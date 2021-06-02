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Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ

Пять частных предприятий выразили готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины по разработке легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армияinform.

"Их осталось пятеро ... Речь идет о частных предприятиях, которые подтвердили свою готовность сотрудничать с Министерством обороны Украины. А именно: продолжить выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины", - пишет издание.

Так, по результатам рассмотрения и обработки тактико-технического задания выразили готовность продолжить работу и приступить к выполнению данной ОКР на условиях, объявленных Минобороны, следующие предприятия: ООО "ВИДИЮНИКОМЕРС"; ООО "ПРОТЕКТИНЖИЮРИНГ; ООО "Украинская бронетехника"; ООО "Конструкторско-производственное предприятие" СИНЕРГИЯ "и ОАО" УКРАВТОБУСПРОМ ". При этом Международный аналитический центр права "НПО МАЦП", объективно оценив свои возможности, отказался от дальнейшего участия в этом проекте.

Напоминается также, что 21 мая текущего года Минобороны Украины провело совещание с потенциальными исполнителями заказа на создание легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд украинской армии. Во время этого мероприятия шесть профильных частных предприятий-участников получили тактико-технические задания на выполнение упомянутой опытно-конструкторской работы. В течение пяти суток они должны были оценить собственные способности на способность воплотить в металле технические требования заказчика в срок до 1 сентября текущего года и проинформировать оборонное ведомство о готовности выполнить эту работу.

