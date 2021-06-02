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"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об увеличении пенсионного возраста до 61 года. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев. Предлагается повысить пенсионный возраст до 2035 года на 1 год.

Проект закона зарегистрирован под №5566, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Проектом закона предлагается с 1 января 2023 года увеличение пенсионного возраста на один месяц в год. Указанное увеличение поднимет пенсионный возраст в Украине до 2035 года на один год и составит 61 год.

В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста. Уменьшение пенсионного возраста для женщин применяется за каждого ребенка, при этом пенсионный возраст для женщин не может быть снижен более чем на три года.

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"Необходимость принятия указанного законопроекта обоснованно как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и Азии, так и содействию экономического, социального и административного развития общественных отношений в сфере пенсионного обеспечения", - говорится в пояснительной записке к проекту.

По данным авторов документа, сейчас есть много стран, в которых установленный законодательством возраст для выхода на пенсию составляет не менее 65 лет, а во многих странах пенсионный возраст постепенно увеличивают до 67 лет.

Напомним, по данным Госстата, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине в 2019 году составила 72,01 лет. Для мужчин она составляет 66,92 лет, для женщин - 76,98 лет.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Украине насчитывалось 11 052 849 пенсионеров. Средний размер выплатысоставил 3 724,65 гривен.
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Топ комментарии
+92
"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об увеличении пенсионного возраста до 61 года - Цензор.НЕТ 648
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02.06.2021 15:13
+78
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 4997
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02.06.2021 15:23
+58
"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об увеличении пенсионного возраста до 61 года - Цензор.НЕТ 1630
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02.06.2021 15:16
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Группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев. Предлагается повысить пенсионный возраст до 2035 года на 1 год. Источник: https://censor.net/ru/n3269034
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 9145 .
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02.06.2021 15:36 Ответить
Зато простий пареньок і їздить на лісапеді, так 73%?
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02.06.2021 15:39 Ответить
Стесняюсь спросить , кто подскажет, где можно записаться в зебилы - могу быковать...
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02.06.2021 15:37 Ответить
Спросите у Семейного врача, "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 5017 говорят что он выписывает направление к Доктору Хаусу
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02.06.2021 16:07 Ответить
На шо намек? Все зебики прошли сквозь это? "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 2157 ...
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02.06.2021 17:45 Ответить
Ось що витворяє Порошенко. Та коли він вже заспокоїться і перестане заважати Зелі будувати рай?
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02.06.2021 15:41 Ответить
ПОРОХ ВЖЕ СОБІ ЗБУДУВАВ РАЙ КОЛИ ПОВИСИВ ПЕНСІЙНИЙ ВІК ДЛЯ ЖІНОК НА 5 РОКІВ І ПІДНЯВ СТАЖ , ЩОБ 50 ПРОЦЕНТІВ ЗМОГЛИ ВИЙТИ НА ПЕНСІЮ В 65 РОКІВ, А ЗЕ ІДЕ ПО ЙОГО СЛІДАХ, І ПРОДОВЖУЄ ЙОГО СПРАВУ.
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03.06.2021 05:11 Ответить
Ссылку зебил
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03.06.2021 05:58 Ответить
В 2010 пришел к власти Янукович, в 2011 Тигипко протянул "пенсионную реформу" с увеличением пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Стесняюсь спросить , каким боком Порошенко?

Пенсионная реформа 2011: кардинальные изменения, но к лучшему ли они?

повышение пенсионного возраста:для женщин - до 60 лет;для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с возможностью занимать должность до 65 лет;
повышение страхового стажа :с 20 до 30 лет - для женщин; с 25 до 35 лет - для мужчин;с 5 до 15 лет - для инвалидов.

