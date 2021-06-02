Сообщено о подозрении патрульному, препятствовавшему профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, - ГБР

Патрульному полицейскому сообщено о подозрении в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Богдана Кутепова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в конце апреля 2020 года во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей, полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для видеосъемки.

Также полицейский не представился журналисту, не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями.

Пояснения журналиста законности своих профессиональных действий, в частности, выборе локации в зеленой зоне служебной необходимостью лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар.

Правоохранитель подозревается в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 171 УК Украины), а также в умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту (ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в апреле 2020 году журналист "Громадського" Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

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