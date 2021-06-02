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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал он.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - добавил Конашенков.

Напомним, летом текущего года в северо-западной части Черного моря и в Николаевской, Херсонской, Одесской областях состоятся многонациональные учения "Си Бриз - 2021". Учения будут проходить с целью повышения уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения общих задач по содействию безопасности гражданского судоходства в Черноморском регионе с привлечением морского, воздушного, берегового и водолазного компонентов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+61
Украине пох.. , что там считают в россии .
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02.06.2021 13:07
+23
Идиёты. Транспортники США без всяких учений сновали в Украину каждый день, как маршрутки, когда кацапам приспичило войска к Украине стянуть.
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02.06.2021 13:08
+21
Доставлять. І дофіга.
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02.06.2021 13:08
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Украине пох.. , что там считают в россии .
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02.06.2021 13:07 Ответить
100%!!!
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02.06.2021 13:16 Ответить
пусть считают и идут нахой =>
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02.06.2021 15:36 Ответить
А чего ты так жопу надрываешь , Vladimir ? За кусочек от путла ?
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02.06.2021 13:46 Ответить
На щастя, окрім сраної німеччини є нормальні країни типу США та Британії, у яких геть інша політика
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02.06.2021 13:55 Ответить
И Турция.
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02.06.2021 20:33 Ответить
І до чого тут німеччина, коли мова за росію?
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02.06.2021 13:56 Ответить
Так оно руцкое, и имя как у ботоксного педофила
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02.06.2021 14:32 Ответить
Ой ржу не могу с идиота!!!!!
Кто такие "все остальные"?
США, Англия, Турция, Литва, Польша и тд. продает....
Даже кацапстан продает детали для вооружения....
Ты ватан вообще не в курсе событий....
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02.06.2021 15:56 Ответить
Ржу не могу с клоуна!
Кто запретил?
А корветы? А мед оборудование, Вертолеты, САУ, джипы....
Вы батенька ватан сооовсем из за боярки отстали от жизни!
А ваши танки обосрались защищать союзника по военному блоку в Карабахе!
Так что залезь туда откуда вылез и не воняй!
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02.06.2021 17:56 Ответить
Шо ватан....
Сказать по факту нечего....
То что ты брешешь как дышишь и так ясно.....
Ни одного факта!!!
Кто то запретил.... Ничего не поставляют.....
И ватан... так не пались.... уж кто кто а только ватаны рашинские знают содержимое ФСБ методичек....
Но у вас рашинских ватных троллей мозгов никогда не было!
Не пиши мне .... Я не общаюсь с тупыми ....
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03.06.2021 12:26 Ответить
У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 2910
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02.06.2021 14:41 Ответить
Ще б пак!
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02.06.2021 13:07 Ответить
... а Кацапии это зачем.... пусть смотрит на акадЭмика ...
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02.06.2021 13:08 Ответить
Доставлять. І дофіга.
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02.06.2021 13:08 Ответить
Так это прекрасно. Чем этот косбздюченков недоволен?
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02.06.2021 13:08 Ответить
Хоронить дофига. У них это всегда проблема.
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02.06.2021 13:09 Ответить
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то всё косточки русские...
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Н. Некрасов, Железная дорога
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02.06.2021 13:12 Ответить
У них всё время так. кацапы...
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02.06.2021 13:14 Ответить
чё это "проблема"? территорий дофига, конкурсы на лучшего могилокопателя каждый месяц. целину удобрять надо.
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02.06.2021 13:13 Ответить
Вот такая проблема. Не могут они хоронить. Копают ямы и туда кучей, как в скотомогильники... Впрочем, почему "как"?..
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02.06.2021 13:14 Ответить
Очевидцы рассказывали, что как раз не проблема. бо они и раненых обратно не утаскивали а добивали на месте.
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02.06.2021 14:44 Ответить
Так не хорогили ж. Мы про похороны.
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02.06.2021 16:15 Ответить
Идиёты. Транспортники США без всяких учений сновали в Украину каждый день, как маршрутки, когда кацапам приспичило войска к Украине стянуть.
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02.06.2021 13:08 Ответить
ЯО нам везут, обосрись парашка!
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02.06.2021 13:08 Ответить
👍🏽
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02.06.2021 13:14 Ответить
Почему бы и нет? Никто не возражает, а то, что визжит РФ даже приятно.
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02.06.2021 13:09 Ответить
точно так як кацапи *гуманітарні грузи* піряють- від африки до окупованих територій
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02.06.2021 13:10 Ответить
Его слова - да Б-гу в уши.
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02.06.2021 13:10 Ответить
"националистическим формированиям"
Це бандерівцям, шолі?Источник:https://censor.net/ru/n3268994
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02.06.2021 13:10 Ответить
Навіть хай не сумліваються, лапотні!
