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Число граждан, считающих COVID-19 опасной болезнью значительно возросло, но 45% по-прежнему не хотят вакцинироваться, - опрос UIF

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Число граждан, считающих COVID-19 опасной болезнью значительно возросло, но 45% по-прежнему не хотят вакцинироваться, - опрос UIF

Половина украинцев, большей частью старшего возраста, считает коронавирусную инфекцию серьезным заболеванием, наметилась тенденция отношения к COVID-19 как к опасному заболеванию,

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса проведенного "Украинским институтом будущего" (UIF).

Презентуя результаты социологического исследования, доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что с февраля 2021 года "Украинским институтом будущего" проводились опросы относительно серьезности восприятия украинцами коронавируса.

"Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% . То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавирус - не только серьезное, но и опасное заболевание", - отметил он.

По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность COVID-19, уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале, 27% - в мае.

"Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 884 человека, всего - 1 047 896, - Минздрав

В то же время, как подчеркнул Шульга, число "коронаскептиков" практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа COVID-19 воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.

Шульга также подчеркнул, что, согласно исследованию, отношение к COVID-19 зависит от возраста респондента.

"Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавирус. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%", - сказал он.

Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен вакцинироваться вне зависимости от наличия вакцины, практически не меняется – 44% респондентов в феврале и 45% в мае.

Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а мае – 20%.

В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться несмотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.

Опрос проводился "Украинским институтом будущего" (UIF) в мае 2021 года, опрошено 2400 респондентов на территории всей Украины. Погрешность выборки не превышает 2%.
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Топ комментарии
+3
А вот хер вам. Кстати рекомендую на улице хотя бы две маски носить и не забывать на ночь свежестиранную надевать.
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02.06.2021 15:31
+2
....зомбо ЗОМБО і ще раз ЗОМБО .. все чим займається відомство ЛЯШКА ... Ваше Здоров"я їх НЕ цікавить ..

... Україна на порозі ВТРАТИ державності .. Ресурсів природніх і Людських ..сьогодні СМЕРТНІСТЬ перевищує народжуваність ВДВІЧІ .. по оцінках 32-34 млн ( 20 млн за 30 років ДЕ ? ). НІХТО не намагається в чомусь ПЕРЕКОНАТИ ... але ВБИВСТВО Людей БУДЕ наказане .. Думайте про МАЙБУТНЄ Дітей і Онуків ..якраз того сильного імунітету ..

...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди...
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02.06.2021 17:48
+2
45% ?
Думается, людей со здравым смыслом намного больше.
Они не желают колоть себе не пойми что не пойми зачем.
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02.06.2021 20:41
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02.06.2021 15:03 Ответить
Не хотят вакцинироваться мусором, который клоуны привезли из Индии и Китая по завышенной в разы цене
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02.06.2021 15:10 Ответить
Кожен рік потрібно вакцинуватися.Причому якоюсь сечею.Це колосальне навантаження,на систему Та й чомусь форумчани не дуже біжать колотися. Кількість громадян, які вважають COVID-19 небезпечною хворобою, значно зросла, але 45%, як і раніше, не хочуть вакцинуватися, - опитування UIF - Цензор.НЕТ 2035
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02.06.2021 15:15 Ответить
Хворіти на ковід раз на півроку-рік - це колосальне полегшення для імунної системи... Кількість громадян, які вважають COVID-19 небезпечною хворобою, значно зросла, але 45%, як і раніше, не хочуть вакцинуватися, - опитування UIF - Цензор.НЕТ 3194
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02.06.2021 15:44 Ответить
не бреши: імунітет у перехворівших все ж утворюється.
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02.06.2021 15:52 Ответить
брехня тільки у Вашій недолугій уяві. Якби імунітет не утворювався, то від ковіду навіть не одужували. Інша справа, що імунітет від ковіду непостійний і в середньому за 6-8 місяців сходить нанівець.
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03.06.2021 00:58 Ответить
Ага, саме за шість місяців сходить нанівець. ваше призвіще не комісаренко випадком? чи голубовська? все одно одного поля ягоди
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03.06.2021 08:58 Ответить
Тут Ви теж помилилися.
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03.06.2021 09:23 Ответить
Я не хворів,а може безсимптомно.Мої друзі також не хворіли.З родичів тільки один.Але це старша людина.яка з молоду мала проблеми з легенями.

