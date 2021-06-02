Весь Киев покрыт сетью незаконных точек, которые совершенно открыто продают сигареты без акцизных марок, - "слуга народа" Холодов
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Государственная фискальная служба борется с незаконной продажей сигарет "в каком-то другом измерении".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.
По словам парламентария, сегодня состоится заседание комитета, на котором планируется заслушать доклад Вадима Мельника о борьбе ГФС с теневым оборотом табачных изделий.
"По нашей информации, эта борьба происходит в каком-то другом измерении. Весь Киев покрыт сетью незаконных лотков, которые совершенно открыто, ничего не боясь, продают сигареты без акцизных марок непонятного происхождения. Значительная часть киосков, хоть и продают сигареты с акцизными марками, но не выдают покупателям чеки", - отметил нардеп.
Холодов добавил, что заседание Комитета Рады будет "жестким".
"В субботу некий представитель ОСББ, который до этого никогда у себя на странице ничего не писал, вдруг возмущается каким-то киоском, который принадлежит "бывшей жене нардепа Холодова". В понедельник уже ряд сайтов начинают распространять этот пост. Они выходят с совершенно одинаковой новостью на тему "семья Холодова заполонила киосками весь Киев". Ни один из этих сайтов не удосужился связаться со мной или с моей пресс-службой. Очевидно, мое мнение их не интересовало. Что явно свидетельствует о платном характере размещения этой "новости". Но дело в том, что с бывшей женой мы расстались уже 15 лет назад. Поэтому не смешите людей своими выдумками о "киосках семьи Холодова", - подытожил парламентарий.
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Холодов жаліється саме на її бездіяльність.
Грудень 2020.
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України.
Кабінет міністрів на своєму позачерговому засіданні підтримав кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України.
В украинском бизнесе "бывших жён" не бывает. ))
Гуляй!
Скоро как в 90х народ начнет курить Дойну и Флуераш, а нормальные сигареты покупать у бабушек поштучно