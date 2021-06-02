Жительница Минска отказалась сдавать квартиру помощнице прокурора: Ей грозит два года тюрьмы за "нарушение равноправия граждан"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В июле прошлого года женщина сдала квартиру помощнице прокурора одного из районов Минска и подписала с ней двухлетний контракт. Но после августовских событий в стране она передумала и потребовала освободить помещение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".
Прокуратура посчитала, что хозяйка "поддалась информационному влиянию" и сознательно хотела "нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с ее положением".
Против арендодателя возбуждено уголовное дело за "нарушение равноправия граждан" (статья 190 УК РФ) и уже направлено в суд. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы, сама она находится под подпиской о невыезде.
Согласно Жилищному кодексу, арендодатель может расторгнуть договор аренды по собственной инициативе, уведомив арендатора за месяц и объяснив причины.
Пожалуйста, подождите...
http://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/prokuratura-zavodskogo-rayona-minska-v-sud-napravleno-ugolovnoe-delo-o-narushenii-ravnopraviya-grazh/
а вот и дал.
тут обычные гражданско-правовые, а шьют уголовку.
терпилы терпят.
Уголовные преступники(как и эта "прокурорша"), кроваво поддерживающие самозванного мясника лукашенку, не имеют граждпнских прав, они вне закона.
"- Что ж, земляк, - сказал, приосанясь, запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски, - што балшой город?
Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.
- Губерния знатная! - отвечал он равнодушно. - Нечего сказать: домы балшущие, картины висят скрозь важные. Многие домы исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!
Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняющегося, вывели заключение очень для него выгодное."(Гоголь "Ночь перед рождеством")
Саме таку мову росіяни вважають "українською"! Ну а "суржик білоруський" - "трясянку"(суміш білоруської з російським "нарєчієм" вважають "настаящей беларусской"!
Беларусь гордится Украиной.!!!
Удачи Вам и нам, будем вместе!!!!!!!
Доживати зручніше
Но если тебе это удалось то вся низлежащая цепочка идет под расстрел (в случае если донесенные данные подтвердятся и они реально проверяются)...А если перехватят посередине то идет под расстрел жалобщик ))))