Белорусский узурпатор Лукашенко де-факто признал марионеточные "республики". Минск открыто перестал быть нейтральным, - Гармаш о переносе площадки для ТКГ

Заявление захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтобы "следователи" из ОРЛО приехали в Беларусь и допросили задержанного главреда Nexta Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик".

Об этом пишет представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Белорусский узурпатор, "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске – городе, в котором подписывались так называемые "Минские соглашения", закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе! Безусловно, это продуманный и демонстративный шаг. Причем, показательно, что приглашения марионеточным "следователям" "республик" он отправил через истинную вторую сторону конфликта – президента России", - подчеркивает Гармаш.

Гармаш уверен, что после этого у Москвы практически не может быть аргументов против переноса переговорного процесса из Беларуси в другую страну.

"После этого заявления Минск уже открыто перестал быть нейтральным", - акцентирует внимание он.

"...Действия режима Лукашенко сделали Беларусь открыто враждебной Украине. Практически, Минск уже стал угрозой нашей стране…", - добавил он.

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Как сообщалось, ранее так называемая "генпрокуратура ЛНР" сообщила о "возбуждении уголовного дела" против экс-главреда телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Террористы обвиняют его в якобы участии в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". Они обратились к властям Беларуси с просьбой обеспечить им возможность провести с Протасевичем "следственные действия".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.