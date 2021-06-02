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Кабмин забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности у министра финансов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров забрал для прямой координации Бюро экономической безопасности (БЭБ) у министра финансов.
Соответствующие изменения правительство внесло постановлением №547 от 31 мая 2021 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, постановлением от 12 мая №510 Кабинет министров создал БЭБ. Согласно ему, новый орган должно было направлять и координировать правительство через министра финансов. В то же время закон о БЭБ предусматривает координацию этого органа непосредственно Кабмином.
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Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий02.06.2021 16:13 Ответить Мне нравится 3
Игорь Монахов
показать весь комментарий02.06.2021 17:02 Ответить Мне нравится 0
Bush Reagan
показать весь комментарий02.06.2021 17:20 Ответить Мне нравится 0
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