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акциз (378) ВР (28728) сигареты (851) Холодов (77) ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

Весь Киев покрыт сетью незаконных точек, которые совершенно открыто продают сигареты без акцизных марок, - "слуга народа" Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Весь Киев покрыт сетью незаконных точек, которые совершенно открыто продают сигареты без акцизных марок, -

Государственная фискальная служба борется с незаконной продажей сигарет "в каком-то другом измерении".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.

По словам парламентария, сегодня состоится заседание комитета, на котором планируется заслушать доклад Вадима Мельника о борьбе ГФС с теневым оборотом табачных изделий.

"По нашей информации, эта борьба происходит в каком-то другом измерении. Весь Киев покрыт сетью незаконных лотков, которые совершенно открыто, ничего не боясь, продают сигареты без акцизных марок непонятного происхождения. Значительная часть киосков, хоть и продают сигареты с акцизными марками, но не выдают покупателям чеки", - отметил нардеп.

Холодов добавил, что заседание Комитета Рады будет "жестким".

"В субботу некий представитель ОСББ, который до этого никогда у себя на странице ничего не писал, вдруг возмущается каким-то киоском, который принадлежит "бывшей жене нардепа Холодова". В понедельник уже ряд сайтов начинают распространять этот пост. Они выходят с совершенно одинаковой новостью на тему "семья Холодова заполонила киосками весь Киев". Ни один из этих сайтов не удосужился связаться со мной или с моей пресс-службой. Очевидно, мое мнение их не интересовало. Что явно свидетельствует о платном характере размещения этой "новости". Но дело в том, что с бывшей женой мы расстались уже 15 лет назад. Поэтому не смешите людей своими выдумками о "киосках семьи Холодова", - подытожил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
То есть когда холодова клюнуло,то он начал возмущаться. А между тем торговля левыми сигаретами в Киеве идёт далеко не первый день.
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02.06.2021 15:35
+8
ну не все ж такие заможные как зеля шоб смалить айкосы Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 4019
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02.06.2021 16:06
+6
Вот блин, со слугами кто-то не поделился.
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02.06.2021 15:37
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То есть когда холодова клюнуло,то он начал возмущаться. А между тем торговля левыми сигаретами в Киеве идёт далеко не первый день.
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02.06.2021 15:35 Ответить
...как и не только в Киеве.
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02.06.2021 15:45 Ответить
Це - кацапська контрабанда, кришована або мєнтами, або фсбу. У нас на селі теж "кіосок" з цигарками поставили на базарі.
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02.06.2021 16:15 Ответить
Вот блин, со слугами кто-то не поделился.
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02.06.2021 15:37 Ответить
именно так и не иначе - зебилы мадам )))
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02.06.2021 15:38 Ответить
Срочно сообщите Кличко, он точно ничего об этом не знает!
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02.06.2021 15:38 Ответить
а Кличко шо уже у нас президент? шо то вы рановато как то ))
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02.06.2021 15:40 Ответить
До чого тут Кличко? Він і за фіскальну службу має працювати?
Холодов жаліється саме на її бездіяльність.

Грудень 2020.

Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України.

Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.
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02.06.2021 15:44 Ответить
"Но дело в том, что с бывшей женой мы расстались уже 15 лет назад. Поэтому не смешите людей своими выдумками о "киосках семьи Холодова".
В украинском бизнесе "бывших жён" не бывает. ))
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02.06.2021 15:38 Ответить
ну всё все усилия направят на бобок у метро...... а слабо закрыть сеть киосков А1 которые монополизировано продают эту гадость на каждом шагу......
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02.06.2021 15:39 Ответить
Подскажите плз адрес хоть одной такой точки, кто знает. А то задолбало переплачивать у официалов!
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02.06.2021 15:40 Ответить
Ты хочешь спалить мою контору, где Марлборо по 25?
Гуляй!
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02.06.2021 15:49 Ответить
Приезжай в Одессу на Привоз, LD 30гр,сигареты из Приднестровья по 25.
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02.06.2021 15:53 Ответить
ППЦ -є ще люди котрі палять сигарети!
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02.06.2021 16:00 Ответить
ну не все ж такие заможные как зеля шоб смалить айкосы Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 4019
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02.06.2021 16:06 Ответить
Ага
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02.06.2021 16:10 Ответить
Люди сигареты и курят. Причем довольно давно.
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02.06.2021 22:08 Ответить
У любой станции метро.
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02.06.2021 17:21 Ответить
в Днепре , на вокзалах небольшие магазинчики , средняя ценник 25-30 гр , продавцы подсказуют аналог твоих , и всегда точно , точек по городу полно , крышуют силовики
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02.06.2021 20:18 Ответить
И не только весь Киев . По всей Украине официальные точки продажи табачных изделий предлагают акцизные и без марок сигареты . Хорошо , что хоть лднровские из продажи исчезли )) .
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02.06.2021 16:05 Ответить
"Акцизную марку на хлеб не намажешь" (с). Хорошо, что я бросил курить 20 лет назад Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 3119
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02.06.2021 16:13 Ответить
Так тут уже акциз на ароматизированные табаки и жидкости для вейпа подоспел.
Скоро как в 90х народ начнет курить Дойну и Флуераш, а нормальные сигареты покупать у бабушек поштучноВесь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 9212Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 9212Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 9212 Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 1725
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02.06.2021 16:17 Ответить
"Флуераш" по тем годам курить было круто, а "Дойну" - в самый раз. Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 751
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02.06.2021 16:48 Ответить
Зелене падло!
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02.06.2021 16:17 Ответить
Хоть контрабандисты за народ волнуются, от государства не дождешься.
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02.06.2021 16:23 Ответить
От государства одно гавно. Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 4744
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02.06.2021 16:25 Ответить
Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 4239
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02.06.2021 16:49 Ответить
Аваковцям немає коли з мілкотньою возитися. Потрібно слідкувати за АТОвцями і фпальшувати на них справи.
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02.06.2021 16:45 Ответить
Забавно. Вместо того, чтоб подумать о своём здоровье и не курить эти кизяки (там ведь даже не табак, а реально ароматизированные эссенцией "табак" кизяки с мочевиной), никотиновые наркоманы начинают выть и жаловаться на тяжелую долю Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 780
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02.06.2021 16:48 Ответить
Это не только в Киеве,есть сигареты по нормальной цене - это хорошо,почему у криминального тетиса может быть хорошая крыша,а у простых киоскеров нет.
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02.06.2021 16:58 Ответить
Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов - Цензор.НЕТ 7347
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02.06.2021 16:58 Ответить
Налоги хотят, а вот как вы нам так мы вам шиш без масла. Одни отбирают деньги незаконно, другие законно, но тоже отбирают. Без контрабанды, простой смертный ничего себе не может достать. Все купи! Что бы быть в плюсе, нужно отнимать увы.
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02.06.2021 17:10 Ответить
Вот тебе ЗЕля ответ на поднятие акциза.
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02.06.2021 17:54 Ответить
так а ****,пачка контрафаса 25 гривен,побеждает рынок
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02.06.2021 23:41 Ответить
 
 