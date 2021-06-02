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Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт

Сегодня, 2 июня, авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".

Отмечается, что самолет ATR 72-600 вылетел из аэропорта "Борисполь" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30.

"Надеемся, что новое направление будет популярным среди пассажиров", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аэропорт в Ужгороде полностью восстановлен и готов принимать первые рейсы со 2 июня, - ОГА. ФОТО

Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт Борисполь 01

Автор: Ірина Дашківська
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Отлично ! Только корыто с пропеллерами смущает .
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02.06.2021 13:38 Ответить
чем смущает? таких полно летает.
правда этот заблудился, или грозовой фронт облетал.
https://www.flightradar24.com/WRC152/27e93f53
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02.06.2021 13:46 Ответить
Очень эффективный и экономичный способ двигать самолёт. Что тебя не устраивает?
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02.06.2021 13:54 Ответить
А вам что надо? Пепелац с ядерным реактором?? Это как говорить на дизеле не поеду, только на бензине.
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02.06.2021 17:50 Ответить
За билет в 83$ в один конец в Ужгород
можно слетать на выходные в Вену туда и назад
(если купить лоукост хорошо наперед)
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02.06.2021 13:54 Ответить
Если пустят лоукостер на этот рынок
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02.06.2021 14:04 Ответить
А сколько должен стоить билет, подскажите? $8,3 (восемь целых три десятых)? Цена приемлемая.
И давайте для объективности, открыл сайт ВЕДРА РОЗ. Посмотрел 29.06 в Ужгород и 02.07 назад, цена 1197 туда и 1131 обратно, и вместе это будет около ваших $83 туда и назад, и это с БАГАЖОМ! И посмотрите цены на поезд в Ужгород - прифигеете.
Такие предложения иногда вылавливаю у Мотора и Роз, и МАУ, и Скай Ап и какой-то короткий тур аналог выходного дня устраиваю посмотреть Львов, Запорожье или Одессу. Теперь планирую и Ужгород и Черновцы. Так что цены меньше 1000 грн на самолет в принципе не может быть, как по мне
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02.06.2021 17:59 Ответить
 
 