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Лукашенко (3501) Минск (1560) минские соглашения (3221) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134) Протасевич Роман (309)

Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные

Заявление захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтобы "следователи" из ОРЛО приехали в Беларусь и допросили задержанного главреда Nexta Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик".

Об этом пишет представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе! Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта – президента России", - подчеркивает Гармаш.

Гармаш уверен, что после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну.

"После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - акцентирует внимание он.

"...Действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. Практически, Минск уже стал угрозой нашей стране…", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко "не против" допроса Протасевича террористами "ЛНР"

Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 2389
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02.06.2021 13:06
+16
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 7786
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02.06.2021 13:26
+14
Бульбофюрер пустился во все тяжкие.
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02.06.2021 12:45
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Бульбофюрер пустился во все тяжкие.
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02.06.2021 12:45 Ответить
Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 8029
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02.06.2021 12:52 Ответить
Вы репой блюёте? Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 5859 Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 3675
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02.06.2021 12:49 Ответить
? Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 9476 Занюхай лаптями, поможет.
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02.06.2021 12:54 Ответить
мне кажется, что ягелем
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02.06.2021 12:51 Ответить
Телепню - ти хоч перечитуєш те що пишеш?
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02.06.2021 12:51 Ответить
Yb[thyf yt gjyznyj? yj jxtym bynthtcyj.
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02.06.2021 12:55 Ответить
Отто Бісмарку приписують вислів: "Якби народи знали які нікчеми ними управляють - вони-б жахнулися!"
Не треба в "дурі" Луки шукать "прораховані ходи" - він просто ляпнув не продумавши наслідки Цим часто "грішать" правителі що не чують землі під ногами
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02.06.2021 12:50 Ответить
Про нашего зелю это аксиома что он никчема Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 1938
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02.06.2021 12:53 Ответить


Зãступ бараболі@Hlopak_





Про торгові війни та залежність режиму Лукашенка від України на прикладі "Бєлшини".

Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ - Цензор.НЕТ 3578
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02.06.2021 12:52 Ответить
что тут сказать?
-ШИЗОФРЕНИК...
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02.06.2021 12:56 Ответить
Не прошло и семи лет ? Удивительно медленно Украина завоёвывает свою независимость . И дело не в народе , а в случайных политиках .
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02.06.2021 12:57 Ответить
А політики звідки беруться?
Хіба не на виборах народом обираються?
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02.06.2021 13:11 Ответить
Вибору нема. Вони "обираються" виборцями між ставленниками олігархату, які скуповують місця у списку в бюлетнях. Скуповують через дику, небачену ніде в світі, багатомільйонну "виборчу" грошову заставу. Вибори в нас і близько не демократтчні.
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02.06.2021 18:04 Ответить
а кто сказал что независимая????
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02.06.2021 13:43 Ответить
Иди в жопу , ватный дебил .
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02.06.2021 13:48 Ответить
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 2389
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02.06.2021 13:06 Ответить
Тема сисег не раскрыта.
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02.06.2021 14:14 Ответить
Зря сепар Бу тусова удалил коммент - в нем я раскрыл тему сисег путинхЪа...
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02.06.2021 20:31 Ответить
Лукашенко ніхто і звати його "ніяк". А я визнаю існування позаземного розуму. Ну то і що з того?
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02.06.2021 13:11 Ответить
Посла не нужно откликать вообще с Беларуси или ноту вручить? по сути Беларусь уже стала губерней Мордора и нет смысла держать человека в Минске
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02.06.2021 13:13 Ответить
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 7786
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02.06.2021 13:26 Ответить
Тут ***** на Кучму похож Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 2419
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02.06.2021 13:54 Ответить
тут невеста главный персонаж
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02.06.2021 14:01 Ответить
Та нєвєста огонь! Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 1047
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02.06.2021 14:31 Ответить
Уссатая Долорес, если кто читал классику...
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02.06.2021 20:28 Ответить
Так там одна С... Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 5061
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02.06.2021 21:00 Ответить
Знаю. Но она ж не одноуссая.
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02.06.2021 21:08 Ответить
Ах. Да. Пардон... Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 1609
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02.06.2021 21:12 Ответить
Схоже, що незалежність Білорусі час відспівувати
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02.06.2021 13:52 Ответить
вітаю, кеп!
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 7380
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02.06.2021 14:20 Ответить
Ее и никогда не было фактически. Да и Украина настоящую независимость получила только в 2014 году а не в 91м
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02.06.2021 15:54 Ответить
Какая еще в Украине независимость? У нас президент, главы всех парламентских фракций неукраинцы. И почти все политики - это бывшая номенклатура СССР жестко селекционирована для нас москвой при ссср из всяких негодяев и предателей.
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02.06.2021 18:12 Ответить
А вы у него спрашивали?
Может он считает Донецк - это Украина.
Білоруський узурпатор Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки". Мінськ відкрито перестав бути нейтральним, - Гармаш про перенесення майданчика для ТКГ - Цензор.НЕТ 3821
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02.06.2021 14:15 Ответить
отета драника картофан штирить!
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02.06.2021 14:17 Ответить
Ну що,є тут ще такі,хто не вірить,що лука- гнида кацапська? А бульбашам затюканим- окреме привітання. Так вам,йолопам,і треба...
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02.06.2021 14:34 Ответить
Біларуси кращого президента не заслуговують. Як мінімум 3/4 з них вважають РФ братньою державою. Тому я не розумію, нащо ми лізе о у внутрібіларуські справи.
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02.06.2021 18:18 Ответить
РБ всегда была под Россией и Беларусов это устраивает-вы только об этом узнали? По крайней мере 80% Беларусов это устраивает. После отказа выдачи Украине нескольких вагнеровцев которые в Донбассе воевали против Украины-уже было все ясно. Ясно что РБ фактически это недружественное государство. Хотя сами Беларусы к Украине относятся хорошо,но они полностью под Россией и будут делать то что она им скажет. В том числе и разместить российские войска в РБ на границе с Украиной и делать санкции по отношении к Украине
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02.06.2021 15:53 Ответить
"Заявление Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтобы "следователи" из ОРЛО приехали в Беларусь и допросили задержанного главреда Nexta Романа Протасевича".

Бульбофюреру своих костоломов не хватает? И какое отношение эти "следователи" имеют к "делу" Протасевича, и Белоруси в целом?
Хотя вопрос риторический...
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02.06.2021 17:06 Ответить
А вы рассчитывали срать диктатору на голову и требовать его крови и чтобы он за это вас любил? Так отсасывайте молча. Беларусь вас не трогала и какой-то сраный протасевич к ввам никаким боком. Какого х. вы лезли в зал*пу? Очень эуропейские подсвинки?
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02.06.2021 17:09 Ответить
лукашенко уже путину зализал дупло дальше некуда --- никакого самоуважения . еще и коленьку тягает за собой --- позорит пацана на весь мир мразина
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02.06.2021 17:38 Ответить
В стране, которая недавно вышла из империи и в которой 80% населения воспринимают ту империю братским государством, диктатура (когда диктатор хоть и заискивает перед главарем империи, но поддерживает свою страну в юридической государственности) это самая правильная форма власти. Если бы в Беларуси была чехарда с разными президентами, они давно бы потеряли не только территории, но и государственность. Странно, что есть люди которые этого не понимают.
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02.06.2021 18:52 Ответить
 
 