Теперь Минобороны Украины ожидает опытный образец для проведения государственных испытаний.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
В прохідності ;волинці; рівних не існує. Пролізе там де джипи зариваються. Я б купив.
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02.06.2021 14:09
+18
Можно сколько угодно ехидничать , но пасечники и охотники меняли Ниву на Луаз. А его армейский вариант эвакуационного автомобиля вообще супер.Так что эксперды надо не журнальчики листать , а реалии жизни хоть иногда видеть. Естественно были и недостатки, но его эксплуатационные характеристики ,простота и дешевизна многое оправдывали.
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02.06.2021 14:23
+9
Земобиль?
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02.06.2021 14:05
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Это что ли?Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 7633
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02.06.2021 14:03 Ответить
Земобиль?
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02.06.2021 14:05 Ответить
Бенябіль.
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02.06.2021 14:48 Ответить
хоббитмобиль.....
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02.06.2021 14:07 Ответить
Ми на такому їздили з Федотової коси в Кирилівку здавати склотару. Ще при совку. Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 3858
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02.06.2021 14:08 Ответить
а у нас это разъездная тачанка была с 2014 по 2017й Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 651 В АтБ гонять Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6267
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02.06.2021 14:49 Ответить
Ну и каковы отзывы? Кстати в АТБ тоже надо не на танке ездить.
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02.06.2021 15:06 Ответить
нормас аппарат Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6285 на батарею самое то Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6285 не гонять же кразона или зилка за сигаретами Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6285 и кормом для коятр Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6285
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02.06.2021 15:08 Ответить
А народ о крейсерах дорог мечтает...
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02.06.2021 15:20 Ответить
как можно, это же луцкий автозавод порошенка...низачто
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02.06.2021 14:09 Ответить
В прохідності ;волинці; рівних не існує. Пролізе там де джипи зариваються. Я б купив.
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02.06.2021 14:09 Ответить
С "родным" запрожским мотором она может быть и пролезет...но не долго...и не часто..
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02.06.2021 14:15 Ответить
Есть опыт или просто пиз....нуть ?
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02.06.2021 14:25 Ответить
Да он просто..... Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 862
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02.06.2021 14:44 Ответить
Есть конечно...есть опыт эксплуатации заз 968...моторы одинаковые...
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02.06.2021 17:42 Ответить
Плюс такое большое "счастье" как печка...осенью...зимой и весной эту машину реально эксплуатировать было проблемно...
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02.06.2021 17:48 Ответить
Печка офигенная , просто надо уметь пользоваться. Создавалась для геологов.
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02.06.2021 23:50 Ответить
Где-то в начале 90-х продавали со складов по 1000р. На зарплату можно было взять.
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02.06.2021 14:47 Ответить
Правда.Я тогда и прикупил в Луцке. Но тормознул и в 1995 году продал. Сейчас жалею. Кум поставил на сою "Волынянку" двигло от ВАЗ 2106, тачка зверюка получидась. Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4342
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02.06.2021 15:02 Ответить
на зебіла схожий!
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02.06.2021 14:20 Ответить
Можно сколько угодно ехидничать , но пасечники и охотники меняли Ниву на Луаз. А его армейский вариант эвакуационного автомобиля вообще супер.Так что эксперды надо не журнальчики листать , а реалии жизни хоть иногда видеть. Естественно были и недостатки, но его эксплуатационные характеристики ,простота и дешевизна многое оправдывали.
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02.06.2021 14:23 Ответить
годах так в 95-97 шуфрич себе луаз прикупил для охоты после того как на кукурузере не смог на гору забраться
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02.06.2021 15:50 Ответить
ЛУАЗ-корито це справді сила!
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02.06.2021 16:52 Ответить
Хороше авто на свій час було.. Навіть дуже хороше
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02.06.2021 14:27 Ответить
К слову, ЛуАЗ имеет отменную проходимость. Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7624
А в остальном с вами согласен, - смешно. Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8691
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02.06.2021 14:43 Ответить
Как и Виллис. Нам сейчас не до кондишенов . Главное их можно дать армии тысячи а не десяток.
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02.06.2021 14:50 Ответить
КРаЗы уже эта власть "дала", как и "Богданы" с "Нептунами", "Ольхой" и т.д.
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02.06.2021 15:26 Ответить
Добавлю что воздушное охлаждение в военных условиях это огромный плюс. Кто служил в автобатах тот знает о чем я.
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02.06.2021 15:04 Ответить
Ты серьезно??😁 может быть воздушное охлаждение у фольцвагена...но только не у двигла от запорожца...
Двигло от запорожца летом грен остудишь...а зимой хрен нагреешь...
И печка...которая живет своей жизнью...отдельно от аатомобиля...😁
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02.06.2021 18:11 Ответить
Повторюсь ,печка очень хорошая, люди просто не умели ей пользоваться. Объяснять не буду , не актуально. Про терморежим двигателя-опять же не знание и не понимание. Опыт эксплуатации Луаза в армии и тяжелых условиях хороший.На вооружении он стоял не зря.
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03.06.2021 00:02 Ответить
Це супер авто для війни у В'єтнамі. А що ти маєш проти?
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02.06.2021 17:18 Ответить
я шось повинен мати? я вам ничево не должен.
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02.06.2021 19:41 Ответить
У нас багато чого було розроблено, але в війська так і не надійшло.
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02.06.2021 14:04 Ответить
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7956
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02.06.2021 16:10 Ответить
в штатах тысячи законсервированых виллисов и хамеров в свободной продаже..... а мы пилим бабки и изобретаем заново велосипед.........
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02.06.2021 14:05 Ответить
брехня.
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02.06.2021 14:06 Ответить
А обслуговувати їх теж будуть американці?
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02.06.2021 14:12 Ответить
В штатах много чего есть , ну и что нам с этого ? Или ты каждому отделению по Хамеру предлагаешь купить?
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02.06.2021 14:27 Ответить
ну зачем хамви Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 210 сапёрам надо Пуки Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 210Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8946 Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5927
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02.06.2021 14:51 Ответить
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6454
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02.06.2021 16:12 Ответить
Пуки создавался для других целей, обеспечивать безопасность гуманитарных колон на марше, и у нас он нафик не нужен.
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02.06.2021 16:32 Ответить
Или это?Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 2987
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02.06.2021 14:05 Ответить
А, вот Земобиль! Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 2010
Машинка для хоббитов.
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02.06.2021 14:06 Ответить
французи наразі свої армійські Пежо Р4 (насправді ліцензійні Гелендвагени) міняють на тюнингований китайцями Форд Еверест
