В результате несчастного случая умер майор 95-й ОДШБр Сергей Тугарин

В результате несчастного случая умер майор Тугарин Сергей Валерьевич.

Об этом говорится в сообщении на Фейсбук-странице 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"С глубоким прискорбием сообщает...

В результате несчастного случая умер майор Тугарин Сергей Валерьевич.

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Настоящий офицер, участник боевых действий на востоке Украины, надежный друг и специалист своего дела.

Командование и весь личный состав бригады выражает искренние соболезнования семье и близким умершего и разделяет боль тяжелой утраты", - рассказали в бригаде.