ВР приняла за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Верховная Рада проголосовала за основу проект Закона об антидопинговой деятельности в спорте.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 342 парламентария. По данному вопросу голосовали без обсуждения.
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