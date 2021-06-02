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Экс-"беркутовец" Зинченко, обвиняемый в убийствах на Майдане, присоединился к "ДНР", - прокурор

Новости Цензор.НЕТ Общество

Экс-

Бывший боец подразделения "Беркут" Сергей Зинченко, который обвиняется в расстрелах на Майдане и был передан в рамках обмена пленными на оккупированную территорию, присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Он до сих пор находится в Донецке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков.

По его словам, трое экс-"беркутовцев" Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, обвиняемые в расстреле 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

По данным прокуратуры, Зинченко до сих пор находится в Донецке и поступил на службу в 1-й армейский корпус так называемой "Донецкой народной республики". Эта информация подтверждается фото из его социальных сетей

Согласно данным пограничников, Павел Аброськин мог выехать в Россию. В связи с этим прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить в их дело и дело Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена вернулись в Киев.

Также прокурор сообщил, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Читайте: Суд рассмотрит возможность заочного следствия против Януковича по делу о событиях на Майдане, - прокурор Иванов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
какой удачный обмен...да зелепуки...
подсудных убийц на...таксистов..
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02.06.2021 12:45
+11
Зе- мразь.
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02.06.2021 12:41
+11
такие мрази как эти беркутовцы сейчас гнобят белорусов... Отстреливать подонков как собак бешенных. Респект ВСУ!!. Путлер *****
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02.06.2021 12:48
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Зе- мразь.
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02.06.2021 12:41 Ответить
"Непризнаный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанному 23 мая оппозиционному блогеру Роману Протасевичу может грозить смертная казнь за участие в военных действиях на Донбассе."
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02.06.2021 12:44 Ответить
за участие в военных действиях на Донбассе на стороне законной власти
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02.06.2021 14:22 Ответить
какой удачный обмен...да зелепуки...
подсудных убийц на...таксистов..
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02.06.2021 12:45 Ответить
такие мрази как эти беркутовцы сейчас гнобят белорусов... Отстреливать подонков как собак бешенных. Респект ВСУ!!. Путлер *****
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02.06.2021 12:48 Ответить
Ничего. Скоро перейдет в статус: Жмур
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02.06.2021 12:49 Ответить
Зеленський заборонив ВСУ відповідати вогнем на вогонь.
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02.06.2021 12:56 Ответить
СПАСІБО ВАВІ Экс-"беркутовец" Зинченко, обвиняемый в убийствах на Майдане, присоединился к "ДНР", - прокурор - Цензор.НЕТ 3448
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02.06.2021 12:54 Ответить
а ви на що надіялися???, що він попросить пробачення та піде до лав Правого сектору до Яроша сповідувати свою провину!!!! наївні!!!!
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02.06.2021 14:25 Ответить
Зеля поповнює терористичні війська тієї сторони.
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02.06.2021 14:54 Ответить
Уся бєркутастня така.
І та, що втікла, і та, що досі не звільнена із поліції.
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02.06.2021 17:21 Ответить
Ідіотизм ,спочатку звільнили ,а потом об"явили в міжнародний розшук.
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02.06.2021 18:02 Ответить
ЧЕМ БОЛЬШЕ БЕЗПРИНЦЫПНЫХ ТАМ, ТЕМ ЛЕГЧЕ БУДЕТ ВЫИГРАТЬ НАМ !)
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03.06.2021 03:36 Ответить
 
 