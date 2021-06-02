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НАТО (8936) ПДЧ (137) членство в НАТО (1215) Мерфи Крис (11)

Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО

Предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО будет следующим логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил сенатор Крис Мерфи (Демократическая партия, штат Коннетикут).

"Мы сильно чувствуем, что для Украины важно быть в тесной связи с Западом. По моему мнению, частью этого сближения Украины является продвижение процесса предоставления ПДЧ в НАТО для Украины. Мы сегодня обсуждали вопрос процесса ПДЧ, который будет следующим логическим шагом по членству в НАТО", - сказал Мерфи на брифинге по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду.

Он подчеркнул, что Украина уже сделала несколько реформ, необходимых для того, чтобы стать членом НАТО, а также будет осуществлять дополнительные реформы.

"Среди осуществленных реформ - гражданский контроль над Вооруженными силами и модернизация войска. Я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг по ПДЧ для Украины, чтобы мы могли принять Украину в сообщество свободных стран, которым интересно, что происходит на восточной границе Украины, потому это в интересах не только Украины, но всех демократий", - указал Мерфи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Настойчивость Украины в получении ПДЧ вполне обоснованная. Удивляет, почему до 2019 года не говорили об этом, - вице-премьер Стефанишина

В свою очередь сенатор Роб Портман (Республиканская партия, штат Огайо) отметил, что НАТО - Это альянс безопасности, но также альянс, базирующийся на совместную ценностях.

"Продолжающиеся политические реформы Украины усилят ее усилия по присоединению к НАТО и, (хотя мы не говорим за ЕС)также к ЕС", - добавил Портман.
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Топ комментарии
+12
нам нужны гарантии безопасности сенатор а не глубокая озабоченность (на тот момент) Обамы при аннексии расеей Крыма в 2014 году и начале войны на донбасе......

шериф должен наказать преступника, а не думать как ему с ним договорится......(вроде же ваши ценности).......
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02.06.2021 14:46
+11
Сенаторы США проголосуйте и предоставьте Украине главного союзника вне НАТО... это будет следующим логическим шагом от США. для Украины это важно и это в интересах США.

а НАТО это долгая возня.
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02.06.2021 14:59
+9
Слішыш сенатор, пачіму ми єщьо не в НАТА?
Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО - Цензор.НЕТ 8133
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02.06.2021 14:41
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Правила форума Совет форумчан
Слішыш сенатор, пачіму ми єщьо не в НАТА?
Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО - Цензор.НЕТ 8133
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02.06.2021 14:41 Ответить
А у нас "Сваты" на 1+1 каждый вечер .
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02.06.2021 14:45 Ответить
"Слы, пендосский чорт, НАТО меня уже должно принять!" (с) Косоворотько
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02.06.2021 14:49 Ответить
😁😁😁😁
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02.06.2021 15:10 Ответить
1000 шагов на пути к НАТО и 1001 ночь на пути к ЕС. Бьем членом по клавишам рояля, уррря!
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02.06.2021 14:44 Ответить
Яке ж ти рашо-подібне,товаріщчь!Пір'я в твоєму горлі виросло?
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02.06.2021 14:52 Ответить
Подсказываю тебе, тупоголовому: президент третий год как Зельц Сенатор США Мерфі за підсумками зустрічі із Зеленським: Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - Цензор.НЕТ 6398
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02.06.2021 14:55 Ответить
Саме так, тому і Медведчук сидить під домашнім арештом, а не призначений представником від України на якихось переговорах.
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02.06.2021 15:02 Ответить
Ліза Богуцька? Яке ґавторитетне джерело.
Загадку про цю вумну жінку відгадаєш, Денисе?
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Чому коли Ліза Богуцька какає, то після неї залишається дві купки лайна?
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Відповідь: не вистачило IQ зняти стрінги )))0))0)))
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02.06.2021 14:59 Ответить
💩🩲💩. 🤣🤣🤣.
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02.06.2021 15:06 Ответить
Богуцкая беспардонно лжет. Инаугурация Пороха была 7 июня 2014, а ДНР провозгласила сама себя 7 апреля 2014. Если автор манипулирует твердыми историческими датами, то остальной текст не заслуживает доверия.
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02.06.2021 15:01 Ответить
і лайки кацапів під твоїм коментом...
який символізм.
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02.06.2021 16:32 Ответить
Це ще раз доводить нам , що рашка продовжує нападати на Пороха.
Разом із Зеленським.
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02.06.2021 17:29 Ответить
А ще він брата вбив, зґвалтував і з'їв Сенатор США Мерфі за підсумками зустрічі із Зеленським: Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - Цензор.НЕТ 6508
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02.06.2021 17:51 Ответить
ЗЕбілятко, а поясни - що гірше - платити нашим на той час підприємствам в ОРДЛО чи платити русні напряму?
Даю підказку зе-кретину - вугілля тепер купляємо в рашці.
Чекаю кукурікання про бариг-расстрєлять-кококо
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02.06.2021 19:53 Ответить
Сенатор США Мерфи по итогам встречи с Зеленским: Предоставление Украине ПДЧ будет следующим логическим шагом по членству в НАТО - Цензор.НЕТ 678
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02.06.2021 14:45 Ответить
о, мозгоклюи из европы, монарх, король, сенатор, даже - князь...
мы сильно чувствуем наш тесный тесный связь,
но только всё пока на жаль , семь лет
до .опы
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02.06.2021 14:45 Ответить
нам нужны гарантии безопасности сенатор а не глубокая озабоченность (на тот момент) Обамы при аннексии расеей Крыма в 2014 году и начале войны на донбасе......

шериф должен наказать преступника, а не думать как ему с ним договорится......(вроде же ваши ценности).......
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02.06.2021 14:46 Ответить
предоставить вход в НАТО ПРАВОМУ СЕКТОРУ, пока зеля при булаве
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02.06.2021 14:47 Ответить
Сенаторы США проголосуйте и предоставьте Украине главного союзника вне НАТО... это будет следующим логическим шагом от США. для Украины это важно и это в интересах США.

а НАТО это долгая возня.
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02.06.2021 14:59 Ответить
Приезжает какой-то американский депутат и президент Украины бежит его встречать.
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02.06.2021 15:07 Ответить
звучит как начало анекдота Сенатор США Мерфі за підсумками зустрічі із Зеленським: Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - Цензор.НЕТ 4592
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02.06.2021 15:10 Ответить
Это и есть анекдот. Он реально жалкий клоун.
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02.06.2021 15:12 Ответить
Чомусь згадався сайт "Анекдоты категории В"

Приезжает какой-то американский депутат и президент Украины бежит его встречать. А депутат ему: "Владимир, у тебя х*й видно" Сенатор США Мерфі за підсумками зустрічі із Зеленським: Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - Цензор.НЕТ 405
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02.06.2021 17:42 Ответить
какой зрадное заявление.
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03.06.2021 06:40 Ответить
 
 