Число граждан, считающих COVID-19 опасной болезнью значительно возросло, но 45% по-прежнему не хотят вакцинироваться, - опрос UIF
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Половина украинцев, большей частью старшего возраста, считает коронавирусную инфекцию серьезным заболеванием, наметилась тенденция отношения к COVID-19 как к опасному заболеванию,
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют данные опроса проведенного "Украинским институтом будущего" (UIF).
Презентуя результаты социологического исследования, доктор социологических наук Александр Шульга рассказал, что с февраля 2021 года "Украинским институтом будущего" проводились опросы относительно серьезности восприятия украинцами коронавируса.
"Мы видим, что сейчас не только реальной, и опасной болезнью его считают 50% опрошенных. Если сравнить с февралем, когда мы впервые провели исследование по этому вопросу, то тогда это был 41% . То есть, достаточно существенно увеличилось число тех, кто считает, что коронавирус - не только серьезное, но и опасное заболевание", - отметил он.
По его словам, число тех, кто считает, что не следует преувеличивать опасность COVID-19, уменьшилось: 37% респондентов так считали в феврале, 27% - в мае.
"Люди начали серьезнее относиться к коронавирусу и его опасности", - подытожил он.
В то же время, как подчеркнул Шульга, число "коронаскептиков" практически не меняется: как и в феврале, в мае 3% украинцев продолжают считать, что коронавируса вообще не существует. Как обычное заболевание вроде ОРВИ или гриппа COVID-19 воспринимали в мае 14% опрошенных, а в феврале так считают 15% респондентов.
Шульга также подчеркнул, что, согласно исследованию, отношение к COVID-19 зависит от возраста респондента.
"Молодежь склонна менее серьезно воспринимать коронавирус. Среди старшего поколения это заболевание считают серьезным 57%, а среди молодежи только 38%", - сказал он.
Что касается отношения к вакцинированию, то, согласно данным опроса, оно существенно не изменилось. Число тех, кто не намерен вакцинироваться вне зависимости от наличия вакцины, практически не меняется – 44% респондентов в феврале и 45% в мае.
Остается приблизительно одинаковым и число тех, кто намерен вакцинироваться, учитывая страну происхождения вакцины: в феврале это было 18% респондентов, в а мае – 20%.
В то же время число тех, кто хочет вакцинироваться несмотря ни на что, увеличилось с 8% до 13% соответственно.
Опрос проводился "Украинским институтом будущего" (UIF) в мае 2021 года, опрошено 2400 респондентов на территории всей Украины. Погрешность выборки не превышает 2%.
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А що до вакцин.То система не витримає кожен рік вакцинуватися,навіть на Заході не витримає.
До речі,зараз вже знову кажуть,компетентні люди,що вірус вийшов з китайської лабораторії.І це кажуть не якісь там тролі чи москалі.
- у безмасочных дебилоидов увеличилось число подохших родственников...
Источник: https://censor.net/ru/n3269028
таки ляпнул языком...
не видящего ваш сарказм...
Но неспособность отличать,
пусть даже белый стих от прозы,
достойна больших сожалений.
Нужно вакцинировать 42 млн. * 2 / 365 = 230 136 человек в день.
... Україна на порозі ВТРАТИ державності .. Ресурсів природніх і Людських ..сьогодні СМЕРТНІСТЬ перевищує народжуваність ВДВІЧІ .. по оцінках 32-34 млн ( 20 млн за 30 років ДЕ ? ). НІХТО не намагається в чомусь ПЕРЕКОНАТИ ... але ВБИВСТВО Людей БУДЕ наказане .. Думайте про МАЙБУТНЄ Дітей і Онуків ..якраз того сильного імунітету ..
...це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. будьте Мудрими Люди...
Думается, людей со здравым смыслом намного больше.
Они не желают колоть себе не пойми что не пойми зачем.