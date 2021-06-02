РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4209 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
1 952 20
Зеленский (16530) Донбасс (26945) Сенат США (388)

Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе

В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Кристофера Мерфи. Они уже провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

"Мы получили четкую картину тех вызовов и проблем, с которыми сталкивается ваша армия и люди на фронте. Это даст нам дополнительные аргументы, когда мы приедем в США, о необходимости продолжать предоставлять помощь Украине", - сказали сенаторы.

Также американские политики разговаривали с Зеленским об укреплении отношений Украины и США.

"Чтобы предоставлять Украине больше помощи, чтобы она была боеспособна для своей защиты. Нам Зеленский предложил виртуальное путешествие к линии соприкосновения, где командиры с разных участков (фронта) доложат о ситуации. Мы также обсуждали другую помощь, которую могли бы предоставить - и в экономическом плане, и в плане реформ, и как противостоять российской дезинформации", - подытожили они.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместо того чтобы помогать Украине, Германия умиротворяет Россию, - Die Welt

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Виртуальный тур это типа под наркотой чтоле? Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3024
показать весь комментарий
02.06.2021 14:54
+11
Короче, преЗедент служил в армии виртуально!?
Судя по 4-м повесткам ......нюхнул пороха на передовой Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5924
показать весь комментарий
02.06.2021 14:58
+10
Зеля патологически помешан на видосиках. Теперь пробует сенаторам войнушку показать, хотя они наверняка лучше зели знают положение на передке.
показать весь комментарий
02.06.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виртуальный тур это типа под наркотой чтоле? Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3024
показать весь комментарий
02.06.2021 14:54 Ответить
Відосікі.
показать весь комментарий
02.06.2021 15:06 Ответить
Зеля патологически помешан на видосиках. Теперь пробует сенаторам войнушку показать, хотя они наверняка лучше зели знают положение на передке.
показать весь комментарий
02.06.2021 15:06 Ответить
предложил нюхануть и забыться
показать весь комментарий
02.06.2021 17:33 Ответить
Цель должна оправдать затраченные деньги . Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 7925
показать весь комментарий
02.06.2021 14:56 Ответить
а свозить их-слабо Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 3386 или бронеподгузники не высохли Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 6281
показать весь комментарий
02.06.2021 14:56 Ответить
Виртуальный президент - Вечная попрошайка!
показать весь комментарий
02.06.2021 14:58 Ответить
Короче, преЗедент служил в армии виртуально!?
Судя по 4-м повесткам ......нюхнул пороха на передовой Зеленский встретился с сенаторами США и предложил виртуальный тур к линии соприкосновения на Донбассе - Цензор.НЕТ 5924
показать весь комментарий
02.06.2021 14:58 Ответить
Зеленський зустрівся із сенаторами США і запропонував віртуальний тур до лінії зіткнення на Донбасі - Цензор.НЕТ 385

...
показать весь комментарий
02.06.2021 15:05 Ответить
- А3!
- Убит.
показать весь комментарий
02.06.2021 15:07 Ответить
ранен Зеленський зустрівся із сенаторами США і запропонував віртуальний тур до лінії зіткнення на Донбасі - Цензор.НЕТ 4385
показать весь комментарий
02.06.2021 15:09 Ответить
НІ краще так:
-Зе3!
-...(ваш варіант)
показать весь комментарий
02.06.2021 15:14 Ответить
продать хотел?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:09 Ответить
Взамен - виртуальный тур в НАТО и ЕС
показать весь комментарий
02.06.2021 15:28 Ответить
ПЫСЫ: Встреча Зеленского с группой американских конгрессменов прошла в атмосфере взаимного непонимания. Американцы не понимали как ЭТО можно было избрать президентом, а Зеленский не понимал как можно идти к нему без денег
показать весь комментарий
02.06.2021 15:50 Ответить
война в смартфоне?
показать весь комментарий
02.06.2021 15:42 Ответить
Лучше бы сам почаще ездил и генштаб туда гонял , или вообще перенес.
показать весь комментарий
02.06.2021 17:41 Ответить
всё равно зрада.
показать весь комментарий
03.06.2021 06:39 Ответить
 
 