Сунуться - отримають в рило. І не поможуть їм ні дєрьмаки, ні трояни!
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02.06.2021 13:11 Ответить
замечательно, что так считают! особенно, пусть так расеянские мамки считают.
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02.06.2021 13:11 Ответить
да нас-рать что считают в расеи.... у них кругом иноагенты и 37 год.... в долгий путь ватнички.....
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02.06.2021 13:11 Ответить
Це було б чудово. Спати будете в пів-глазіка, як кажуть угро-фіни.))
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02.06.2021 13:11 Ответить
Эрдоган правильно сказал , - следите за своим носом и не суйте в чужие дела. Если путин служил в ГДР то и Германия не дает вооружение , но есть страны где путина не было , так что Отвалите.
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02.06.2021 13:11 Ответить
Ну если паРаша поставляет в лугандон вооружение под видом гумконвоев...то почему нато не может поставить вооружение в Украину во время учений??
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02.06.2021 13:12 Ответить
В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Это гумконвой. В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы - Цензор.НЕТ 3090 .
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02.06.2021 13:12 Ответить
хай доправляють, та побільше
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02.06.2021 13:14 Ответить
Как будто это что-то плохое
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02.06.2021 13:16 Ответить
А ОСЬ ЩЕ ОДИН вовин братан, котрий боїться сказати правду про вбивцю уХйла
"Лидер Франции Эмманюэль Макрон назвал президента Центральноафриканской Республики Фостен-Аршанжа Туадера "заложником группы Вагнера". По словам французского президента, "хищные российские наемники" захватывают шахты в ЦАР, а вместе с ними и политическую систему страны. Об этом Макрон заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche."
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02.06.2021 13:16 Ответить
А яке свиняче діло кацпні, хто і що нам везе?!
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02.06.2021 13:17 Ответить
очередной вопиющий акт русофобии ! В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы - Цензор.НЕТ 2657
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02.06.2021 13:19 Ответить
казочка для прикрытия лампасных кротов
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02.06.2021 13:20 Ответить
Гнилая отмазка в стиле паРаши.
И так понятно, что мы покупаем, получаем и будем получать, не зависимо от того, что там кто "считает" В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы - Цензор.НЕТ 1780
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02.06.2021 13:21 Ответить
Какое право РФ имеет решать что Украине закупать а что нет? Как насчет признания суверенитета согласно Будапештскому меморандуму? или на вооружения это не распространяется?
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02.06.2021 13:27 Ответить
Яке ваше козлориле діло що і коли доставлять у нашу Україну? птн-пнх В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы - Цензор.НЕТ 3188
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02.06.2021 13:30 Ответить
Украина независимое государство, член ООН и ОБСЕ. С какого такого бодуна кто то должен обсуждать поставки ей вооружения и боеприпасов , особенно в случае если она жертва агрессии.. Особенно странно это слышать от страны которая в нарушение международных норм и законов, подписанных соглашений и договоров, отжала у Украины целый регион в виде Крыма и Севастополя и оккупировала часть другого региона ( ОРДЛО) завалив его своей техникой ( включая тяжелой), вооружением и боеприпасами ( для ведения войны уже в течении семи лет).
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02.06.2021 13:31 Ответить
А зачем вообще писать на Цензоре шо думают в раше ?
надо писать о странах ЕС ,о Британии , о Канаде и США
И побольше . Надо украинцев адаптировать к цивилизованному миру
Или журналисты языков не знают ?
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02.06.2021 13:33 Ответить
Росияне - борзые гопники: им можно на Донбас доставлять современное оружие для удержания власти незаконных формирований, а нам - для обороны государства - нельзя... Тупые, дебильные, не адекватные заявления зарвавшихся кацапских империалистов!
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02.06.2021 13:37 Ответить
обісцялись, чи що?
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02.06.2021 13:39 Ответить
Да пох шо там козлорилі думають. Вони думають своєю кцапсячою психологією. В гумконвоях на долбас везли зброю, а назад станки з заводів вивозили ссуки...
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02.06.2021 13:47 Ответить
А почему доставить?!Может наоборот забрать.Почему бы москалям в эту сторону не подумать?Ведь эпичнее звучал такой заголовок"НАТО вывозит своё ранее поставленное вооружение из Украины"Какая пища для скабеевских сливных бачков У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 598
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02.06.2021 13:49 Ответить
Ну так. А як ще? У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 1590
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02.06.2021 13:54 Ответить
на предположения раши - НАС РАТЬ.....
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02.06.2021 13:56 Ответить
Мені похухоль чим живиться вихухоль
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02.06.2021 13:59 Ответить
А ми не вважаємо, А ВПЕВНЕНІ, що доставлять !!!!!!
