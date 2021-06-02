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Новости Общество
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махинации (571) НКРЭКУ (469) Минэнерго (216)

Безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергорынке, - письмо Минэнерго в НКРЭКУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергорынке, - письмо Минэнерго в НКРЭКУ

Министерство энергетики призвало регулятор НКРЭКУ безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергетическом рынке, которые угрожают безопасности энергоснабжения.

Об этом говорится в сообщении министерства.
"С целью устранения угрозы нарушения безопасности поставок электрической энергии просим на ближайшем заседании НКРЭКУ рассмотреть представленные участниками рынка предложения по урегулированию проблемных вопросов функционирования рынка электрической энергии", - говорится в письме Минэнерго, опубликованном на сайте ведомства.


В Минэнерго отметили, что на оптовом рынке электрической энергии сложилась критическая ситуация с ценообразованием, что потенциально создает угрозу безопасности поставок электрической энергии потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E.


В министерстве сообщили, что 1 июня состоялось совещание с представителями всех крупных производителей, системного оператора, государственных компаний и НКРЭКУ, на которой были согласованы неотложные шаги для стабилизации ситуации.


Минэнерго призвало НКРЭКУ принять согласованный комплекс решений, которые позволили бы прекратить махинации на энергорынке и стабилизировать ситуацию.
Это введение временного запрета трейдерам спекулировать на рынке в сутки вперед и внутрисуточном рынке, верификации источников и объемов происхождения электроэнергии, просмотр методики установления предельных цен, введение запрета заявлять цены ниже себестоимости самой дешевой атомной энергии и тому подобное.


Однако на следующий день, 2 июня, НКРЭКУ на открытом заседании отбросило предложения министерства, проигнорировав письмо министра Германа Галущенко.
Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что НКРЭКУ не поддерживает такие предложения и примет свое решение отслеживать возможные махинации в ручном режиме.
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пффф...смешно...
заангажированному НКРЕКУ ото письмо - слону дробинка...
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02.06.2021 13:37 Ответить
А харчеваться они как будут?
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02.06.2021 13:45 Ответить
🤣
Спочатку разом схеми розробили, кошти мародерили, а тепер цирк почався з пошуку стрілочника...
Бубочка звісно ні при чому...
Безотлагательно принять меры для прекращения махинаций на энергорынке, - письмо Минэнерго в НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 1515
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02.06.2021 13:51 Ответить
Щуряча метушня навколо державної годівниці !!!))))
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02.06.2021 13:51 Ответить
Єсть! - відрапортує КУКАРЄКУ і підвисить вартість електроенергії для населення до 4грн. за КВт.год
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02.06.2021 13:58 Ответить
попросили юриста который руководить НКРЭКУ, разобраться чтоб не покупали електроенергию задешево и ее же тут же не продавали государству за дорого, кладя разницу в цене в себе карман, не потребляя и не генерируя в этом процессе по факту вообще ничего, чисто проделывая это на бумаге, чем-то напоминает схема как это происходит с зеленой електроенергией. И что-то подсказывает, что это просто просьба пчел воевать с медом.
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02.06.2021 14:40 Ответить
Два вора никогда не поделят украденное.
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02.06.2021 15:50 Ответить
Виновата зелёная энергетика. Все говорят. Коломойский, Пинчук и примкнувший к ним Ахметов ни при чём.
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02.06.2021 16:19 Ответить
Докерувались зеВИСКОЧКИ до 3.50 за квт.Гнати вас всіх в тюрьму скопом і без всякого суда,в нас його нема.
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02.06.2021 16:57 Ответить
 
 