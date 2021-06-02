В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал он.
"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - добавил Конашенков.
Напомним, летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях состоятся многонациональные учения "Си Бриз - 2021". Учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.
Пожалуйста, подождите...
Кто такие "все остальные"?
США, Англия, Турция, Литва, Польша и тд. продает....
Даже кацапстан продает детали для вооружения....
Ты ватан вообще не в курсе событий....
Кто запретил?
А корветы? А мед оборудование, Вертолеты, САУ, джипы....
Вы батенька ватан сооовсем из за боярки отстали от жизни!
А ваши танки обосрались защищать союзника по военному блоку в Карабахе!
Так что залезь туда откуда вылез и не воняй!
Сказать по факту нечего....
То что ты брешешь как дышишь и так ясно.....
Ни одного факта!!!
Кто то запретил.... Ничего не поставляют.....
И ватан... так не пались.... уж кто кто а только ватаны рашинские знают содержимое ФСБ методичек....
Но у вас рашинских ватных троллей мозгов никогда не было!
Не пиши мне .... Я не общаюсь с тупыми ....
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Н. Некрасов, Железная дорога
Це бандерівцям, шолі?Источник:https://censor.net/ru/n3268994
Сунуться - отримають в рило. І не поможуть їм ні дєрьмаки, ні трояни!
Это гумконвой. .
"Лидер Франции Эмманюэль Макрон назвал президента Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанжа Туадера "заложником группы Вагнера". По словам французского президента, "хищные российские наемники" захватывают шахты в ЦАР, а вместе с ними и политическую систему страны. Об этом Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche."
И так понятно, что мы покупаем, получаем и будем получать, не зависимо от того, что там кто "считает"
надо писать о странах ЕС ,о Британии , о Канаде и США
И побольше . Надо украинцев адаптировать к цивилизованному миру
Или журналисты языков не знают ?
PS: А моржовой звизде, какая разница? Что хотим то и делаем, наша земля! Лучше т. н. "крымчан", домой на Сибирь гони - оленей пасти не кому! Что китайцы, на это скажут? Не заберут Сибирь в родную гавань, что тогда?
_Важно понимать что они так не считают, а всего лишь так говорят. У них есть разведка, куплены с потрохами оптом и в розницу политиканы Запада, канцлеры и президенты. И они отлично знают что этого не будет. А этот высер - для внутренней аудитории, а также для агентов влияния кремля на Западе.
Как там кандские клёны, проросли?
Но тут, по-моему, Конашенков выстрелил в ногу себе и едросам-собирателям - теперь часть человечков, прознав про эту подлую секретную операцию НАТО, утратят желание поехать на Донбасс за легким длинным рублем.
Когда Россия многотысячной армией подошла к границам Украины, то в Украине даже никто не испугался, наша армия даже может дать ********** второй армии в мире.
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын