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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) Перу (32) безвизовый режим (1541)

Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз

Кабинет Министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу, о котором Украина и Перу договорились еще в 2018 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.

С марта 2021 года украинцы могут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

В конце ноября 2020 года Украина подписал соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Также читайте: Украина стала ближе к заключению "промышленного безвиза", - Минэкономики

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Ну справделивости ради это не плозая новость. Если кому не надо, то не надо, а кому надо - тому плюс.
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02.06.2021 15:52
+4
Перемога! Ну фсё жизнь удалась!
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02.06.2021 15:49
+3
Перу,Эквадор,и так были для Украины безвиз на 90 дней ещё в 2016 помню что за новость выдать победу
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02.06.2021 15:59
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Перемога! Ну фсё жизнь удалась!
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02.06.2021 15:49 Ответить
посмотрите скоко туда билет стоит и прозрейте))
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02.06.2021 15:49 Ответить
Приблизно тисяча євро туди й назад. 32 години в дорозі до місця дозвілля.
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02.06.2021 16:33 Ответить
Киев → Лима 11468,29 UAH (на avia.tickets.ua)
Недешево, згоден )) Що здивувало, при цьому Львів - Ліма десь 26.000
...
Жора: Ні х*я собі!
© Лесь Подерв'янський "Діана"
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02.06.2021 16:34 Ответить
Можливо, з наступної зарплати виділю дві штуки баксів на поїздку собі й дружині.
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02.06.2021 16:46 Ответить
Ну справделивости ради это не плозая новость. Если кому не надо, то не надо, а кому надо - тому плюс.
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02.06.2021 15:52 Ответить
"Безвиз на хлеб не намажешь" (с) Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз - Цензор.НЕТ 741 Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз - Цензор.НЕТ 741 Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз - Цензор.НЕТ 741
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02.06.2021 15:55 Ответить
Ога, кому надо, экономия целых 20 баксов на визе!! Ураураура!
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02.06.2021 16:21 Ответить
Всегда найдеться какой то чудак, который напишет про цену визы. То, что на визу надо таскать документы, готовить справки, людям не с миллионников тратить личный день отпука ездить получать визу - как кто забываеться. Про то, что бывает, что визу не дают из за какой то не такой справки, и надо заново собирать - тоже.
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02.06.2021 17:58 Ответить
Кому здоровье позволяет высокогорье, то Перу интересная, но нищеватая страна. Уругвай и Чили в Южной Америке самые благополучные во всех отношениях страны.
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02.06.2021 17:48 Ответить
Ще Ґарґентина і Коста-Ріка.
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02.06.2021 18:47 Ответить
P.S.: а якщо навпаки цікавлять екстремальні задуп'я - bienvenido у Гондурас або Сальвадор... Болівія та Венесуела теж "chingonometrico", su madre )))
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02.06.2021 18:54 Ответить
WS, екстремальні задуп'я(с), - це неперевершено!
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02.06.2021 20:37 Ответить
Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу: Громадяни України зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз - Цензор.НЕТ 3853 згадав тематичний анекдот.

Где-то в Латинской Америке потерпел катастрофу истребитель. Пилот катапультировался, приземлился в дремучем тропическом лесу... три дня пробирается через джунгли - наконец вышел на какую-то глухую индейскую деревушку. Нашел самую большую хижину, там сидят вождь и несколько приближенных - в колоритных индейских одеждах, с перьями, амулетами, курят трубки... Пилот на ломаном испанском языке начинает объяснять, подкрепляя речь жестикуляцией:
- Я человек, я железный птица летел. Железный птица падал, я прыгал. В джунгли прыгал, день ходил, два ходил, три ходил, ваша деревня находил, помощь мне нужен быть.
Вождь на него смотрит и говорит:
- Не, ну то что ты летчик, мы видим. А чего ты разговариваешь как дебил?..
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02.06.2021 20:54 Ответить
Идить, колотить!
Всю жизнь мечтал!
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02.06.2021 15:52 Ответить
Вже замовляю квітки на відпустку, подивлюсь нарешті Мачу-Пікчу, це того вартує
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02.06.2021 15:53 Ответить
Это что? Типа "ось вам"? Кабмин тоже на айкосики подсел?
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02.06.2021 15:54 Ответить
Потужно. Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу: Граждане Украины смогут находиться в стране до 90 дней без виз - Цензор.НЕТ 7949
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02.06.2021 15:55 Ответить
в Перу не хуже чем в Украине,а может и лучше,так что не надо рассказывать что типа Перу это не уровень нашей страны и что это зазорно
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02.06.2021 16:25 Ответить
Ну класс. Можно на кофе полететь
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02.06.2021 15:57 Ответить
самое длинное побережье, а купаться нельзя)
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02.06.2021 15:58 Ответить
Перу,Эквадор,и так были для Украины безвиз на 90 дней ещё в 2016 помню что за новость выдать победу
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02.06.2021 15:59 Ответить
Про Уругвай точно пам'ятаю. Буде паприколу, якщо 🤡🤢🤮 зараз теж оголосять про потужну перемогу із безвізом )))))
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02.06.2021 16:42 Ответить
Туристическая поездка за коксом
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02.06.2021 16:02 Ответить
ЧЕТВЕР, 12 КВІТНЯ 2018, 18:01

Україна домовилася про безвіз із Уругваєм та Перу
Сергій Погорельцев також повідомив, що ближчим часом буде формалізована домовленість про угоду щодо безвізу з Перу. (с)

Три года зеленые мрази не могли бумажку подписать, о которой договорились давным-давно
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02.06.2021 16:04 Ответить
Самая высокая смертность от Covid-19 - в Перу. Кабмін затвердив безвізову угоду з Перу: Громадяни України зможуть перебувати в країні до 90 днів без віз - Цензор.НЕТ 5461
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02.06.2021 16:16 Ответить
Ура Ура Ура!!!
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02.06.2021 16:19 Ответить
Теперь перуанцы ломанут в Украину а мы в Перу)))
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02.06.2021 16:37 Ответить
Наконєць то ми спасєни. Цього нам не вистачалою А то при Порошенко "накуй тот безвіз, у людей немає грошгей їхати до Польші", а тут в Перу поїдуть всі?
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02.06.2021 16:43 Ответить
А в Юмба-Мумба можно без визы?
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02.06.2021 17:12 Ответить
Я так понял они расширили так 90 дней безвиз с целью туризма а теперь всем так как Перу безвиз минимум с 2015 может и раньше не уточнял "Кулеба напомнил, что туристический безвиз с Перу для украинцев уже действует. Теперь безвизовый режим расширят на все типы путешествий: бизнес, обучение, культурный обмен, поездки журналистов".
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02.06.2021 17:15 Ответить
Перу! А це далеко від нашої Жмерінки?
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02.06.2021 17:31 Ответить
Гренада - острівне маленьке ..... ВВП на душу населения порядка 11 190 зЄлені...- у нас щось біля 3 700 ? теж зЄлені .....- нормально , так....- непогано наші білякоритні столуються ...
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02.06.2021 17:46 Ответить
Безвіз з Перу у нас був вже років десять. Як і з Еквадором.
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02.06.2021 22:44 Ответить
 
 