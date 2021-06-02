Рада одобрила в первом чтении законопроект о госзакупках лекарств для лечения редких болезней

Верховная Рада приступила к решению вопроса закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии проголосовали за основу законопроект О внесении изменения в раздел X "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

За такое решение - 301 народный депутат.

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Закон урегулирует госзакупки лекарств для орфанных больных. Как только процедура договоров управляемого доступа (ДУД) заработает, ГП "Медицинские закупки Украины" сможет проводить закупки лекарственных средств для таких больных.

Документ определяет, что действие закона "О публичных закупках" до 31 декабря 2023 не распространяется на случаи, если предметом закупки являются оригинальные (инновационные) лекарства, подлежащие закупке по договорам управляемого доступа (ДУД).

В законе прописано обнародование в электронной системе закупок информации о международном непатентованном названии (при наличии), торговом названии, форме выпуска и дозировке препарата, в отношении которого заключен ДУД, а также о заявителе, уполномоченном представителе заявителя (при наличии), сроке действия ДУД и ежегодный отчет по результатам мониторинга ДУД.

Предусмотрено, что для определения целесообразности заключения договора управляемого доступа необходимо провести государственную оценку медицинских технологий в отношении лекарства, которое могут поставлять в соответствии с таким договором.

Перечень лекарственных средств, закупаемых по ДУД, утверждает Кабинет Министров по согласованию с комитетом по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.