https://blog.liga.net/user/dsushko/article/7634
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03.06.2021 09:36 Ответить
Та, зеленим брехати, що круглому з гори котитися. Як дихне так і брехне.
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03.06.2021 11:32 Ответить
А чого такими маленькими буквами написали? Напишіть більшими щоб було всім видно. Якби Ваш Зе був таким, як про себе брехав, так давно повідміняв би за 2 роки щось погане. Так ні, він рішення Порошенко не відміняв - виходить що все вірно зробив 5-й, а от Зе начудив, ввівши таку норму закону.
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03.06.2021 11:30 Ответить
"В то же время законопроектом предложено уменьшение пенсионного возраста на 6 месяцев при рождении ребенка и его уходе до шести летнего возраста".
Ну всё, сейчас все дамы предпенсионного возраста ринутся беременеть и рожать. ))
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02.06.2021 15:43 Ответить
אני מרגישה ממש רע. "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 721
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02.06.2021 22:13 Ответить
Таки да. ))
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02.06.2021 22:30 Ответить
ПІЗНО ПИТЬ БОРЖОМІ СИВОЧОЛЕЦЬ, ПРОСРАЛИ ВЛАДУ ВТЧ І ЧЕРЕЗ ПЕНСІЙНУ РЕФОРМУ СИВОЧОЛОГО.
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03.06.2021 05:14 Ответить
В 2010 пришел к власти Янукович, в 2011 Тигипко протянул "пенсионную реформу" с увеличением пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Стесняюсь спросить , каким боком Порошенко?

Пенсионная реформа 2011: кардинальные изменения, но к лучшему ли они?

повышение пенсионного возраста:для женщин - до 60 лет;для мужчин, работающих на государственной службе, - до 62 лет с возможностью занимать должность до 65 лет;
повышение страхового стажа :с 20 до 30 лет - для женщин; с 25 до 35 лет - для мужчин;с 5 до 15 лет - для инвалидов.

