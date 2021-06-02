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Новости Политика Украины
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Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, -

Более 190 народных депутатов получили от государства 3,33 млн грн материальной помощи и помощи по временной нетрудоспособности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА"

Так, наибольшую сумму помощи получила депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Приходько. Ее помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года составила более 168 тысяч гривен.

Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход ("За майбутнє") - более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За будущее) - более 125 тысяч гривен и Любовь Шпак ("Слуга народа") - 122 тысячи гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не уверен, что Рада поддержит отмену компенсации на оплату жилья нардепам, - Разумков

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-нардеп Зиновий Андреевич, более 81 тысячи - Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), более 69 тысяч - Николай Кучер ("Довіра") и более 60 тысяч Олег Макаров ("Голос").

Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - Опора 01
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Топ комментарии
+25
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 6221
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02.06.2021 14:00
+23
Дайте денег, суки!!! Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 1347
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 1886
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02.06.2021 13:58
+21
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 391
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02.06.2021 14:03
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Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 7761
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02.06.2021 13:55 Ответить
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 9588
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02.06.2021 13:55 Ответить
Балога бедненький )))) Надо ему на карточку пару гривен закинуть )))
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02.06.2021 13:56 Ответить
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 6221
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02.06.2021 14:00 Ответить
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 152
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02.06.2021 14:01 Ответить
ЗАЇХАВ НА ВЕЛОСИПЕДІ
Заїхав на велосипеді
На Банкову наш Вальдемар.
По кінофільмовській легенді,
З Бені каналу наш казкар.

Зразу пішли «важкі» реформи,
Змінили назву на «ОП».
Під себе написали норми,
До влади рветься все тупе.

Кого люстрація прибрала,
То повернулися назад.
Влада сміття усе збирала,
Та будували на свій лад.

Свої з'явились прокурори,
Стовідсоткові, «зуб дали».
Ще в ДБР зайшли потвори,
З «регіоналів» додали.

Указом Раду розігнали,
Хоч від народу був мандат.
Все руйнували і ламами,
Керує «Бені» адвокат.

Інше крило від малоросів,
Єрмак будує на свій лад.
Антимайданівців запросить,
Татарова вернув назад.

Відвели армію з окопів,
Всім не стріляти був мотив,
Подвоїли підрозділ «копів»
Чомусь військових скоротив.

По камерах сидять військові,
За злочини, що не було.
Бо вимоги від влади нові,
Мов патріоти несуть зло.

Настала «зелінська» епоха,
«Совдеповщина» й руський світ.
В переговорниках Сівоха.
А з ним Кравчук і Фокін дід.

На схеми сіли «бізнесмени»,
Що повернулися назад.
Знову «Ахметки», «Бені» теми,
Тут Медведчук й сєпар Козак.

Всі економіку ламають,
На «ковід» списано геть все.
Народу про «бариг» втирають,
Думають якось пронесе.

В ціні скрізь кадри з малоросів,
Торгівля з ворогом цвіте.
А Вальдемар робить «відоси»,
Що з папірця читав - святе.

Кредитну лінію прикрили,
Та й в НАТО Вову не беруть.
Посли такого тут нарили,
Ціни на все чомусь ростуть.

Що Вальдемару заважає,
Зробити із країни рай?
Бо він тут «руський світ» бажає,
«Косоворотка» - "членограй".

Їм мова наша заважає,
В них малороська кров й душа.
Контент російський Вова має,
То ж Україна їм чужа.
Травень 2021 р
Анатолій Березенський
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02.06.2021 14:21 Ответить
"Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи"

