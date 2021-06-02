Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пять частных предприятий выразили готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины по разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform.
"Их осталось пятеро ... Речь идет о частных предприятиях, которые подтвердили свою готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины. А именно: продолжить выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины", - пишет издание.
Так, по результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу и приступить к выполнению данной ОКР на условиях, объявленных Минобороны, следующие предприятия: ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС"; ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ; ООО "Украинская бронетехника"; ООО "Конструкторско-производственное предприятие" СИНЕРГИЯ "и ОАО" УКРАВТОБУСПРОМ ". При этом Международный аналитический центр права "НПО МАЦП", объективно оценив свои возможности, отказался от дальнейшего участия в этом проекте.
Напоминается также, что 21 мая текущего года Минобороны Украины провело совещание с потенциальными исполнителями заказа на создание легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд украинской армии. Во время этого мероприятия шесть профильных частных предприятий-участников получили тактико-технические задания на выполнение упомянутой опытно-конструкторской работы. В течение пяти суток они должны были оценить собственные способности на способность воплотить в металле технические требования заказчика в срок до 1 сентября текущего года и проинформировать оборонное ведомство о готовности выполнить эту работу.
Теперь Минобороны Украины ожидает опытный образец для проведения государственных испытаний.
Пожалуйста, подождите...
А в остальном с вами согласен, - смешно.
Двигло от запорожца летом грен остудишь...а зимой хрен нагреешь...
И печка...которая живет своей жизнью...отдельно от аатомобиля...😁
Машинка для хоббитов.
Це новий джип ???
Возмут китайскую базу, наварят сваи, залепят спаклевкой, поп обойдёт с ведерком. И готова телега.
Через полгода в новостях читайте из ста машин одна на ходу.
Не залишається нічого іншолго, як шукати партнерів серед євросусідів, які також намагаються кожен по-своєму вирішувати цю проблему. "Гайковьорткоє проізвоцтво", на кшталт рошенівського виробництва китайських санітарних машин, тут нахвіг нікому не потрібне. Ну, ото хіба для "подальшого розпилу".
При чем не абы как, а з гиднистю!
https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70
Мабуть секрет в тому, що він дуже легкий, кліренс хороший і мотор ззаду - навантажує задню вісь, колеса краще зачіпляються.
Чтобы кроме армии была у каждого колхозника и охотника. Тогда в случае чего....