Рада планирует штрафовать за продажу лекарств детям: штрафы будут от 102 до 1190 грн

Верховная Рада сделала первый шаг к установлению административной ответственности за продажу лекарств детям.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в статью 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям.

За такое решение - 319 народных депутатов.

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Закон излагает в новой редакции статью 42-4 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.

Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.

В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.