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Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за

В июле прошлого года женщина сдала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска и подписала с ней двухлетний контракт. Но после августовских событий в стране она передумала и потребовала освободить помещение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

Прокуратура посчитала, что хозяйка "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".

Против арендодателя возбуждено уголовное дело за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) и уже направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.

Согласно Жилищному кодексу, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+20
Друзья, это Беларусь, тут нет законов. Я в 1986-м году хотел переехать в Украину (после ЧАЭС), но моя "старАя" (жена) не захотела, вот теперь доживаем в РБ. опущенной теперь, ниже чем КНДР. Слава Украине, и зажыве Беларусь!!!
Беларусь гордится Украиной.!!!
Удачи Вам и нам, будем вместе!!!!!!!
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02.06.2021 14:31
+17
за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) Источник: https://censor.net/ru/n3269016 а шо судят по законам другой страны?
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02.06.2021 14:10
+16
Так Белорусская область РФ.
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02.06.2021 14:13
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все животньіе равньі, но некоторьіе равнее(с)
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02.06.2021 14:08 Ответить
за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) Источник: https://censor.net/ru/n3269016 а шо судят по законам другой страны?
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02.06.2021 14:10 Ответить
Так Белорусская область РФ.
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02.06.2021 14:13 Ответить
"Писатель" Censor-ра не то принял с утра. В оригинале "После изучения материалов дела в прокуратуре Заводского района г.Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ст.190 Уголовного кодекса Республики Беларусь."
http://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/prokuratura-zavodskogo-rayona-minska-v-sud-napravleno-ugolovnoe-delo-o-narushenii-ravnopraviya-grazh/
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02.06.2021 15:22 Ответить
Хотя, нельзя не согласиться. Де-факто, РБ = мокшанский автономный округ. Год - два и станет де-юре.
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02.06.2021 15:24 Ответить
у меня вопрос только когда
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02.06.2021 15:32 Ответить
Извините , но до жопы ваши "хороводы солидарности" .
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02.06.2021 14:11 Ответить
Порушення умов контракту.
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02.06.2021 14:13 Ответить
А неустоечка ей будет 2 года тюрмы, как раз прокурор там поживет эти 2 года. как и пологалось. Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 3703
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02.06.2021 14:24 Ответить
Никакого порушення. Может попросить с любого момента, предупредив за месяц.
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05.06.2021 16:07 Ответить
Скоро Белорусам кольца в носы проденут, и скажут ходить на четвереньках, и будут ходить...
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02.06.2021 14:13 Ответить
зато кацапам не обидно, что они не одни теперь терпилы, а в союзе и объятьях с "братским" белорусским народом....
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02.06.2021 15:52 Ответить
Подобное к подобному.
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02.06.2021 18:22 Ответить
Правильно. И квартирку конфискуйте в пользу прокурорши. Нехай прозревает миролюбивый беларусский народ. Перед посадкой на два года хозяйку квартиры направить на месяц для вылизывания жопы таракана. И Коленьки, пусть привыкает.
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02.06.2021 14:14 Ответить
А чому посилання на статтю УК *********, а не Білорусі? Усьо?
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02.06.2021 14:15 Ответить
А это не нарушение свободы граждан - запрещать отказывать в предоставлении услуг тем кому они не хотят ?
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02.06.2021 14:16 Ответить
Шановний, тут про ******* Білорусь!
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02.06.2021 21:13 Ответить
Белоруссия превращается из законсерсированного совка в настоящую вонючую жопу.
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02.06.2021 14:16 Ответить
Правильно писати - Білорусь!! Тільки кацапи та їх холуї говорять та пишуть "Белоруссия"
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02.06.2021 21:15 Ответить
на тему: что дал вам ваш Майдан?
а вот и дал.
тут обычные гражданско-правовые, а шьют уголовку.
терпилы терпят.
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02.06.2021 14:17 Ответить
Тем, кто задают такие вопросы, ваше объяснение слишком сложно.
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02.06.2021 14:24 Ответить
Равноправия ГРАЖДАН?
Уголовные преступники(как и эта "прокурорша"), кроваво поддерживающие самозванного мясника лукашенку, не имеют граждпнских прав, они вне закона.
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02.06.2021 14:18 Ответить
И пока хозяйка будет отсиживать свой тюремный срок в ее квартире навсегда поселится обиженная помощница прокурора.
