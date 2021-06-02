Рада планирует штрафовать за продажу лекарств детям: штрафы будут от 102 до 1190 грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада сделала первый шаг к установлению административной ответственности за продажу лекарств детям.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
Парламентарии проголосовали за основу законопроект о внесении изменений в статью 42-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно продажи лекарственных средств детям.
За такое решение - 319 народных депутатов.
Закон излагает в новой редакции статью 42-4 Кодекса об административных правонарушениях. За продажу (отпуск) в аптечных учреждениях лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, предусмотрели административную ответственность.
Такое нарушение влечет за собой наказание для виновных лиц штраф в размере от шести до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 102-425 гривен.
В случае повторного в течение года совершения такого правонарушения грозит штраф от двадцати пяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 425-1190 гривен.
Пожалуйста, подождите...
велике досягнення курво......
Не говоря уже о форс-мажоре.
. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону
Необхідність запропонованих змін обґрунтована наявною ситуацією з неконтрольованим відпуском ліків в Україні, адже наразі лікарські засоби, які мають відпускатись аптечними закладами виключно за наявності рецепта, можна спокійно придбати, ігноруючи його наявність. А інколи навіть самі фармацевти можуть порадити той чи інший лікарський засіб та закрити очі на відсутність відповідного рецепта у покупця (пацієнта).
Такі явища є яскравим прикладом ситуації, коли законодавча норма є, проте не виконується. Особливо це є критичним у випадку, коли лікарські засоби купує неповнолітня особа, оскільки у дитячому віці ще немає повного усвідомлення наявних ризиків від неправильного вживання того чи іншого лікарського засобу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у доповіді до Всесвітнього дня запобігання самогубствам, який відзначають 10 вересня, щороку в світі близько 800 тисяч людей закінчують життя самогубством, а кожні 40 секунд на планеті стається один випадок суїциду,79% всіх самогубств припадає на країни з низьким і середнім рівнем доходу, випадки самогубства з використанням лікарських засобів займають друге місце у цьому переліку (причому близько 60 відсотків з яких вчинено неповнолітніми особами), значно випереджаючи випадки суїциду з використанням вогнепальної зброї.
Лише по місту Києву згідно статистичних даних спеціалізованої дитячої лікарні ОХМАТДИТ за останні два роки цифри залишаються стабільними - 60 дітей на рік. З початку 2021 року фахівці зазначеного медичного закладу вже прийняли 25 таких пацієнтів.
Зі слів медичних працівників стає зрозумілим, що за останні місяці в Україні розвинулася тенденція суїцидальних нахилів серед молоді. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, то зараз вони розуміють, що роблять. Це підтверджують нещодавні випадки з отруєннямдвох дівчат-школярок препаратом «Дротаверін» в Боярці,два випадки в Черкаській області та в Києві.
Є багато чинників, які ************ дітей до вчинення самогубств, починаючи від «добрих» он-лайн ігр розміщених на відповідних інтернет-ресурсах чи поширюваних користувачами соціальних мереж, неадекватне сприйняття свого місця в соціумі, занижена самооцінка, нещасливе кохання та інше.
І якщо, доступ дітей до «всесвітнього павутиння» проконтролювати досить важко а в окремих випадках, - взагалі нереально, то обмежити вільний доступ неповнолітніх до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, державі під силу.
Зазначений законопроект підготовлений для реалізації на законодавчому рівні цього завдання.