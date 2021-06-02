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Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Полиция открыла уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

Вчера, первого июня, около 18:00 в "Единый центр 102" полиции Херсонской области поступило сообщение о масштабном дорожно-транспортном происшествии на автодороге "Алешки - Голая Пристань - Скадовск", где произошло столкновение 5-ти автомобилей. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло примерно на 15 км автодороги недалеко от садового товарищества "Бригантина".

На месте происшествия полицейские установили, что 71-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Infiniti QX-50", который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего "Infiniti" неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилями "Skoda Octavia", "Kia Cerato" и "Mazda CX-5".

Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 01

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети. Самой младшей девочке нет еще и года.

Больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля "Kia Cerato". Это 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы для проведения полного обследования, и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы.

Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 02

Отмечается также, что в настоящее время в медицинских учреждениях с телесными повреждениями находятся взрослая женщина и двое детей. Один ребенок находится в реанимационном отделении в бессознательном состоянии.

Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

"Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови.

Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 03

Полиция Херсонщины обращается к водителям с просьбой быть внимательными и осторожными на дороге и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Помните от ваших действий за рулем может зависеть жизнь многих людей", - говорится в сообщении ведомства.

Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 04
Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 05
Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 06
Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 07
Фото: сайт полиции

Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей 08
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Попал дед . Ну на кой хрен ему Volkswagen Passat ?
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02.06.2021 13:05 Ответить
Деды выпивали Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей - Цензор.НЕТ 3739
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02.06.2021 13:23 Ответить
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя. Не предоставил преимущество в движении: на Херсонщине столкнулись 5 автомобилей. Пострадали 8 человек, в том числе 6 детей - Цензор.НЕТ 3890
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02.06.2021 13:05 Ответить
повернул дед на старости лет......
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02.06.2021 13:06 Ответить
Вангую инфинити очень торопился. А дорога там хорошая.
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02.06.2021 13:41 Ответить
більярд
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02.06.2021 13:48 Ответить
Яка швідкість Була у "Інфініті" ?
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02.06.2021 13:52 Ответить
А разве в пдд есть пункт "если скорость движения ТС больше N километров, то его можно не пропускать" ???
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02.06.2021 15:54 Ответить
Є пункт "обоюдна провина". А гарні адвокати, у країнах де ПРАЦЮЄ Закон, легко доводять що винен той хто привищив швидкість, так як авто котре рухається дуже швидко важко помітити вчасно й зреагувати, й як що б не рухався дуже швидко то пошкодження були б не значні, й наслідки меньші від удару. Як вони це доводять довго пояснювати то знайдіть самі у інтернеті.
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03.06.2021 03:41 Ответить
С одной стороны то да, но все же) про "обоюдку" я конечно знаю
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03.06.2021 16:47 Ответить
 
 