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02.06.2021 14:19 Ответить
Нужно было этой женщине принести букет цветов, ведь белорусы сейчас находятся под влиянием СМИ Московии, тогда прокурорша посчитает что она "поддалась информационному влиянию" и сознательно хочет, чтобы прокурорша бесплатно занимала её квартиру Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 7331 Источник: https://censor.net/ru/n3269016
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02.06.2021 14:19 Ответить
Русскоязычная жительница русскоязычного Минска отказалась сдавать квартиру русскоязычной помощнице русскоязычного прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия русскоязычных граждан".
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02.06.2021 14:19 Ответить
Сумно, але білоруси великою частиною будуть не проти об'єднатись з Рашою. Думаю, що це питання вже вирішене. Аншлюз. І це станеться скоріше, ніж пізніше. Без усіляких потрясінь, скоріше навіть у вигляді свята. Ніякого часу, щоб перетравити Білорусь, Росії не треба буде. Відразу після добудови ПП2 у Вересні почнеться і тут.
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02.06.2021 14:36 Ответить
Все було зрозуміло вже після того, як Лукашенко повернув радянсько-російську символіку.
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02.06.2021 14:41 Ответить
Белорусский язык исключительно сильно похож на русский. Шансов что население станет употреблять его в быту - 0. Так не практично, общение на русском даёт гораздо больше информации об окружающем мире.
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02.06.2021 14:47 Ответить
...общение на русском даёт гораздо больше искаженной информации об окружающем мире.
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02.06.2021 15:06 Ответить
и в Киеве украинскую речь не услышишь. вот Бутусов ненавидит Россию только на русском Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 7569
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02.06.2021 15:09 Ответить
Серйозно? Давно бував в Києві?
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02.06.2021 16:24 Ответить
Росповедали. Хотя там наверно приезжих много с западных областей. Не приживается почему то в центральной и восточной Украине мова; как бы рьяно её не насаживали...
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02.06.2021 17:52 Ответить
Я народився і ріс в Центральній Україні - на Черкащині Мені мову ніхто не "насаджував Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 2408
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02.06.2021 18:06 Ответить
и в Луганской, Харьковской, Полтавской области, особенно в районах и сёлах - все разговаривают на укр. мове, и в Киеве сплошь и рядом. приезжие с Восточной Украины стесняются или не знают.
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02.06.2021 22:34 Ответить
Так що ж - я не знаю?! Об"їздив майже усю Україну - надивився і наслухався! Не був лише на угорському кордоні і в серці Волині - не добрався Їздив лише до них рибалить - на Рівненщину Учився в Харкові Служив у Криму У відрядженнях бував і на Донбасі і на Поділлі Живу зараз на Чернігівщині Рідня в Одесі живе Так що я знаю Україну непогано!
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03.06.2021 05:21 Ответить
оце насмішив! )))
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02.06.2021 21:17 Ответить
Чуєш "білорус внутріМКАДівський"! А ти ту білоруську мову хоч знаєш? Я про справжню а не про "трясянку"! Наш "суржик" теж на ваше "нарєчіє" дуже схожий!
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02.06.2021 15:57 Ответить
Когда по телеку на украинском говорят, многое непонятно. Бел.мова даже россиянам на слух хорошо воспринимается. Так что дело не в суржике. Белорусы по-моему из-за схожести с русским языком, никогда на местный перейти не смогут!
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02.06.2021 17:56 Ответить
Вірю! От "до сліз вірю"!!! Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 4896 Телепню! Основою "вяликарусскава наречия" послужив подніпровський діалект української мови! Його в Московію до вас привезли випускники Києво-Могилянської академії яких твої неписьменні співвітчизники запросили їх "грамоте учить! Те що ти вважаєш "білоруською мовою" - лише російсько-білоруська "лемішка"
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02.06.2021 18:04 Ответить
на русский совсем не похож- кацапы морщатся и не понимают, беларуский язык похож на украинский на 60%, а вот русские из Московии не понимают ни укр. , ни беларуской мовы!! Суржик (смесь с русским) как укр. так и беларусский - да , понимают и да, еще и смеются.
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02.06.2021 22:31 Ответить
Ось тобі аналогія з тим що наш "Ігорок трухін" нам хоче "втовкти":
"- Что ж, земляк, - сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, - што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
- Губерния знатная! - отвечал он равнодушно. - Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное."(Гоголь "Ночь перед рождеством")
Саме таку мову росіяни вважають "українською"! Ну а "суржик білоруський" - "трясянку"(суміш білоруської з російським "нарєчієм" вважають "настаящей беларусской"!
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03.06.2021 05:30 Ответить
похож как свыня на коня, ага Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 5745
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05.06.2021 16:54 Ответить