https://blog.liga.net/user/dsushko/article/7634
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03.06.2021 14:38 Ответить
Хозяева не имеют право умирать в 60 лет на пенсии, пусть, гады работают на своих слуг до 61 года..
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02.06.2021 15:44 Ответить
Необходимость принятия указанного законопроекта обоснованно как нормами международного права, в том числе и аналитикой законодательства стран членов Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки...
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 6592
Что то я не слышу о планах поднять ВВП Украины на душу населения до уровня Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки...
А потом начинайте поднимать цены, пенсионный возраст ...
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02.06.2021 15:45 Ответить
Хм... А чого зебіли нє стрємяЦЦА спочатку рівень життя зробити як у тєх странах які вони в приклад приводять, а потім вже й вік пенсійний піднімати можна... а то завжди у нас получається ціни на життя вже як в Європі навіть вищі, а зарплати як в Гондурасі навіть меньші...
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02.06.2021 15:46 Ответить
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 9165.
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02.06.2021 15:53 Ответить
ГРИША НЕ ЗЛИСЬ, ЗЕ НАВЧИВСЬ ЦЬОГО, У ПЕ.
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03.06.2021 05:17 Ответить
При чому хто в кого чого навчивсь? Справа не в цьому. 73 відсотка зебілів впевнені були шо хуже нє будит та хоть пасмєйомся. А тепер скоро на кутні сміятимуться. Зебіл же казав шо він для ПЕ вирок. Чого б це вирок чогось вився у того кому є вироком?
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03.06.2021 10:57 Ответить
Зебилам во всем виноват ПЕ))))))
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03.06.2021 13:50 Ответить
ничего страшного, Пётр Алексеич станен проезидентом и все исправит.)
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02.06.2021 15:50 Ответить
Може вже б і ісправіл, якби не 73 відстотка зебілів...
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02.06.2021 16:00 Ответить
Ага! Уже исправлял. Обещал женщинам вернуть на пенсию в 55 у кого есть стаж. ВР проголосовала, а Пётр Алексеевич не подписал-типа денег нет...Исправил????
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02.06.2021 16:14 Ответить
Он уже БЫЛ и ни хера не исправил и не сделал ? Второго шанса я ему не дам , как и сопле и всем кто уже БЫЛ у корыта !
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02.06.2021 16:32 Ответить
А якщо другий тур знову Порох і Зєльцман? Тоді що, застрелишся?)))
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02.06.2021 22:32 Ответить
НЕ ПОРОХ !
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02.06.2021 22:36 Ответить
Значит Зэльцман. Диагноз бл..ь
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03.06.2021 02:32 Ответить
ДЛЯ ТЕБЕ ТАК.
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03.06.2021 05:18 Ответить
СИВИЙ УЖЕ ИСПРАВИЛ КОЛИ ПДНЯВ ПЕНСІЙНИЙ СТАЖ ДЛЯ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ УКРАЇНЦІВ,.
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03.06.2021 05:22 Ответить
николай ты похоже соловьиного помета обожрался на ********** тв или как гадя савченко просто полесный идиот
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03.06.2021 06:13 Ответить
Гадаю було б краще підняти до 67. Тоді чоловікам не треба було б платити пенсію взагалі. Ідеальний громадянин це той, хто вмирає на наступний день після виходу на пенсію. А ще краще прийняти закон, щоб пенсію не платити взагалі, а пенсійне забезпечення покласти на дітей.
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02.06.2021 15:51 Ответить
ЗроБили зебильное быдло разом "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 7660
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02.06.2021 15:52 Ответить
Улюблена відмазка плісняви. "Ето не ми, ми хАрошиє, нарідниє".
В усьому винен захід. Ми не в НАТО- винен НАТО. Ми не в ЄС - винен ЄС. Не беня з дерьмакомом та ВАЗеленським, а вони, з їх демократчними цінностями. Не хочете підняття пенсійного віку, йдемо у мордор.
Скоробаза брехлива.
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02.06.2021 15:58 Ответить
Поздравляю 73% "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 1635
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02.06.2021 16:05 Ответить
а остальны е тоже страдают из за дебилов
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02.06.2021 16:53 Ответить
Зе-публика неистовствовала "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 222
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02.06.2021 16:10 Ответить
Зелені ублюдки, мерзоти та паскуди! Ненавиджу вас!!!
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02.06.2021 16:20 Ответить
А шо, как в Германии не хотите? -- 6 дневная рабочая неделя и в 64 на пенсию...
... 61, это ещё пионер, а не пенсионер...*)
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02.06.2021 16:40 Ответить
Завидуй молча.
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02.06.2021 16:45 Ответить
уровень жизни.. разный.. и средняя продолжительность жизни.. тоже
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02.06.2021 18:31 Ответить
У нас в Португалії 66 років і 7 місяців...
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03.06.2021 00:13 Ответить
навіщо взагалі з чимось порівнювати?у вас в країні працює уряд закони суди та медицина,а в нашій неньки ні.уя
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03.06.2021 11:16 Ответить
Я не порівнюю. Просто як факт.
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06.06.2021 16:15 Ответить
Пропоную підняти пенсійний вік для всіх "слуг народу" до 99 років і заборонити займати будь-які державні посади після 60 річного віку.
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02.06.2021 16:49 Ответить
ПОРОХОБОТІВ НЕ ЗАБУДЬ.
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03.06.2021 05:25 Ответить
ты до сих пор помет не прожевал --- иди там ********* еще добавки насыпет
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03.06.2021 06:16 Ответить
Хотели при жи...дах раньше на пенсию выйти .а нет. невыйдет .ее просто небудет
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02.06.2021 16:51 Ответить
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 4347
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02.06.2021 17:12 Ответить
в 2035м не будет никакого государства которое платит пенсию.
Даже теоретическая оккупация РФ не дает гарантии на выплату даже минимального пособия.
Ну а под западным руководством ТНК пенсии не будет никакой. Только спецпособия коллаборантам в благодарность за сдачу земли.
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02.06.2021 17:40 Ответить
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 3084
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02.06.2021 21:08 Ответить
Группа депутатов из фракции "Слуга народа" внесли в Верховную раду законопроект о повышении пенсионного возраста для украинцев. Источник: https://censor.net/ru/n3269034

УРА !

Зе ФІЛИ ВИ РАДІ ЩО ОБРАЛИ КЛОУНА ? "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 2510 "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 7022
А ще він вам електрику зробить дорожче ніж при Пороху у рази два ))))))
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02.06.2021 21:51 Ответить
ЦЕ ДЯКА ВСІМ ПРЕДПЕНСІОНИКАМ ЩО ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА Зе


