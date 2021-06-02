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Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Строительство

Завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток - 2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы.

Об этом заявила член сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената Джин Шахин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для европейского континента", - заявила Шахин на брифинге для журналистов после встречи группы американских сенаторов с президентом Украины.

Читайте также: В Конгрессе США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1760.
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02.06.2021 14:37
+4
А я щитаю, что: Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1773
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 4180
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02.06.2021 14:35
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А я щитаю, что: Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1773
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 4180
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02.06.2021 14:35 Ответить
Пока мир пережевывает эти заявления , газопровод строят .
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02.06.2021 14:36 Ответить
А вы еще надеетесь что не достроят?! Патологический оптимист, мечтать нужно было при Трампе а труп Байдена и артист пуйла обо всем уже договорились: просто так на такие встречи не ездят, это вам не минский тусняк с горилкой от луки!
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02.06.2021 14:42 Ответить
Ну дик якраз при Трампі 90% газопроводу цього збудували...
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02.06.2021 14:59 Ответить
Харе дурити піпл під нову методичку з фонду "виродження" і переводити стрілки. Трамп будівництво сєвпотоку зупинив, наклав на нього санкції, і воно стояло як вкопане. Але після інавгурації біоробота будівництво відновилося (біоробот, як я й передрікав, за це толіку малую отримав), а блінкінд (великий друх України) навіть заявив, що зняття санкцій з сєвпотоку сприяє національним інтересам США. Брехати негарно, африкане.
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02.06.2021 16:10 Ответить
не бреши. Санкції на СП-2 накладав не Трамп (а Конгрес), трамп був вимушений підрисати ті санкції. І в звязку з процедурою прийняття рішень в Конгресі це сталось з з запізненням на два роки (чи один рік? втім, це вже не суть важливо. Головне - запізнились поставити в стойло і Обаму, і Трампа.)
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02.06.2021 22:48 Ответить
У чому брехня? Будівництво почалося в кінці 2017 при Трампі? Почалося! Так, зупиняли його (причому, більше Данія, ніж США цим відмітилася), але на момент приходу Байдена 90% потоку вже було збудовано...
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02.06.2021 23:53 Ответить
интересно чего там достигла группа немецких переговорщиков(лоббистов кремля) с визитом в США....?....
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02.06.2021 14:37 Ответить
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1760.
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02.06.2021 14:37 Ответить
Слово Шахина когда пришел великий старик - все равно что в лужу перднуть. Вопрос закрыт, прения закончены. СП-2 все равно запустят, все у кого мозги на месте это просто констатируют а ныть о том что уже просрали занятие неблагодарное...
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02.06.2021 14:39 Ответить
надо внизу дописать - "запомните этот пост".
работает на 100500%.
вот живой пример. правда СБУ уже загребла, наверное.
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 4743
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02.06.2021 14:51 Ответить
Скорее всего, хотя эта сенаторша от демократов
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02.06.2021 14:52 Ответить
Ага, ага. Республіканці днями внесли до Палати законопроект про поновлення санкцій. Не дєрьмократи, а республіканці.
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02.06.2021 16:11 Ответить
Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 1155 Нагнуть старуху Меркель.
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02.06.2021 14:44 Ответить
Вова Путин таки сделает невозможное - Украину прицепят к НАТО. Строительство "Северного потока - 2" неприемлемо. Завершение проекта будет иметь серьезные последствия для Украины и Европы, - сенатор США Шахин - Цензор.НЕТ 6534
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02.06.2021 14:47 Ответить
...найкращий друх сиволапого гетьмана, прихованого агента куйла, значно небезпечнішого за вувузєлу.
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02.06.2021 16:12 Ответить
Слипи Джо придет порядок наведет
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02.06.2021 14:53 Ответить
Будівництво "Північного потоку-2" є неприйнятним. Завершення проєкту матиме серйозні наслідки для України та Європи, - сенатор США Шахін - Цензор.НЕТ 1553
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02.06.2021 16:12 Ответить
А президенту своему она это говорила? Тем более, что она сенатор от демократов.
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02.06.2021 15:05 Ответить
Я подозреваю, что она докладывала наверх. Вот примерный диалог в Овальном кабинете:
Джин Шахин: господин Президент, мы считаем, что строительство СП-2 неприемлемо и будет иметь серьёзные последствия для Украины и ЕС.
Байден: Я считаю, что пусть достроят.
Джин Шахин: именно так, господин Президент. Строительство СП-2 - неприемлемо! Надо переходить от строительства к началу эксплуатации!
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02.06.2021 21:10 Ответить
 
 