А що до вакцин.То система не витримає кожен рік вакцинуватися,навіть на Заході не витримає.
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02.06.2021 16:13 Ответить
А якщо Ви і Ваші друзі на сифіліс не хворіли, то що, такої хвороби не існує? Є поняття репрезентативної вибірки і компанія Ваших друзів для оцінки захворюваності на ковід, вочевидь, не відповідає тому критерію.
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03.06.2021 01:01 Ответить
Сифіліс це інша хвороба.Мої знайомі,друзі і родичі в різних містах і областях живуть.Якщо би цей вірус був на стільки небезпечний,як казали,то всі би вже перехворіли хворіли.І померлих би вже був з мільйон мінімум.Зараз то дуже велике переміщення людей,а не як раніше.

До речі,зараз вже знову кажуть,компетентні люди,що вірус вийшов з китайської лабораторії.І це кажуть не якісь там тролі чи москалі.
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03.06.2021 01:56 Ответить
"Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности", - подытожил он.
- у безмасочных дебилоидов увеличилось число подохших родственников...
Источник: https://censor.net/ru/n3269028
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02.06.2021 15:27 Ответить
А вот хер вам. Кстати рекомендую на улице хотя бы две маски носить и не забывать на ночь свежестиранную надевать.
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02.06.2021 15:31 Ответить
у этих родственники пока живы
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02.06.2021 16:02 Ответить
Колоться как раз побегут масочники, у них не хватило ума понять, что они гробят себя в этой маске, так не хватит ума что бы понять, насколько опасна левая инвазия.
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02.06.2021 15:33 Ответить
Да, хирурги и операционные сестры все уже давно вымерли от ношения масок...
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02.06.2021 15:46 Ответить
Антип61

таки ляпнул языком...
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02.06.2021 16:06 Ответить
Елена Голиц таки не знает что такое сарказм...
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03.06.2021 00:55 Ответить
а я думала. что "Антип61Да, хирурги и операционные сестры все уже давно вымерли от ношения масок..." ямб или "белые стихи". ОКАЗЫВАЕТСЯ - САРКАЗМ... Кількість громадян, які вважають COVID-19 небезпечною хворобою, значно зросла, але 45%, як і раніше, не хочуть вакцинуватися, - опитування UIF - Цензор.НЕТ 2285
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03.06.2021 08:27 Ответить
Печально встретить человека
не видящего ваш сарказм...
Но неспособность отличать,
пусть даже белый стих от прозы,
достойна больших сожалений.
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03.06.2021 10:02 Ответить
у этих родственники пока живы.
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02.06.2021 16:03 Ответить
никто из знакомых ничего не потерял. Никто не помер. О проблемах и горе, слышу в основном от состоятельных. Нищеброды не болеют. А вот те, кого можно общипать на бабло, вот они болеют. Ковид - это синдром страха.
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02.06.2021 17:14 Ответить
нищеброды не болеют потому. что врача не вызывают а дохнут молча. по простому - ррраз и в яму по тихому...
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03.06.2021 10:23 Ответить
Женщина, откуда ты эти данные берешь? Во сне как Менделееву снится что ли?
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04.06.2021 04:39 Ответить
Нужно будет вакцинироваться 2 раза в год!
Нужно вакцинировать 42 млн. * 2 / 365 = 230 136 человек в день.
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02.06.2021 15:54 Ответить
Я теж вважаю ковід небезпечною хворобою. Як і переважну більшість інфекційних захворювань. але вакцинуватися точно не буду з огляду на відсутність користі від такої дії.
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02.06.2021 15:56 Ответить
....зомбо ЗОМБО і ще раз ЗОМБО .. все чим займається відомство ЛЯШКА ... Ваше Здоров"я їх НЕ цікавить ..

... Україна на порозі ВТРАТИ державності .. Ресурсів природніх і Людських ..сьогодні СМЕРТНІСТЬ перевищує народжуваність ВДВІЧІ .. по оцінках 32-34 млн ( 20 млн за 30 років ДЕ ? ). НІХТО не намагається в чомусь ПЕРЕКОНАТИ ... але ВБИВСТВО Людей БУДЕ наказане .. Думайте про МАЙБУТНЄ Дітей і Онуків ..якраз того сильного імунітету ..

...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди...
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02.06.2021 17:48 Ответить
45% ?
Думается, людей со здравым смыслом намного больше.
Они не желают колоть себе не пойми что не пойми зачем.
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02.06.2021 20:41 Ответить
 
 