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02.06.2021 19:43 Ответить
Серйозно ? Оте , ЩО Я БАЧУ НА ФОТО Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 6107
Це новий джип ??? Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 9900
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02.06.2021 14:08 Ответить
больше похоже на УАЗ
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02.06.2021 14:24 Ответить
Потрусить депутатье разных созывов, судей, прокуроров, таможенников......Проехаться с "предложением от которого Низззя отказаться" по Конча Заспе и другим элитным жилым поселкам по Украине.....Насобирается не одна тысяча хороших внедорожников. Потом просто перепрофилировать на предприятиях по нужды подразделений Армии.
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02.06.2021 14:08 Ответить
Мечты-мечты !
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02.06.2021 14:31 Ответить
Да так...вот предложение... Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8596
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02.06.2021 14:45 Ответить
Предложение от которого нельзя отказаться? Скорей бы.
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02.06.2021 14:52 Ответить
А ведь так думают миллионы в стране!Но! Такой команды не будет-выйдут на себя!
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02.06.2021 20:09 Ответить
а победителю конкурса джипы заказывать будут так же как и самолеты Антонову ? делаете за свой счет . берете кредиты . а потом мы их у вас выкупим . может быть . когда нибудь . половину Новый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 2177
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02.06.2021 14:09 Ответить
АНовый армейский джип: 5 предприятий представят Минобороны свой вариант автомобиля повышенной проходимости для нужд ВСУ - Цензор.НЕТ 7006 може оцэ?
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02.06.2021 14:09 Ответить
Вах!
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02.06.2021 19:56 Ответить
Ну да. Кто-то думает, что с нуля делать будут?
Возмут китайскую базу, наварят сваи, залепят спаклевкой, поп обойдёт с ведерком. И готова телега.
Через полгода в новостях читайте из ста машин одна на ходу.
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02.06.2021 14:19 Ответить
А что ты от идиотов хотел?
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02.06.2021 14:43 Ответить
С чего ты взял что он что то хотел? Или ты хотел чтобы он хотел?
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02.06.2021 17:26 Ответить
уже ж Дозор Б был, обалденнейший авто. Чем не устраивает?
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02.06.2021 14:20 Ответить
Уже готов
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8846
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02.06.2021 14:22 Ответить
К стати, очень удачный вариант для армии.
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02.06.2021 14:49 Ответить
Ага...40 тыщ км межкапитальный ремонт мотора....очень удачный вариант для армии..
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02.06.2021 18:15 Ответить
Лицензия на 30-40-ка летний мотор/диз/бенз) из Японии-Германии.
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02.06.2021 20:17 Ответить
крім УАЗіка, не знайшлося, чим проілюструвати?
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02.06.2021 14:23 Ответить
Основне, чого в Україні бракує для власного виробниццтва такого транспортного засобу - це двигунів. Іх, правда, немає і в Росії, але то вже таке...
Не залишається нічого іншолго, як шукати партнерів серед євросусідів, які також намагаються кожен по-своєму вирішувати цю проблему. "Гайковьорткоє проізвоцтво", на кшталт рошенівського виробництва китайських санітарних машин, тут нахвіг нікому не потрібне. Ну, ото хіба для "подальшого розпилу".
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02.06.2021 14:26 Ответить
Мозгов в Украине не хватает. Страна с 73% дебилов может существовать?
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02.06.2021 14:30 Ответить
Ну, раньше ж как-то существовала.
При чем не абы как, а з гиднистю!
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03.06.2021 02:30 Ответить
Для "подальшого розпилу" нужны как раз опытно-конструкторские работы пяти не профильных предприятий, которые через 5 лет родят очередную недоделку. У нас нет двигателей, мостов, коробок, редукторов, рам, кузовов- разрабатывать это никто не будет, в лучшем случае купят на стороне. Поэтому для умных людей понятно что""Гайковьорткоє проізвоцтво", на кшталт рошенівського виробництва китайських санітарних машин"" не такой уж плохой вариант
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02.06.2021 20:16 Ответить
Если "рошенивське выробныцтво' - не такой уж плохой вариант, то нех...вих пенять на зрадныкив. Мосты-коробки (если это не многоступенчатые автоматы)-редуктора у нас еще потянут, как и рамы, и даже кузова (чай не Роллс-Ройс), а вот двигатель соответствующего калибра (даже с импортной навеской) - это проблема, - из тракторного такой не сделаешь...
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03.06.2021 02:38 Ответить
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2332
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02.06.2021 14:28 Ответить
С началом войны, волонтёры по всей Европе скупали б/у внедорожники, собирая по крохам деньги. Джипы были часто в плачевном состоянии, но фронт требовал, потому что нихрена не было. Потом в 16-ом году приехал во Львов и удивился обилию новых, дорогих джипов и SUV. Подумалось - твайу мать.
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02.06.2021 14:30 Ответить
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 3009
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02.06.2021 14:31 Ответить
Фантазии разыгрались как у жителей сверхдержавы. В каждое отделение нужна "табуретка под жопу " . Жизнь и на фронте есть и иногда элементарно за водой надо съездить. Хамеры нам просто не по карману ,впрочем как и авианосцы. Доработанный Луаз мог бы стать вариантом американского Виллиса.
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02.06.2021 14:38 Ответить
Как-то раз поехали на рыбалку а Днепр в плавни под Черкассами. А там кусок дороги по косе - сплошной разбитый песок. То пока мы наш бетмобиль из того песка откапывали, пронаблюдал проходимость других тачанок. Несколько джЫпов вгрузли, "Нива" вгрузла, единственная машина, которая проехала без проблем - был Запорожец. Хз почему так.. но факт, наблюдал сам.
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02.06.2021 14:39 Ответить
Патамушта он лёгкий. Давление на площади контакта колёс меньше.
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02.06.2021 14:42 Ответить
Плоское днище и вес на ведущие колеса творят чудеса. А у луаза все ведущие колеса с блокировкой и понижайкой плюс штатная лебедка (армейский вариант). Вес как у самоката.
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02.06.2021 14:56 Ответить
Конструкторско-производственное предприятие "Синергия" зарегистриро Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 9855 вано только восемь месяцев назад - 24.06.2020. Уставный капитал - 1000 гривен. Основной вид деятельности: производство военных транспортных средств.
https://auto.24tv.ua/tag/avtobiznes_tag70 Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1150
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02.06.2021 15:02 Ответить
Иногда мне кажется что бы эти сволочи лучше ничего не делали.
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02.06.2021 15:10 Ответить
там только 2 е конторы по профилю и ещё1с производственной базой Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7204
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02.06.2021 15:13 Ответить
Я бачив на ютубі як Запор проїхав по лісових калабанях, де вгрузали Крузаки і Патроли.
Мабуть секрет в тому, що він дуже легкий, кліренс хороший і мотор ззаду - навантажує задню вісь, колеса краще зачіпляються.
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02.06.2021 14:56 Ответить
_О-оо... У нас минимум пять автопроизводителей которые могут джипы клепать? Правда, что ли?
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02.06.2021 15:00 Ответить
В Индии в простецкой мастерской автобус за неделю делают, а нам нужен массовый ,дешевый, простой автомобиль -вездеход. Если бы не сволочи с банковой , то нашлись бы тысячи предприятий на такой заказ
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02.06.2021 15:31 Ответить
Клон "Богдана"??
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02.06.2021 15:47 Ответить
УКРАИНСКАЯ Военная Бронемашина УДИВИЛА Весь Мир!https://youtu.be/WC7FgBPxUYs

Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 5541 Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6241
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02.06.2021 16:15 Ответить
Так, подержите моё пиво Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 8473
Новий армійський джип: 5 підприємств представлять Міноборони свій варіант автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ - Цензор.НЕТ 3191
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02.06.2021 16:17 Ответить
Интересно у кого скопируют ясо что и двигатель и ходовка будет чужая
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02.06.2021 16:42 Ответить
МАшина должна быть простая, надёжная, дешёвая и МАССОВАЯ.
Чтобы кроме армии была у каждого колхозника и охотника. Тогда в случае чего....
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02.06.2021 18:13 Ответить
Из за максимум нескольких тысяч внедорожников начинать производство это бред, он выйдет золотым просто. Хотя, похоже, это и надо- максимально "эффективно" просрать оборонный бюджет.
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02.06.2021 20:09 Ответить
Если джип получится практичным, надёжным и адекватным по цене (чтобы его хотел купить и эстонец (латыш, литовец), и поляк, и чех) - то почему бы и нет ?
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02.06.2021 20:35 Ответить
Для армія в умовах війни потрібні автомобілі т.зв однодневкі. це коли їм не потрібний великій ресурс ,а потрібно для обслуговуваня до десяти військових атак. Простий в управлінні, велика прохідність і дешевий. І їх повинно бути десятки тисяч. Всерівно при збройних конфліктах--можуть бути знищені за одну годину експлуатації. А для інших цілей--більш надійні,мати прохідність,великий ресурс. Ну а на хамерах їздити на рибалку по великих святах.
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02.06.2021 21:35 Ответить
 
 