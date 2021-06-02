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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Закрытие каналов Медведчука
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Медведчук (1754) ООН (3928) санкции (10615) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Миссия ООН заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука "противоречит международным стандартам в области прав человека"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Миссия ООН заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что закрытие телеканалов "пула Медведчука" не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 1 февраля - 30 апреля 2021 года.

"2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK), которые воспринимались как пророссийские. Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в миссии отмечают, что четыре законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде Украины (№ 2549 от 6 декабря 2019 года, № 5135 от 23 февраля 2021 года, № 5143 и № 5144 от 24 февраля 2021 года), направленные на установление наказания за "коллаборационизм" с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединения.

"Кроме того, они могут негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплочённости", - добавили в ООН.

Читайте: Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника

24 апреля YouTube прекратил трансляцию каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит часть дела относительно санкций против канала "112" в закрытом режиме

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+51
ООН пусть занимается правами человека там где их нет Сев.Корея рашка Белорусь Сирия Миссия ООН заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука "противоречит международным стандартам в области прав человека" - Цензор.НЕТ 9270
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02.06.2021 16:03
+46
Мисия ООН, идите нахер.
Поедьте в лугандон, там раскажите какие у них каналы должны быть.
Напоминает ситуацию с Израилем и Хамасом, все притензии ООН к израильтянам и все "либеральные" протесты тоже в Израиле. Потому что знают, что Палестине бошку открутят.
Короче "ищут" не там где проблема а "под фонарем".
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02.06.2021 16:05
+39
обосралось зеленое снова.
по закону не могло сделать. теперь будем вьігребать со всех сторон
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02.06.2021 16:02
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Ця хитрожопа місія ООН для початку нехай хоча б доб"ється, щоб її предтставників допускали до українських ув"язнених на території днр. А то сидять там в центрі міста, ні хріна не роблять, а тут розкомандувалися
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02.06.2021 16:33 Ответить
Пусть вспоминают историю Лиги Наций: "Цели Лиги Наций включали в себя: разоружение, предотвращение военных действий, обеспечение коллективной безопасности, урегулирование споров между странами путём дипломатических переговоров, а также улучшение качества жизни на планете. Прекратила своё существование в 1946 г. Основание - Демилитаризация и неспособность предотвращения Второй мировой войны"
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02.06.2021 16:36 Ответить
Пошлите это ООН - НАХЕР !
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02.06.2021 16:36 Ответить
А вооруженный захват агрессором РФ части Украины, члена ООН, убийство захватчиками десятков тысяч граждан Украины, в том числе и детей, наглое разграбление имущества Украины и ее граждан - значит соответствует международным стандартам в области прав человека?
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02.06.2021 16:36 Ответить
Нуууу... Висловлюю глибоку стурбованість. Або щось таке.
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02.06.2021 16:36 Ответить
Давно потрібно послати усі ці "місії" куди подалі.Допомоги від них ніякої, то прислухатися до їхніх "стурбованостей" немає ніякого сенсу.
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02.06.2021 16:37 Ответить
В переводе с европейского юридического это означает примерно - "Не надо удалять гланды через заднепроходное отверстие".
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02.06.2021 16:38 Ответить
Не, не так! Миссия ООН в Украине всем составом через месяц войдет в состав руководства Роснефти, как ранее танцевавшая глава МИД Австрии!
ТЫЦ ПРУФ

Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 2563
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02.06.2021 19:18 Ответить
Все эти ООН, ОБСЕ и др. - это выродки и мрази. Именно из-за них происходят мировые войны и с их попустительства убивают целые народы
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02.06.2021 16:39 Ответить
Бабло робить "чудєса" , там їм хоч гілки на голові теши, дєрьмократія відіш лі,свабода слова під кулями снайперів, ялові вони і продажні?! Закон про колабораціонізм потрібний негайно і судова реформа, яка знищить продажну, антиукраїнську зло охоронну суддівську систему...???!
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02.06.2021 19:05 Ответить
хєрово це все.
хєрово для країни.
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02.06.2021 16:39 Ответить
ООН не всегда права. Но если кто-то думает, что зеленая плесень закрыла эти каналы для интересов Украины, то они очень ошибаются. Зелень действуют только ради интересов олигархов на которых они работают. А интересами Украины они только спекулируют. Если бы они могли, то они бы закрыли все каналы, кроме хозяина г+г (1+1).
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02.06.2021 16:41 Ответить
Не умно и бездоказательно.Сказал,как в лужу пернул.
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02.06.2021 20:07 Ответить
ООН - воно на іншій планеті живе: і фактично, і ментально.
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02.06.2021 16:41 Ответить
«Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, - говорил Невилл Чемберлен в британском парламенте 22 февраля 1938 г., - поскольку мы знаем, что ничего подобного нельзя будет предпринять».