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02.06.2021 14:01 Ответить
Все верно - в Украину доставляют, а Конашенкову это не доставляет. Вот он пукан и рвет. Что опять же доставляет)))
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02.06.2021 14:08 Ответить
Свинособачьим военным, пора закупать подгузники! ***** с энкевидистами, будут гнать на Украину, а в Украине они (кацапня) со штук, превратятся в килограммы и тоны биоотходов! =)
PS: А моржовой звизде, какая разница? Что хотим то и делаем, наша земля! Лучше т. н. "крымчан", домой на Сибирь гони - оленей пасти не кому! Что китайцы, на это скажут? Не заберут Сибирь в родную гавань, что тогда?
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02.06.2021 14:08 Ответить
Ага и ядерные боеголовки У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 5576
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02.06.2021 14:11 Ответить
Лапти, вы что-то имеете против "военторга" из США? В Украине тоже куча шахт с зарытыми Джевелинами, Абрамсами и Томагавками У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 3057
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02.06.2021 14:12 Ответить
+++
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02.06.2021 14:41 Ответить
Выставляйте, кацапы, передвижные крематории к границе, вам столько битого быдла мокшанского утилизировать, если к нам полезете. Байки про адиннарот уже не проканают, валить вас будут с полной ответственностью, на совесть. Язык ваш мы знаем, при допросе пленного это важно. И главную вашу военную тайну мы знаем. Вы подлые и ссыкливые.
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02.06.2021 14:23 Ответить
Ну то ли дело поставлять террористам на оккупированную территорию Украины боеприпасы и вооружение православными гумконвоями ...
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02.06.2021 14:24 Ответить
i хiба це не чудово?!!!
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02.06.2021 14:39 Ответить
Брехня, то в Карпатах відкрили поклади джавелінів. Там зараз нові шахти відкивають, ще із чимось там.
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02.06.2021 14:54 Ответить
Под прикрытием учений Россия перегнала к границе с Украиной 80000 изтамнетов с вооружением и техникой. Это как маньяки вощмушались, что их планируемые жертвы готовились дать отпор. Маньяки хотели, чтоб им не сопротивлялись и любили их.
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02.06.2021 14:54 Ответить
А хто на протязі 7-ми років "гумконвоями" доставляє в ОРДЛО зброю і ********** і навіть ******* військову техніку?
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02.06.2021 15:21 Ответить
Наша земля,що забажаємо,те й встановимо і приймемо!!!
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02.06.2021 15:22 Ответить
"В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы"
_Важно понимать что они так не считают, а всего лишь так говорят. У них есть разведка, куплены с потрохами оптом и в розницу политиканы Запада, канцлеры и президенты. И они отлично знают что этого не будет. А этот высер - для внутренней аудитории, а также для агентов влияния кремля на Западе.
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02.06.2021 15:31 Ответить
все правильно, а как иначе, не, кацапы так и хотят увидеть в НАТО скряг каких-то... Кацапы заморочились на ровном месте, вместо того, шобы уделить внимание совместной с таукетайцами границе. НАТО - чисто оборонительная организации, оружие будет оборонительным.
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02.06.2021 16:03 Ответить
ПРивет!
Как там кандские клёны, проросли?
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02.06.2021 16:35 Ответить
В России считают..... и зачем писать дальше?
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02.06.2021 16:35 Ответить
Коцапы, так объявите Штатам за это войну, или ссытесь, а, казламордые ??? У Росії вважають, що в Україні під прикриттям навчань з НАТО доставлять озброєння і боєприпаси - Цензор.НЕТ 7834
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02.06.2021 17:17 Ответить
А зачем НАТО прикрытие?
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02.06.2021 17:34 Ответить
Ну как зачем, затем чтобы ввести в заблуждение все прогрессивное человечество единой росии. Чтобы они, будучи в заблуждении, не подозревали что НАТО притащило такие современные нищтяки, у которых в конце траектории будет совершенно предсказуемая конечная точка, а заблужденные человечки в это время будут думать, что сейчас побыстрячку бабла срубят и еще и судимость погасят.

Но тут, по-моему, Конашенков выстрелил в ногу себе и едросам-собирателям - теперь часть человечков, прознав про эту подлую секретную операцию НАТО, утратят желание поехать на Донбасс за легким длинным рублем.
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02.06.2021 19:24 Ответить
Уже давно всё поставлено.

Когда Россия многотысячной армией подошла к границам Украины, то в Украине даже никто не испугался, наша армия даже может дать ********** второй армии в мире.
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02.06.2021 18:19 Ответить
Ну привезут и что?Разве Украина должна перед кем-то отчитываться?Покупать оружие суверенное право,тем более имея в соседях кровожадных имперцев,не имеющих человеческого лица .
«Нет в мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать, убивать, за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные.» А.Солженицын
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02.06.2021 20:37 Ответить
А москаль під чиїм прикриттям ввесь час гоне зброю не Донбас? Ну і виродки.
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02.06.2021 20:39 Ответить
 
 