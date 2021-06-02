ГФС проводит обыски в офисе КП "ГИВЦ" по факту содействия в неуплате налогов

Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры проводят обыски на коммунальном предприятии "ГИВЦ" в рамках уголовного производства, начатого по факту содействия в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на официальной странице ГФС.





Согласно материалам следствия, частная компания в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП "ГИВЦ". При этом указанное предприятие, используя бюджетные средства КП "ГИВЦ" в сумме более 10 млн гривен заказывало указанные услуги у предприятия с вероятными признаками фиктивности.

Сейчас по адресу КП "ГИВЦ" проводятся обыски с целью получения первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Справка: Основателем коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" является КГГА, имущество на праве собственности принадлежит Киевскому городскому совету. Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.

Как сообщал ранее председатель ГФС Вадим Мельник, в настоящее время сотрудники ГФС расследуют 9 уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов (статья 212 УК Украины), злоупотребления служебным положением (статья 364 УК Украины) и хищения государственного имущества и средств (статья 191 УК Украина).

"Ориентировочные суммы убытков, которые предварительно установлены в ходе досудебных расследований, нанесенные бюджету г.. Киева путем хищения средств, или государству путем уклонения от уплаты налогов составляют более 150 000 000 гривен.

В уголовных процессах фигурируют коммунальные предприятия и субъекты хозяйствования, которым выделялись средства из местного бюджета для проведения работ и закупок в интересах громады Киева, некоторые из которых имеют признаки фиктивности.

Налоговая милиция осуществляет системную работу над выявлением правонарушений в сфере экономической деятельности. Одной из главных задач ГФС является противодействие неэффективному использованию бюджетных средств.

Действия сотрудников ГФС направлены исключительно на возмещение причиненных убытков и обеспечение неотвратимости наказания тех, кто посягнул на средства городской общины столицы", - отметил Председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник.