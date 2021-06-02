Миссия ООН заявила, что решение о закрытии телеканалов Медведчука "противоречит международным стандартам в области прав человека"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что закрытие телеканалов "пула Медведчука" не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии за 1 февраля - 30 апреля 2021 года.

"2 февраля Президент Украины подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о наложении санкций на Тараса Козака и восемь его компаний, что привело к закрытию трех телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZiK), которые воспринимались как пророссийские. Это решение противоречит международным стандартам в области прав человека, поскольку не содержит обоснования необходимости и пропорциональности и не было принято независимым органом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в миссии отмечают, что четыре законопроекта, зарегистрированные в Верховной Раде Украины (№ 2549 от 6 декабря 2019 года, № 5135 от 23 февраля 2021 года, № 5143 и № 5144 от 24 февраля 2021 года), направленные на установление наказания за "коллаборационизм" с враждебным государством, также вызывают обеспокоенность, поскольку не соответствуют международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединения.

"Кроме того, они могут негативно сказаться на вопросах примирения и социальной сплочённости", - добавили в ООН.

Читайте: Если бы был закон о медиа, то каналы Медведчука закрыли бы без СНБО, - Ткаченко

Напомним, 2 февраля 2021 года вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника.

24 апреля YouTube прекратил трансляцию каналов ZIK, 112 Украина и NewsOne на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит часть дела относительно санкций против канала "112" в закрытом режиме