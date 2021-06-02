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ВР приняла за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте

Новости Цензор.НЕТ Спорт

ВР приняла за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте

Верховная Рада проголосовала за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 342 парламентария. По данному вопросу голосовали без обсуждения.

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Автор: Ірина Дашківська
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Такий нагальний закон, шо
ВР приняла за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте - Цензор.НЕТ 2958
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02.06.2021 13:58 Ответить
Им явно скучно .
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02.06.2021 13:59 Ответить
Рехвормы образования Зеленскага.
Из 150 школ Кривого Рога, осталось всего 24, в которых можно будет закончить 11 классов.
Университет будущего говорите?
Трудовые колонии.
В субботу сдавали экзамен в лицей.
Конкурс 5! деток на место.
Многие просто ещё не поняли,что произошло 😀
За что не возмутся зебабуины , всё превращается в мыльный пузырь )
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02.06.2021 14:09 Ответить
так же люблю и всегда любил спорт и даже недавно решил скачать мелбет на айфон после того как прочитал интересную статью http://rusnord.ru/kachestvennoe-prilozhenie-melbet-pozvolit-delat-stavki-s-telefona-v-ljubom-meste-v-ljuboe-vremja.html где описано как люди даже и зарабатывают через ставки на спорт
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09.08.2021 20:21 Ответить
 
 