помощником Ермака - рэкетиром Беззубенко (погуглите!) под официальным руководством Татарова говорить больше не о чем. Это чистой воды ОПГ в аппарате Зеленского! Стыд и позор!!!
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02.06.2021 13:06 Ответить
Зеленський неодноразово проігнорував багатотисячні петиції на свою адресу. Йому на думку народу абсолютно наплювати. Так, як і народу на його думки.
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02.06.2021 13:15 Ответить
в регістрайії немає Водофона, не можу проголосувати
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02.06.2021 13:17 Ответить
Мне неизвестно кто такой Татаров в реальности. Может он коррупционер и шпиен, а может наоборот...это только он точно знает. Но все ваши Петюции до сраки дверца Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4930
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02.06.2021 13:27 Ответить
+
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02.06.2021 13:55 Ответить
Ну наберуться 25 тисяч. І чьо? "Кто ж его посадит,он же памятник" (с) Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала майже 13 тис. підписів, мусимо встигнути, залишилося лише 25 днів, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7492
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02.06.2021 14:23 Ответить
звичайно, що зеля з ермаком можуть проігнорувати петицію..
але петиція є одночасно і мобілізацією однодумців, і показником протестних настроїв
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02.06.2021 15:56 Ответить
Какой инертный народ. Только 13 тыс. проголосовало на сайте что забирает всего несколько минут. Не удивительно, что страна живет в таком дерьме.
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02.06.2021 14:52 Ответить
там неможливо проголосувати. Не всі мають ел. цифровий підпис
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02.06.2021 15:22 Ответить
Може ще Нацкорпус "підключиться" і закидає "рожевими свинками". Втім марне сподівання, вони тепер за ЛГБТ "бігають".
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02.06.2021 18:13 Ответить
ребяе ...бите мозг себе и людям. моня сказал: богдан друг, ермак друг, портнов и татаров тоже друзья. зелень с ермаком поставят другого, такого же, а это чмо будет его учить и негласно рулить дальше. янелох оманский ложил на всех нас.
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02.06.2021 16:20 Ответить
Гнати в шию портновського прислужника,а за одно його генпрокуроршу.
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02.06.2021 17:20 Ответить
Портновский чёрт. Как точно. А еще есть чёртяка каломойского. И еще у нас много чертей ахметовских, фирташевских и прочей погани.
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02.06.2021 17:52 Ответить
 
 