Более 190 нардепов получили от государства 3,3 млн грн помощи, - "Опора". ИНФОГРАФИКА
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Более 190 народных депутатов получили от государства 3,33 млн грн материальной помощи и помощи по временной нетрудоспособности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении гражданской сети "ОПОРА"
Так, наибольшую сумму помощи получила депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Приходько. Ее помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года составила более 168 тысяч гривен.
Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход ("За майбутнє") - более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).
Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За будущее) - более 125 тысяч гривен и Любовь Шпак ("Слуга народа") - 122 тысячи гривен.
Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-нардеп Зиновий Андреевич, более 81 тысячи - Анжелика Лабунская ("Батькивщина"), более 69 тысяч - Николай Кучер ("Довіра") и более 60 тысяч Олег Макаров ("Голос").
Пожалуйста, подождите...
Заїхав на велосипеді
На Банкову наш Вальдемар.
По кінофільмовській легенді,
З Бені каналу наш казкар.
Зразу пішли «важкі» реформи,
Змінили назву на «ОП».
Під себе написали норми,
До влади рветься все тупе.
Кого люстрація прибрала,
То повернулися назад.
Влада сміття усе збирала,
Та будували на свій лад.
Свої з'явились прокурори,
Стовідсоткові, «зуб дали».
Ще в ДБР зайшли потвори,
З «регіоналів» додали.
Указом Раду розігнали,
Хоч від народу був мандат.
Все руйнували і ламами,
Керує «Бені» адвокат.
Інше крило від малоросів,
Єрмак будує на свій лад.
Антимайданівців запросить,
Татарова вернув назад.
Відвели армію з окопів,
Всім не стріляти був мотив,
Подвоїли підрозділ «копів»
Чомусь військових скоротив.
По камерах сидять військові,
За злочини, що не було.
Бо вимоги від влади нові,
Мов патріоти несуть зло.
Настала «зелінська» епоха,
«Совдеповщина» й руський світ.
В переговорниках Сівоха.
А з ним Кравчук і Фокін дід.
На схеми сіли «бізнесмени»,
Що повернулися назад.
Знову «Ахметки», «Бені» теми,
Тут Медведчук й сєпар Козак.
Всі економіку ламають,
На «ковід» списано геть все.
Народу про «бариг» втирають,
Думають якось пронесе.
В ціні скрізь кадри з малоросів,
Торгівля з ворогом цвіте.
А Вальдемар робить «відоси»,
Що з папірця читав - святе.
Кредитну лінію прикрили,
Та й в НАТО Вову не беруть.
Посли такого тут нарили,
Ціни на все чомусь ростуть.
Що Вальдемару заважає,
Зробити із країни рай?
Бо він тут «руський світ» бажає,
«Косоворотка» - "членограй".
Їм мова наша заважає,
В них малороська кров й душа.
Контент російський Вова має,
То ж Україна їм чужа.
Травень 2021 р
Анатолій Березенський
Не депутаты, а мордоеды. Вещи нужно называть своими именами.
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Зєлю геть. Дострокові.
одним - повышение тарифов и цен...другим одна матпомощь в размере мин/зарплаты за 2,5 года...
План реформ, який Порошенко запропонував Президентові, складався з 12 пунктів. Прозорість економічної політики має бути забезпечена завдяки створенню прозорої системи державних закупівель. Свободу економічної діяльності має забезпечити «захист бізнесу від силового тиску». У цьому зв'язку Порошенко пропонував запровадити фінансову відповідальність за нанесення економічної шкоди. Ще один пріоритет - ефективне використання ресурсів. Петро Порошенко був одним із найближчих соратників Віктора Ющенка, був секретарем Ради національної безпеки та оборони. На цій посаді конфліктував із прем'єром Юлією Тимошенко. Проте згодом став міністром закордонних справ у її другому уряді. До останнього часу очолював наглядову раду Нацбанку. А саме головне, що він не приніс шкоди державі і громадянам і не створював "ширку" із Януковичем. І ще саме головне - що вибрав шлях по спасінню Україні, бачення її в Європі і НАТО.
2) очень тупые ( не знают шо так можно было )
фантастический вариант шо там 50 человек честных затесалось не предлагать
курица "работает"в комитете по обороне Украины ВР
І що вона там робить?
Ця Безугла, напевно, родичка Царьова, Пам"ятаєте "Скрыпин vs. Царёв - Когда началась вторая мировая война?"
что за люди такие
Надо платить больше налогов, чтобы не 3.3 на всех, а 330 каждому.
Плюс периодическое получение баксов в конвертах за "правильное" голосование.
Почти каждый депутат имел свой бизнес или что-то крышевал, иначе не попал бы в депутаты. Туда нищебродов не берут. Теперь, став депутатов, эти челы переписали бизнес на жен, любовниц и прочих лиц. После этого орут, что они безработные!
Вы можете поверить, что у миллионера, а может и миллиардера Балоги не было бизнеса и он не крышевал перевозки через Закарпатскую таможню?
А теперь им еще из бюджета заплатите...