Реалии белорусов.
Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 9082
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02.06.2021 14:19 Ответить
- Вы признаёте себя виновным в финансировании экстремизма?... - Да, ваша честь. А также беру на себя ответственность за финансирование терроризма, заказных убийств, военных преступлений и захватнических войн... - Вы всё это финансировали... - Да, я долгие годы платил налоги в бюджет РБ.
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02.06.2021 14:21 Ответить
Жительница Минска поступила глупо. Надо было не отказываться, а просто сделать цену х10. И это уже просто коммерция, тут не пригребёшься.
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02.06.2021 14:23 Ответить
тут спекуляция.
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02.06.2021 14:24 Ответить
спекуляция - это перепродажа для получения выгоды. Сдача в аренду своей хаты не может быть спекуляцией .
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02.06.2021 14:26 Ответить
ну тогда нетрудовые доходы.
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02.06.2021 14:27 Ответить
Да там если копнуть... может хозяйка ещё и зарубежное радио слушает...
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02.06.2021 14:29 Ответить
Договір укладений так, що ціну не загилиш. Є багато інших приводів розірвати договір. Жінка поступила мужньо і сказала правду людожеру в очі, що він - людожер. За це і страждає.
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02.06.2021 14:30 Ответить
В договоре полюбому была возможность расторжения. Типа предупредить за месяц и всякое такое. Вот предупредила бы и выставила. Аккуратней надо с горячими беларусскими парнями.
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02.06.2021 14:33 Ответить
Два роки? В Донбабве мешканців квартири, на яку поклав око іхтамнет, тупо садять на підвал і вони щасливо зникають(десь у затоплених шахтах). І ніхто нікуди не скаржеться, бо в шахтах місця ще багато. Бульбафюреру ще є куди рости.
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02.06.2021 14:27 Ответить
Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 7577
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02.06.2021 14:29 Ответить
Друзья, это Беларусь, тут нет законов. Я в 1986-м году хотел переехать в Украину (после ЧАЭС), но моя "старАя" (жена) не захотела, вот теперь доживаем в РБ. опущенной теперь, ниже чем КНДР. Слава Украине, и зажыве Беларусь!!!
Беларусь гордится Украиной.!!!
Удачи Вам и нам, будем вместе!!!!!!!
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02.06.2021 14:31 Ответить
тримайтесь. хоч вам не позаздриш
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02.06.2021 14:38 Ответить
Можна разом, але з литовцями і без росіян.
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02.06.2021 14:39 Ответить
І з поляками.
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02.06.2021 14:43 Ответить
Зато у вас пенсія вище.
Доживати зручніше
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02.06.2021 16:26 Ответить
і ковбаса по 2,20?
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02.06.2021 21:21 Ответить
Ми ще багато чого не знаєм про "квітучу Білорусь", там наприклад збереглось кріпацтво, робітник не може звільнитись коли хоче.
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02.06.2021 14:38 Ответить
А я смотрел украинского экономиста. Рассказывал как среднюю зп натягивали. Ростом минималки, часто необоснованным. Люди сидят без работы, от того, что им не могут предложить конкурентного оклада. У всех минусы...
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02.06.2021 14:58 Ответить
Янукович Віктор Федорович - Доктор економічних наук.
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02.06.2021 15:09 Ответить
Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 7012
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02.06.2021 15:54 Ответить
Вас імєют,а ви все крєпчаєте,бульбаші? Ну-ну...
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02.06.2021 15:07 Ответить
архипелаг гулаг!
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02.06.2021 15:38 Ответить
Класс) сдал кому то хату, а это помощница прокурора. У нас к стати, такая же фигня происходит. Бывает так, что твою хату переоформляют, а ты не с ном не духом. И хрен докажешь потом.
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02.06.2021 15:43 Ответить
Надо было написать жалобу тов.лукашенко, тов зюганову и в мавзолей тов. ленину
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02.06.2021 18:28 Ответить
"Тов. Сталин, это чудовищная ошибка... "(С)
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02.06.2021 19:02 Ответить
А я смотрел фильм ВВС про китайцев...короче в связи с тем что для них слово "демократия" непонятно, для них понятно понятие "справедливость" ...Так вот у них беспредел творит среднее и младшее руководящее звено партии, и некоторые недовольные "решают искать справедливости"...но чтобы настучать наверх нужно все делать опять же через младшее и среднее звено Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан" - Цензор.НЕТ 9205 и простому смертному встретится с богами никто как правило не позволит...
Но если тебе это удалось то вся низлежащая цепочка идет под расстрел (в случае если донесенные данные подтвердятся и они реально проверяются)...А если перехватят посередине то идет под расстрел жалобщик ))))
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02.06.2021 19:22 Ответить
 
 