И совсем иное говорил Адольф Гитлер 23 марта 1939 г. с балкона на Театральной площади только что присоединенного Мемеля. За два часа до того он театрально вплыл на борту новейшего линкора «Германия» в мемельский порт. «...Немцы не собираются никому в мире делать ничего плохого, но нужно было прекратить страдания, которым в течение 20 лет подвергались немцы со стороны целого мира... Мемельских немцев Германия однажды уже бросила на произвол судьбы, когда смирилась с позором и бесславием. Сегодня мемельские немцы... опять становятся гражданами могучего Рейха, решительно настроенного взять в свои руки свою судьбу, даже если это не нравится половине мира.'' Ліга націй-бувша ООН, як що хтось забув!
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02.06.2021 16:41 Ответить
_Да, но история идиотов так ничему и не научила. Только поэтому и стал возможен новый гитлр, только на этот раз у него уже есть сверхоружие...Так что, увы, не выучившему уроки истории человечеству, похоже, звизда.
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02.06.2021 21:03 Ответить
От рехферендум треба було!
Точнчяк--проблем б не було!
ПНХ падлюкам було б законним!!
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02.06.2021 16:43 Ответить
ой, и тут зрада. Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 2024
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02.06.2021 16:43 Ответить
Оце ми забули спитати "вічно стурбовану" світову спільноту. Нехай у їхні країни росія вторгнеться - подивимося, якої пісеньки вони тоді заспівають.
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02.06.2021 16:43 Ответить
козли ви срані, у вас іде війна, у вас іде компанія приниження та травлі усього національного, у вас є під боком кончені упирі, які хочуть вашої смерті? Нема ? Тоді ідіть лісом із своїми жалісними піснями.
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02.06.2021 16:46 Ответить
Мы примем к сведению вашу озабоченность.
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02.06.2021 16:50 Ответить
Коррупционная канторка обеспокоилась судьбой рашистских пропагандонов и вспомнила об их правах ? Идите путлеру в жо.у ! Там вам самое место !
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02.06.2021 16:57 Ответить
Это возмутительно и не пропорционально,когда в СССР плюют на права человека и запрещают пропаганду Рейха.Призываю ООН отреагировать на это вопиющее нарушение свободы слова в СССР
Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 9096 Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 8888
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02.06.2021 16:57 Ответить
На Западе вообще не понимают и не хотят понимать, что происходит. Надо иметь одну маленькую ядерную бомбу, тогда вся либерастня будет на каждый наш чих реагировать.
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02.06.2021 17:07 Ответить
_Ну в целом да, нужно ЯО как единственная гарантия безопасности. А насчёт реагировать на кожен чих, то засмотри на Израиль, как эти уроды на стороне людоедов и террористов дружно против Израиля лают.
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02.06.2021 21:06 Ответить
Ой яка прикрість, перепрошуємо. Прийміть наші найщиріші і найглибші занепокоєння.
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02.06.2021 17:12 Ответить
Какие там ещё "права человека"! Не вижу лиц, - всё свиньи рыла!
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02.06.2021 17:16 Ответить
ПУСТЬ КУШАЮТ И НЕ ОБЛЯПЫВАЮТСЯ !)
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02.06.2021 17:21 Ответить
даже не знаю что у меня больше взволнованность или обеспокоенность
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02.06.2021 17:32 Ответить
Ваша обеспокоенность очень помогла детям Алеппо!
Поэтому выражайте ее и дальше!
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02.06.2021 17:39 Ответить
Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 1422Вы чертовски правы, увы.
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02.06.2021 21:07 Ответить
ну и? какие проблемы отписать ответ в ихней-же миролюбивой *****: "Мы сожалеем, что ситуация с каналами развивается таким образом, и мировое сообщество следит за происходящим в нашей страно, НО, до окончания боевых действий россии на территории Украины ни чего поделать к (сожалению) не можем, надеемся на скорейшее решение конфликта. С Ув. то да се, те да те
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02.06.2021 17:40 Ответить
С уваженьем дата, подпись... (с)
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02.06.2021 21:07 Ответить
МОжет и протеворечит. А шо делать? ООН просто не знает этих подлюк.
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02.06.2021 17:43 Ответить
