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журналистика (3166) патрульная полиция (1790) Кутепов (12) ГБР (2546)

Сообщено о подозрении патрульному, препятствовавшему профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сообщено о подозрении патрульному, препятствовавшему профессиональной деятельности журналиста

Патрульному полицейскому сообщено о подозрении в умышленном препятствовании профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Богдана Кутепова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что в конце апреля 2020 года во время прямого эфира с акции протеста предпринимателей, полицейский выбил из рук журналиста мобильный телефон и сломал стабилизатор, который использовался для видеосъемки.

Также полицейский не представился журналисту, не разъяснил ему требования об ограничении передвижения в связи с карантинными ограничениями.

Пояснения журналиста законности своих профессиональных действий, в частности, выборе локации в зеленой зоне служебной необходимостью лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар.

Правоохранитель подозревается в умышленном препятствовании осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности (ч. 3 ст. 171 УК Украины), а также в умышленном повреждении имущества, принадлежащего журналисту (ч. 1 ст. 347-1 УК Украины).

Полицейскому может грозить наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в апреле 2020 году журналист "Громадського" Богдан Кутепов заявил о нападении на него сотрудников Нацполиции возле Кабмина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
нарешті хоч одне мусорило судять за це
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02.06.2021 13:18
+4
было видео. мср - наглое хамло, распускало руки и ругалось
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02.06.2021 13:38
+2
Учите молодых полицейских . Народ уже запутался где враг , а кто друг .
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02.06.2021 13:24
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тем более кутепов на этих двух работах вкалывает одновременно
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02.06.2021 13:31 Ответить
нарешті хоч одне мусорило судять за це
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02.06.2021 13:18 Ответить
Учите молодых полицейских . Народ уже запутался где враг , а кто друг .
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02.06.2021 13:24 Ответить
Сообщено о подозрении патрульному, препятствующему профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, - ГБР - Цензор.НЕТ 1534 Препятствование журналистской деятельности.
"Пояснения журналиста законности своих профессиональных действий, в частности, выборе локации в зеленой зоне служебной необходимостью лучшего ракурса ведения видеосъемки, полицейский проигнорировал и вытолкнул его на тротуар"
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02.06.2021 13:25 Ответить
было видео. мср - наглое хамло, распускало руки и ругалось
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02.06.2021 13:38 Ответить
Я видел, поэтому и смеюсь. Повідомлено про підозру патрульному, що перешкоджав професійній діяльності журналіста "Громадського" Кутєпова, - ДБР - Цензор.НЕТ 6222
Значит можно лазить через заборы и заглядывать в окна. Повідомлено про підозру патрульному, що перешкоджав професійній діяльності журналіста "Громадського" Кутєпова, - ДБР - Цензор.НЕТ 5447
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02.06.2021 14:01 Ответить
значит нельзя ручонки мусорские распускать и действовать по закону
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02.06.2021 14:02 Ответить
Сообщено о подозрении патрульному, препятствующему профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, - ГБР - Цензор.НЕТ 9071
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02.06.2021 13:32 Ответить
а цього сміттяря хоч звільнили з тріском?
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02.06.2021 17:13 Ответить
 
 