"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 1051

Вова Чаушеску продовжуй у тому ж дусі "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 7498
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02.06.2021 21:57 Ответить
ЗеДебіли не в курсі, що в нас зарплати не "європейські і "гамериканські"? "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 6635
Ну що, курви, наголосували. Щоб ви вдавились були тими бюлетнями, коли в скриньку кидали "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 7028
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02.06.2021 22:12 Ответить
היי, אתם, סוג של לא מגניב. "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 1310
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02.06.2021 22:14 Ответить
Ну накінець то, слава Богу дочекались. Тепер заживемо. Куплю костюм з відливом і на ...уй! "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 457
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02.06.2021 22:21 Ответить
Разговоры о том что в Европе и канаде 65 лет для реалий Украины никак не подходит поскольку Европейцы и канадцы живут на 10 лет дольше Украинцев тоесть в итоге они будут получать пенсию всеравно больше лет выйдя на нее в 65(10-15 лет будут получать) чем украинцы выйдя в 60 лет(будут получать в течении 5-10 лет пока не помрут).
Я уже не говорю что качество жизни и медицины в ЕС и канаде такое что тамошние люди и в 60 лет достаточно здоровы и работоспособны. А в Украине большинство в 60 лет-это действительно старики которые могут делать только очень легкую работу и многие просто очень больные
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02.06.2021 22:23 Ответить
Нужно поставить 70 лет по возросту и стаж 50 чтоб не рыпались ... "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 5478
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02.06.2021 22:41 Ответить
по просьбе трудящихся
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02.06.2021 22:51 Ответить
ТРУДЯЩИЄСЯ В СССР, А ВНАС НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ СКАЗАЛА СЛУГА ТРЕТЬЯКОВА.
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03.06.2021 05:30 Ответить
таки да соловей найманий працивнык ***** -- причем идейный -- работает безвозмездно --- по просьбе трудящихся
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03.06.2021 06:22 Ответить
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 6738
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02.06.2021 23:08 Ответить
да отмените уже этих пенсионеров вообще, пусть себе пенсию в других местах ищут
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02.06.2021 23:17 Ответить
оказывается мыролюбный реформизм заразен. но лекарство от него одно.
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02.06.2021 23:34 Ответить
любой человек может спокойно прожить около 120 лет, из которых около 59 на пенсии. если раньше не умрёт.
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02.06.2021 23:37 Ответить
Даже тих нещасних копійок і то немае з чого заплатити.
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02.06.2021 23:51 Ответить
Сборище дегенератов....
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02.06.2021 23:52 Ответить
Мої вітання зедебілам, що драли глотку за нєлоха!
ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ!
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03.06.2021 00:00 Ответить
І СЕБЕ ПРИВІТАЙ СИВОЧОЛОВЕЦЬ ПЕ РОЗПОЧАВ, ЗЕ ПРОДОВЖИВ.
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03.06.2021 05:33 Ответить
Спасибо зрителям квартала
За преЗЕдента Янелоха.
Шоб вы до пенсии до этой
Вапще блин, сцуки, не дожили.
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03.06.2021 00:39 Ответить
"Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 3644 "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 3644
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03.06.2021 11:49 Ответить
Жри те
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03.06.2021 01:46 Ответить
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/v-ukraine-zafiksirovana-samaja-nizkaja-prodolzhi-373999/

Козлы!
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03.06.2021 02:31 Ответить
Не ну чо хорошая схема, всю жизнь человека доить, чтобы потом пару лет пенсию платить
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03.06.2021 07:21 Ответить
Так у країнах з більшим пенсійним віком і середня тривалість життя більша і вищі стандарти життя. Невже депутати не в курсі?
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03.06.2021 07:35 Ответить
Слуги нам не говорят что в "моногих"странах и уровень жизни выше и пенсионный возраст и размер пенсии тоже.
Пусть сначало размер пенсий подымают как в "многих" станах а потом можно и возраст.
А вообще то правильно,жите Зедыбилы, наслаждайтесь.Хужк уже точно не будет.
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03.06.2021 07:48 Ответить
таких слуг уволнять надо и стрелять. Что это за слуги такие, которых уволить нельзя?
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03.06.2021 07:59 Ответить
просто о "слугах" - *****....
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03.06.2021 10:51 Ответить
Та давайте взагалі скасуйте ті пенсії ваш уряд вже давно на це натякає .Наберіться мужності врешті решт хоча де їй набратися) розкажіть молодим людям в цій країні ,що їх очікує..
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03.06.2021 11:07 Ответить
Еще три года такого жидо-правления и будем работать пока не передохнем на рабочих местах.
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03.06.2021 12:22 Ответить
если вас на нем оставят - в чем я лично сильно сомневаюсь
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03.06.2021 14:26 Ответить
Поздравляю зелебоб!!! "Слуги народу" внесли в Раду законопроєкт про підвищення пенсійного віку до 61 року - Цензор.НЕТ 6965
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03.06.2021 13:49 Ответить
зебилы - враги народа - по поступкам
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03.06.2021 14:26 Ответить
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