Зачем ООН какие то сраные каналы, что у них дел по важнее нет.
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02.06.2021 18:09 Ответить
Нехай ООН ідуть в с.раку. Убивства українців зато ніяк не порушуют чомусь права людини.
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02.06.2021 18:43 Ответить
Соответствует ли резолюция СБ ООН международным стандартам и правам человека в минских соглашениях о прведении выборов в государстве Украина без контроля над государственной границей Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 7530, а ведь там подпись членов ООН.
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02.06.2021 19:09 Ответить
оонка, ляпай лучше про ковидобрехню
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02.06.2021 19:32 Ответить
Это первые ласточки по действиям нашаго СНБО. Скоро и решения судов подтянутся. Зеля этот спектакль специально устроил. Потом разведёт руками и скажет, что получилось как завжды.
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02.06.2021 19:33 Ответить
Довбням відразу було сказано, що це початок передвиборчої компанії.
Медведчук вихидить в її лідери.
А що - тепер він жертва режиму бариги-клоуна.
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02.06.2021 20:14 Ответить
Каналы вернуть, выплатить ущерб, извиниться на коленях? Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 1085
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02.06.2021 19:55 Ответить
А захват чужих территорий,убийство других народов и спонсорство террористов не вызывает беспокойства?ООН беззубая и бесполезная организация.
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02.06.2021 20:09 Ответить
Під самих дих......*****.....
Що ж це коїться?!
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02.06.2021 20:12 Ответить
Не "миссия" заявила, а продавшийся функционер.
Который должен уже быть уволен.
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02.06.2021 20:16 Ответить
Ці всі місії посилати, ми самі знаємо, що робити і як.
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02.06.2021 20:23 Ответить
Звичайно-звичайно.
Адже ми самостійні і ніякого зовнішнього управління.
Захочемо - можемо послати і США, і ЄС.
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02.06.2021 20:34 Ответить
Та пох...выражаем озабоченность заявлением оон...
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02.06.2021 20:58 Ответить
ООН хоть раз какую нибудь проблему решило$
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02.06.2021 21:22 Ответить
Коли у морі шторм-на березі збирається дохера розумних. Усі спішать капітану судна,давати поради,висловлюють глибоку стурбованість і взагалі, несуть казна-шо. На голови отих придуркуватих емісарів ООН не падали парашеські снаряди ,міни і і всяка інша вибухаюча х***ня. Їм тепло і затишно,то можна й попатякати про всякі-там утисненні права шпигунів і сепарів,що непагоно пригрілися в Україні,
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02.06.2021 22:16 Ответить
та *****, без них так файно.
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02.06.2021 22:24 Ответить
Очистите сначала свой совбез ООН от главного терориста мира - фашистской кацапии, а потом будете ляпать о несправедливо обиженном рупоре нацистского кремля в Украине...
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03.06.2021 00:10 Ответить
Тут все правильно Зеленский сделал!! что закрыл медведчуковские пропагандистськие кремлевские каналы все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины! Они ведут психологическую войну против Украинского населения!

Бесполезная, озабоченная и без хребетная организация ООН идет куда по дальше....давно пора распустить и реформировать. Місія ООН заявила, що рішення про закриття телеканалів Медведчука "суперечить міжнародним стандартам у галузі прав людини" - Цензор.НЕТ 1561
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03.06.2021 03:01 Ответить
рэфка оооочень многих скупила в расчете на " озабоченность " .... , а как по мне , можно было бы ответить закрытием мураводческого антиукраинского канала "вошь " - сделали б праздник украинцам !!!
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03.06.2021 08:39 Ответить
на мнение бесполезной конторы - оон - НАС РАТЬ.
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03.06.2021 10:52 Ответить
оон из просто бесполезных нахлебников превращаются в кацапскую гавкающую помойку
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03.06.2021 10:53 Ответить
В ООН тоже любят русские деньги. Пусть выразят озабоченность и успокоятся.
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03.06.2021 12:36 Ответить
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