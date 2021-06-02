ВР приняла за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте

Верховная Рада проголосовала за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 342 парламентария. По данному вопросу голосовали без обсуждения.

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