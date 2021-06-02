Нардеп "Слуги народа" Герус купил облигаций на 18 млн грн, НАПК начало проверку
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций народного депутата "Слуги народа" Андрея Геруса.
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
За последние полтора месяца нардеп задекларировал покупку трех серий облигаций внутригосударственного займа на общую сумму 18207829 грн.
Эта сумма в 37 раз превышает его заработную плату как народного депутата в 2020 году.
Сумма потраченных на покупку облигаций средств также в 2 раза превышает общий годовой доход всех членов семьи нардепа за предыдущий год.
Народный депутат Герус возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его деятельность СМИ связывают с интересами группы "Приват", однако сам нардеп какую-либо связь отрицает.
Он был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуги народа" Владимира Зеленского. До избрания народным депутатом возглавлял одну из общественных организаций. До этого работал чиновником НКРЭКУ.
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конфисковать и накупить тепловизоров.....
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а ахметка почав котити бочку на Геруса
через своїх табаки : юлю, кучеренка, наливайченка
так ті ж самі слуги себе захистили