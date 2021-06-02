Возобновлено регулярное авиасообщение между Киевом и Ужгородом, - аэропорт "Борисполь"
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Сегодня, 2 июня, авиакомпания Windrose Airlines выполнила первый регулярный рейс между Киевом и Ужгородом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта "Борисполь".
Отмечается, что самолет ATR 72-600 вылетел из аэропорта "Борисполь" в 09:40 и совершил посадку в Ужгороде в 11:30.
"Надеемся, что новое направление будет популярным среди пассажиров", - добавили в пресс-службе аэропорта.
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правда этот заблудился, или грозовой фронт облетал.
https://www.flightradar24.com/WRC152/27e93f53
можно слетать на выходные в Вену туда и назад
(если купить лоукост хорошо наперед)
И давайте для объективности, открыл сайт ВЕДРА РОЗ. Посмотрел 29.06 в Ужгород и 02.07 назад, цена 1197 туда и 1131 обратно, и вместе это будет около ваших $83 туда и назад, и это с БАГАЖОМ! И посмотрите цены на поезд в Ужгород - прифигеете.
Такие предложения иногда вылавливаю у Мотора и Роз, и МАУ, и Скай Ап и какой-то короткий тур аналог выходного дня устраиваю посмотреть Львов, Запорожье или Одессу. Теперь планирую и Ужгород и Черновцы. Так что цены меньше 1000 грн на самолет в принципе не может быть, как по мне