"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об увеличении пенсионного возраста до 61 года. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев. Предлагается повысить пенсионный возраст до 2035 года на 1 год.
Проект закона зарегистрирован под №5566, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Проектом закона предлагается с 1 января 2023 года увеличение пенсионного возраста на один месяц в год. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.
В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, при этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на три года.
"Необходимость принятия указанного законопроекта обоснованно как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии, так и содействию экономического, социального и административного развития общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения", - говорится в пояснительной записке к проекту.
По данным авторов документа, сейчас есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет, а во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет.
Напомним, по данным Госстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 лет. Для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.
По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплатысоставил 3 724,65 гривен.
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Пенсионная реформа 2011: кардинальные изменения, но к лучшему ли они?
повышение пенсионного возраста:для женщин - до 60 лет;для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с возможностью занимать должность до 65 лет;
повышение страхового стажа :с 20 до 30 лет - для женщин; с 25 до 35 лет - для мужчин;с 5 до 15 лет - для инвалидов.
https://blog.liga.net/user/dsushko/article/7634
Ну всё, сейчас все дамы предпенсионного возраста ринутся беременеть и рожать. ))
Пенсионная реформа 2011: кардинальные изменения, но к лучшему ли они?
повышение пенсионного возраста:для женщин - до 60 лет;для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с возможностью занимать должность до 65 лет;
повышение страхового стажа :с 20 до 30 лет - для женщин; с 25 до 35 лет - для мужчин;с 5 до 15 лет - для инвалидов.
https://blog.liga.net/user/dsushko/article/7634
Что то я не слышу о планах поднять ВВП Украины на душу населения до уровня Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки...
А потом начинайте поднимать цены, пенсионный возраст ...
В усьому винен захід. Ми не в НАТО- винен НАТО. Ми не в ЄС - винен ЄС. Не беня з дерьмакомом та ВАЗеленським, а вони, з їх демократчними цінностями. Не хочете підняття пенсійного віку, йдемо у мордор.
Скоробаза брехлива.
... 61, это ещё пионер, а не пенсионер...*)
Даже теоретическая оккупация РФ не дает гарантии на выплату даже минимального пособия.
Ну а под западным руководством ТНК пенсии не будет никакой. Только спецпособия коллаборантам в благодарность за сдачу земли.
УРА !
Зе ФІЛИ ВИ РАДІ ЩО ОБРАЛИ КЛОУНА ?
А ще він вам електрику зробить дорожче ніж при Пороху у рази два ))))))
Вова Чаушеску продовжуй у тому ж дусі
Ну що, курви, наголосували. Щоб ви вдавились були тими бюлетнями, коли в скриньку кидали
Я уже не говорю что качество жизни и медицины в ЕС и канаде такое что тамошние люди и в 60 лет достаточно здоровы и работоспособны. А в Украине большинство в 60 лет-это действительно старики которые могут делать только очень легкую работу и многие просто очень больные
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
За преЗЕдента Янелоха.
Шоб вы до пенсии до этой
Вапще блин, сцуки, не дожили.
Козлы!
Пусть сначало размер пенсий подымают как в "многих" станах а потом можно и возраст.
А вообще то правильно,жите Зедыбилы, наслаждайтесь.Хужк уже точно не будет.