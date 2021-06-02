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Новости Общество
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облигации (97) Герус (183) НАПК (1163)

Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку

Новости Цензор.НЕТ Общество

Нардеп

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций народного депутата "Слуги народа" Андрея Геруса.

 Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

За последние полтора месяца нардеп задекларировал покупку трех серий облигаций внутригосударственного займа на общую сумму 18207829 грн.
Эта сумма в 37 раз превышает его заработную плату как народного депутата в 2020 году.


Сумма потраченных на покупку облигаций средств также в 2 раза превышает общий годовой доход всех членов семьи нардепа за предыдущий год.
Народный депутат Герус возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его деятельность СМИ связывают с интересами группы "Приват", однако сам нардеп какую-либо связь отрицает.


Он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуги народа" Владимира Зеленского. До избрания народным депутатом возглавлял одну из общественных организаций. До этого работал чиновником НКРЭКУ.
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Топ комментарии
+20
Ах ти ж скотиняка !! Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 5976 .Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 8343.
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02.06.2021 15:19
+19
Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 1744
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02.06.2021 15:20
+15
Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 2113
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02.06.2021 15:17
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Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 2113
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02.06.2021 15:17 Ответить
Він не лох,йому лише 39.Лохи ті,хто таких обирають. Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 8795
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02.06.2021 15:18 Ответить
Ну шо вы пристали к этому Херосу? Он-же депутат, получил премию от бубочки, вот и прибарахлился. Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 7115
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02.06.2021 15:18 Ответить
Ах ти ж скотиняка !! Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 5976 .Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 8343.
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02.06.2021 15:19 Ответить
Та ще й яка !!!
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02.06.2021 15:20 Ответить
Нет шоб в лотерею выиграть. Два раза подряд.
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02.06.2021 16:38 Ответить
накопил мужик и скупился разок чего уж тут...... ну ....ляди не могут что бы не накиздить на госпосту.....
конфисковать и накупить тепловизоров.....
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02.06.2021 15:20 Ответить
Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку - Цензор.НЕТ 1744
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02.06.2021 15:20 Ответить
точно мова йде про "нарід"?
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02.06.2021 15:44 Ответить
Нарід... Корінь Рід Український варіант слова.. Народ-корінь род - москалький варіант..
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02.06.2021 16:06 Ответить
комент був не про напис слова, а про збагачення та процвітання
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02.06.2021 16:35 Ответить
так він свій, знач всьо кошерно і законно! а дєньхі тьоща подарила єсі шо, чи в онлайн ігри виграв
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02.06.2021 15:20 Ответить
ой Герус ой Герус смотри смерть твоя будет такая включаем лектричество а из розетки бабах и вбыло тебя ТО на чем ты крав и крав крав и крав.. ну как наився жжвский ублюдок...агенту Хутина.. таких как ты расстреливать надо да нет пуля на фронте нужнее а тебя ублюдка в реактор АЭС кинут вместо топлива...
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02.06.2021 15:28 Ответить
Расстрелять нахер, паскуду!
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02.06.2021 15:28 Ответить
Епоха бідності позаду. Назбирав і купив своїх пів вареника. Чого прицепилися? Слухайте плівки бігусьонка за "баригу" і "мародера", для кого він старався?
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02.06.2021 15:34 Ответить
Косорылое падло.
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02.06.2021 15:36 Ответить
Песиків продав і купив.
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02.06.2021 15:37 Ответить
так а чё низя ему? Зеленскому можно например давать в долг стране было 5 млн грн под превосходный просто таки %...даже декларировать забыл как то... и ниче...а может они министерством в складчину скинулись что б подзаработать на государстве?
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02.06.2021 15:37 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку - Цензор.НЕТ 3570

...
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02.06.2021 15:37 Ответить
то вы на выставке собак не были - у Киеве - заколки для собак с золота ,да с камнями - а шо разве незяяяя)))
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02.06.2021 15:43 Ответить
схема конечно отличная) сначала киздишь бабло из бюджета до того момента пока государству срочно нужно под 11-15% годовых брать в долг, потом честно скизженное даешь в долг под % и качаешь бабки)
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02.06.2021 15:40 Ответить
Скаже що послухав пораду Брагара, продав домашніх улюбенців і на ці гроші купив акції.
Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку - Цензор.НЕТ 5468
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02.06.2021 15:40 Ответить
всего то какие то полмилльона долларов - могли бы и не заметить - слуги ведь типа народа))
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02.06.2021 15:44 Ответить
Герус-облигация
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02.06.2021 15:49 Ответить
Порошенко подкинул Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку - Цензор.НЕТ 1755
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02.06.2021 15:51 Ответить
Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку - Цензор.НЕТ 4242
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02.06.2021 15:58 Ответить
Хорошо отстегнули кацапы и Коломойша за покупку електроэнергии из Раши !
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02.06.2021 15:52 Ответить
так заробив жиж на виконанні москальських завдань!
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02.06.2021 15:54 Ответить
Это который Лео Герус или это другой?
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02.06.2021 15:59 Ответить
Герус у воровского кодлана Коломойского в авторитете. По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс / Герус отримав 400 тисяч доларів за поправку про імпорт електроенергії з Росії. - Скороход/ Герус предложил (передал приказ Коломойского) Раде возобновить импорт электроэнергии из России./ Фантазёры: Суд зобов'язав НАБУ і СБУ порушити кримінальну справу проти Геруса за можливу державну зраду.
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02.06.2021 16:00 Ответить
валинець - шістка ахметкина,
а ахметка почав котити бочку на Геруса
через своїх табаки : юлю, кучеренка, наливайченка
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02.06.2021 16:07 Ответить
валинець - шістка ахметкина,/ Импорт электроэнергии из России нужен Путину и его бизнес-партнёрам Коломойскому, Пинчуку и примкнувшего к ним Ахметову.
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02.06.2021 16:37 Ответить
як що різниця менша за 9млн, то нічого не буде..
так ті ж самі слуги себе захистили
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02.06.2021 16:04 Ответить
А знаете в чём прелесть этих облигаций? Доходы по ним в отличие от дивидендов по депозитам не облагаются налогом!
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02.06.2021 16:27 Ответить
Ще один мільйонер на рівному місці,кровосіся українського народу.
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02.06.2021 16:43 Ответить
Зеленое стадо во главе с ослом ворует везде и всегда...именно для этого оно пролезло во власть...
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02.06.2021 17:24 Ответить
Герус задоволений)
Нардеп "Слуги народу" Герус купив облігацій на 18 млн грн, НАЗК розпочало перевірку - Цензор.НЕТ 246
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02.06.2021 21:30 Ответить
 
 