Не депутаты, а мордоеды. Вещи нужно называть своими именами.
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02.06.2021 13:57 Ответить
Зная некоторых из них, скажу откровеннее: подонки и ублюдки.
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02.06.2021 13:59 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9423
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02.06.2021 14:14 Ответить
Сейчас начнется жалобное блеяние: "Пода-а-айте депутатам Верховной Рады на пропитание".
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02.06.2021 13:57 Ответить
Мосье, же не манж па сис жур. Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 6364
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02.06.2021 14:00 Ответить
Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод.
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02.06.2021 14:01 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 391
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02.06.2021 14:03 Ответить
Ой, дорожче! І набагато. Продаж України буде означати, що українцям в Україні місця не залишиться. Тобто українці втратять усе. Скільки коштує усе? Отож.
________
Зєлю геть. Дострокові.
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02.06.2021 14:07 Ответить
Ванятко , за кого голосував в другому турі на минулих президентських виборах ?!!!!! Отож бо ...
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02.06.2021 14:16 Ответить
Ванятко голосувало за Зелю, а Дівуля бігала з папірцем по туалетах, щоб йому підсерти попку, думала, що запросить в кабмін. Толян єфрейтор Грицапуло мав намір підказати, як продавати військову техніку, а Ванько Лісовий, як розвозити по Європі сміття. Це була їх мета, бо Бені пшієдно - Вова, чи Юля чи Арсенчик, бо всі вони з однієї казкової беніної рукавички.
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02.06.2021 14:32 Ответить
І зараз проголосую, якщо Мародер знову сфальшує і з Зєлєю вийде у другий. Зєля хочаб дурніший за Мародера. А дурніший ворог - це вже добре.
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02.06.2021 15:41 Ответить
А якшо в другому турі знову будуть зеленський і Порошенко, то ти знову за зелю проголосуєш, а, Іване? Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9409
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02.06.2021 14:20 Ответить
Забувайте про Пєцю в другому. Зєля буде для себе якогось бойку готувати в другий.
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02.06.2021 15:44 Ответить
Нам не потрібен, а наріду 73% дуже. то ж нехай його годують. І ніяких перевиборів до кінця його строку, дебіли мають відчути своїм шлунком як правильно голосувати. Хай дивляться відосіки, кривляння на сцені і обсирання українців, а фактично їх і їх дітей, неодноразові спроби знищення мовного закону. Радійте за нових "зелених" мільярдерів -уклоністів, які відкосивши від армії, потрапили в Раду і кожного дня косять бабло. Чекайте нових плівок "розслідування бігусьонка" про "баригу" і всім полегчає, ціни впадуть, зарплати виростуть і війна закінчиться виводом російських військ з Криму і частини Донецької і Луганської областей. Прийдуть великі дяді з НАТО і ЄС, стануть на коліна і будуть нас благати піти до них і скажуть, що не піднімуться до тих пір, поки "реформатор" Косоворотка не дасть згоди.
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02.06.2021 14:29 Ответить
Пєціна ботоферма Зєлю критикує, але категорично проти дострокових. Чому? А тому, що Пєця за Зєлі у 2020му збагативсь вдвічі.
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02.06.2021 15:45 Ответить
Я особисто проти дострокових, щоб ви наїлися доситу обіцянок Бені через Зелю. І ми вам не заважаємо виходити, вас так багато, аж 73%. Але чомусь "кричите" квавіатурою, а на вулиці, як в рот води понабирали.
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02.06.2021 16:51 Ответить
73 процента сделали свой выбор
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02.06.2021 14:57 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 295
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02.06.2021 14:20 Ответить
Гопота та жлоби.
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02.06.2021 13:58 Ответить
Дайте денег, суки!!! Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 1347
Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора" - Цензор.НЕТ 1886
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02.06.2021 13:58 Ответить
не учите меня жить - помогите материально...(с)
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02.06.2021 14:02 Ответить
Сироїд у порівнянні з рештою доходів зелених - жебрачка. Вона отримує тільки офіціальні гроші.
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02.06.2021 14:11 Ответить
Это Быстроход, бывшая слуга
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02.06.2021 14:15 Ответить
Вані пшієдно, він на чужих не дивиться, він закоханий тільки в Дівулю.
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02.06.2021 14:35 Ответить
сыроид тоже бывшая, как и методичка у сулимы Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 9623
