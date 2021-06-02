Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО будет следующим логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил сенатор Крис Мерфи (Демократическая партия, штат Коннетикут).
"Мы сильно чувствуем, что для Украины важно быть в тесной связи с Западом. По моему мнению, частью этого сближения Украины является продвижение процесса предоставления ПДЧ в НАТО для Украины. Мы сегодня обсуждали вопрос процесса ПДЧ, который будет следующим логическим шагом по членству в НАТО", - сказал Мерфи на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.
Он подчеркнул, что Украина уже сделала несколько реформ, необходимых для того, чтобы стать членом НАТО, а также будет осуществлять дополнительные реформы.
"Среди осуществленных реформ - гражданский контроль над Вооруженными силами и модернизация войска. Я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг по ПДЧ для Украины, чтобы мы могли принять Украину в сообщество свободных стран, которым интересно, что происходит на восточной границе Украины, потому это в интересах не только Украины, но всех демократий", - указал Мерфи.
В свою очередь сенатор Роб Портман (Республиканская партия, штат Огайо) отметил, что НАТО - Это альянс безопасности, но также альянс, базирующийся на совместную ценностях.
"Продолжающиеся политические реформы Украины усилят ее усилия по присоединению к НАТО и, (хотя мы не говорим за ЕС)также к ЕС", - добавил Портман.
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Загадку про цю вумну жінку відгадаєш, Денисе?
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Відповідь: не вистачило IQ зняти стрінги )))0))0)))
який символізм.
Разом із Зеленським.
Даю підказку зе-кретину - вугілля тепер купляємо в рашці.
Чекаю кукурікання про бариг-расстрєлять-кококо
мы сильно чувствуем наш тесный тесный связь,
но только всё пока на жаль , семь лет
до .опы
шериф должен наказать преступника, а не думать как ему с ним договорится......(вроде же ваши ценности).......
а НАТО это долгая возня.
Приезжает какой-то американский депутат и президент Украины бежит его встречать. А депутат ему: "Владимир, у тебя х*й видно"