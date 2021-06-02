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Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов

Кабинет Министров забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности (БЭБ) у министра финансов.

Соответствующие изменения правительство внесло постановлением №547 от 31 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, постановлением от 12 мая №510 Кабинет министров создал БЭБ. Согласно ему, новый орган должно было направлять и координировать правительство через министра финансов. В то же время закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином.

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для прямой координации, то бишь под ручное управление ???
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02.06.2021 16:13 Ответить
Встреча Зеленого с группой американских конгрессменов прошла в атмосфере взаимного непонимания. Американцы не понимали как ЭТО можно было избрать президентом, а Зеленый не понимал - как можно идти к нему без денег. (с) Кабмін забрав для прямої координації Бюро економічної безпеки у міністра фінансів - Цензор.НЕТ 8670
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02.06.2021 17:02 Ответить
Еще бы,такой поток бабла мимо ахметовского шмыргаленка прямо в карман какого то драного министра финансов,это же недопустимо.
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02.06.2021 17:20 Ответить
 
 