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02.06.2021 14:38 Ответить
Нема у мене ніяких методичок. І не було. А Сироїд виявилась принциповою і не захотіла бути в складі підгодованої отари овець монобільшості. Молодець, має гідність.
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02.06.2021 14:51 Ответить
Скороход, завжди плутаю.
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02.06.2021 14:52 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 866
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02.06.2021 14:17 Ответить
слишком дорого обходятся болячки депутатов ... дешевле будет их сразу хоронить ...
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02.06.2021 14:00 Ответить
Живьем.
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02.06.2021 15:49 Ответить
Прикольно ?
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02.06.2021 14:00 Ответить
перестаньте злить народ...
одним - повышение тарифов и цен...другим одна матпомощь в размере мин/зарплаты за 2,5 года...
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02.06.2021 14:01 Ответить
Шкоди більше від конвертів з доларами. Кожен зелений нардеп з монобільшості кожен місяць отримує додаткових 25 тис. дол(700 тис. гр) за продаж України. Ось де шкода
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02.06.2021 14:04 Ответить
А не треба було за них голосувати!
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02.06.2021 14:06 Ответить
Чим Пєця від Зєлі відрізняється? Пєця кожен рік виносив в Раду такий "ринок землі". Але в тій Раді не вистачало голосів. От і вся різниця. Пєця і Зєля - одна шобла. Шахраї не залишили українцям вибору
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02.06.2021 14:09 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 103
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02.06.2021 14:17 Ответить
"Пєця і Зєля - одна шобла. Шахраї не залишили українцям вибору". Чому тоді ти обрав Зєлю? Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 803
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02.06.2021 14:20 Ответить
Що Зєля все брехав стало відомо тільки восени 2019го. Вже тоді його треба було гнати геть. Але дострокові досі тільки я один в мережах вимагаю. Люди тільки скиглять, або маячню якусь пишуть, типу "вбити-повісити"
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02.06.2021 14:56 Ответить
Ні Ваньок-брихуньок. Це Дівуля і Зеля одна шобла. Ми ж не забули вітання Бені з Днем народження і слова про спільну перемогу. Якраз це одна шобла. А Петро Олексійович політик і до шобли не має відношення. Його ідея "армія, мова, віра" не дає спокійно спати всім ворогам України. І ця ідея правильна і на часі. Тільки вчора "зенлені" і "голубі" напали на мовний закон, як чорні ворони.
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02.06.2021 14:39 Ответить
Ага. Ще у 1999му Пєця так розпікав натівців за бомбардування Югославії, що в них вуха завертались. Потім перефарбувавсь в памаранчевого. Потім пішов до Янека в уряд. Потім знову став "патріотом". Такого флюгера ще пошукати треба. І ці "армія, мова, віра" з його вуст - лицемірство. Висадив у повітря більшість власних арсеналів і жодного патронного заводу - армія. Своїх дітей не навчив української - мова. Був у МП д'яконом - віра. Взагалі нема чого чиновнику в релігію пхатись, і особливо на цьому піаритись. Вся популярність у Петра виключно куплена. Я, доречі, не проти, щоб Петро очолив в уряді національної довіри міжнародний напрямок, там він був би корисний. Якщо він захоче. Бо зелені Україну доканають.
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02.06.2021 15:09 Ответить
Дійсно, Порошенко був декілька місяців міністром в уряді Азарова. Він повідомляв, що його застерігали від того, щоб стати міністром. Проте він звернув увагу на вкрай загрозливу ситуацію в економіці і на бажання її виправити, реалізувавши зрозумілу антикризову політику.
План реформ, який Порошенко запропонував Президентові, складався з 12 пунктів. Прозорість економічної політики має бути забезпечена завдяки створенню прозорої системи державних закупівель. Свободу економічної діяльності має забезпечити «захист бізнесу від силового тиску». У цьому зв'язку Порошенко пропонував запровадити фінансову відповідальність за нанесення економічної шкоди. Ще один пріоритет - ефективне використання ресурсів. Петро Порошенко був одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, був секретарем Ради національної безпеки та оборони. На цій посаді конфліктував із прем'єром Юлією Тимошенко. Проте згодом став міністром закордонних справ у її другому уряді. До останнього часу очолював наглядову раду Нацбанку. А саме головне, що він не приніс шкоди державі і громадянам і не створював "ширку" із Януковичем. І ще саме головне - що вибрав шлях по спасінню Україні, бачення її в Європі і НАТО.
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02.06.2021 16:27 Ответить
получают более 190 депутатов . а во фракции СН 243 депутата . выходит остальные 50 или 1) очень богатые

