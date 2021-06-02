Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

Сегодня, 2 июня, авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что самолет ATR 72-600 вылетел из аэропорта "Борисполь" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30.

"Надеемся, что новое направление будет популярным среди пассажиров", - добавили в пресс-службе аэропорта.

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