2) очень тупые ( не знают шо так можно было )

фантастический вариант шо там 50 человек честных затесалось не предлагать Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3896
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02.06.2021 14:04 Ответить
А как же я? Я же лучше этих собак!
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02.06.2021 14:05 Ответить
каких вам бл... еще реформаторов не хватает

курица "работает"в комитете по обороне Украины ВР

Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5773
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02.06.2021 14:10 Ответить
Мда. Слів не має. Ця дама іще "голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, міжнародного військового співробітництва та миротворчості. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО.
І що вона там робить?
Ця Безугла, напевно, родичка Царьова, Пам"ятаєте "Скрыпин vs. Царёв - Когда началась вторая мировая война?"
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02.06.2021 14:52 Ответить
Чи тільки я замітив, що коли "слуги" на телебаченні - то постійно дивляться в свої айфони. "Побазарили", щось таке ляпнули, що на зелені вуха не налазить. Пока хтось інший щось говорить - вичитують, що присилають на їх телефони з ОП і потім чешуть, ніби все знають. Зверніть увагу, а це називається "темники", чи колективне шахрайство?
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02.06.2021 16:56 Ответить
А кто такой "Зиновий Андреевич" и чего к нему такое уважительное отношение?
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02.06.2021 14:10 Ответить
и не брезгуют попрошайничать
что за люди такие
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02.06.2021 14:28 Ответить
2. Місце - Анна Скороход. При цьому має 162 біткоїнів. На квітень 2021 це приблизно 257 мільйони грн. Ахахахах. Просто плять...
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02.06.2021 14:29 Ответить
ну сейчас биточек упал, пожалеть её ннада, обнять и плакать
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02.06.2021 14:41 Ответить
Понад 190 нардепів отримали від держави 3,3 млн грн допомоги, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6793
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02.06.2021 14:35 Ответить
Не от "государства", а от налогоплательщиков.
Надо платить больше налогов, чтобы не 3.3 на всех, а 330 каждому.
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02.06.2021 14:48 Ответить
«Месье, же не манж па сис жур…»
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02.06.2021 14:51 Ответить
ПОЗОР УКРАИНЫ !
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02.06.2021 15:09 Ответить
Вот именно, что позор Украины из-за таких "нищих" - хитрожопых депутатов. СРАМОТА!!!
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02.06.2021 18:50 Ответить
Нардепы у нас испокон веков бедные и нищие, все что могу себе позволить, это какие то вшивые мерседесы, говенные ролексы и куртки за 10тыс баксов, нищеброды! Мы им помогаем, а они все беднее. Вот же жабы)
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02.06.2021 15:46 Ответить
Ці непрацездатні потвори заробляють більш ніж будь який чесний працездатний українець.
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02.06.2021 15:52 Ответить
Депутаты получают зарплату депутата, плюс проценты за напряженный труд, секретность и т.д.
Плюс периодическое получение баксов в конвертах за "правильное" голосование.
Почти каждый депутат имел свой бизнес или что-то крышевал, иначе не попал бы в депутаты. Туда нищебродов не берут. Теперь, став депутатов, эти челы переписали бизнес на жен, любовниц и прочих лиц. После этого орут, что они безработные!
Вы можете поверить, что у миллионера, а может и миллиардера Балоги не было бизнеса и он не крышевал перевозки через Закарпатскую таможню?
А теперь им еще из бюджета заплатите...
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02.06.2021 16:06 Ответить
Вот интересный вопрос, за какой хрен этим депутатам, такая "скромная" материальная помощь? Они что, такие бедные, маленькие зарплаты у них, что даже не хватает на пропитание? Ведь там у каждого такое состояние, что простому народу даже не снилось. Ну конечно, откуда тогда будет прибавка к пенсиям к зарплатам, если эти депутаты такие баснословные суммы получают. Они самые настоящие пожиратели народных денег, народ в нищете живёт, а они пир устраивают, жируют и до народа им нет никакого дела. Вы думаете, что они о народе думают, ага, как бы не так, они лишь о своём благе беспокоятся. О народе они думали в самом начале, чтоб народ их избрал, ну точно так-же, как и зеленский - не лох. А потом всё, всё накрылось медным тазом, - "я вас не знаю и я вам ничего не обещал."
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02.06.2021 18:43 Ответить
Що це за гроші, 3,3 млн грн при мізерній депутатській зарплаті і худому конверті. Закликаю українців скинутись на підтримку бідаків-депутатів!
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02.06.2021 20:35 Ответить
 
 