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взятка (5957) Львов (4431) Нацполиция (15731) врачи (1450)

Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали на взятке врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 01

Как установили правоохранители, врач требовала у участника боевых действий взятку в сумме 8 тыс. долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тыс. гривен.

1 июня правоохранители задержали злоумышленницу в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 02

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Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция 03

Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания ей меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Ничего святого ,,,,
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02.06.2021 16:23
+7
а хто її посадить - всі знайомі кумовья друзі свати та все інше ....- максимум умовно - і по кругу "нагріються" всі... слідчі прокурори адвокати - рішала та лжемантійці ...- кроворот гівна ...
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02.06.2021 16:35
+6
А где вы видели врача, который не берёт? Просто по разному обставляют это дело. Эта в наглую, вот и попалась.
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02.06.2021 16:34
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Ничего святого ,,,,
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02.06.2021 16:23 Ответить
Bo gdzi jeszcze ludziom tak dobrze, jak tu?
Tylko we Lwowi!
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02.06.2021 16:45 Ответить
... теперь на зоне взятки будет получать...
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02.06.2021 16:27 Ответить
Зато на зоне наконец-то появится врач, будет лечить сокамерников Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7766
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02.06.2021 16:28 Ответить
все так делают ,у нас наркоманы ходят и хвалятся инвалидными удостоверениями
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02.06.2021 16:29 Ответить
на зоне?
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02.06.2021 16:32 Ответить
яка там зона ...про що ви ...
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02.06.2021 16:35 Ответить
А где вы видели врача, который не берёт? Просто по разному обставляют это дело. Эта в наглую, вот и попалась.
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02.06.2021 16:34 Ответить
а хто її посадить - всі знайомі кумовья друзі свати та все інше ....- максимум умовно - і по кругу "нагріються" всі... слідчі прокурори адвокати - рішала та лжемантійці ...- кроворот гівна ...
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02.06.2021 16:35 Ответить
Це точно, вона всім суд'ям і прокурорам групи робила
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02.06.2021 20:33 Ответить
"система"...
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03.06.2021 19:54 Ответить
Не кумавья - куми, не ґавна - гімна!
3абувайте нарешті совковий язьік, два місяці до 30ї ріниці незалежності лишилося! А ви ще язиком думаєте!
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02.06.2021 23:25 Ответить
щиро вдячний Лікарку затримали під час одержання 8 тис. дол. хабаря за оформлення інвалідності УБД у Львові, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9794
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03.06.2021 19:54 Ответить
интересно, сколько у нас таких "инвалидов" Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8074
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02.06.2021 16:39 Ответить
Ничего такого. Щас тысачу отдаст тем , кто его задержал; 2 тысячи-прокурору, пять штук останется! Нормально Ради Бога!
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02.06.2021 16:44 Ответить
врачам зарплата не нужна они и на взятках проживут
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02.06.2021 16:48 Ответить
Нічого їй не буде! В неї нема повноважень встановлювати ступінь інвалідності. А те що їй дали 8 тис. Мічених то скаже що людина просила передати і вона погодилась. Ось якби гроші дійшли до МСЕК і встановили 2 групу інвалідності тоді вже можна було б про щось говорити.
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02.06.2021 16:59 Ответить
Нет. Будет. Есть статья УК 15 - покушение на преступление.... её остановили , а не она сама отказалась от совершения преступления... Так что взятка - пойдёт по у/д
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02.06.2021 19:46 Ответить
Хто і кого зупинив??? Вона наприклад лікар терапевт! В тебе є лікарняні виписки які ти отримував під час проходження служби. Ти звільнився і стоїш в неї на обліку. Все! Вона тебе лікує. А що ти там собі придумав відносно отримання групи це твої проблеми. Ось вона каже: Твої болячки ніяк не тягнуть на групу і все. І хоч встрелься, але їй не буде нічого. І МСЕК дасть висновок, що людина собі надумав 2 групу.
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02.06.2021 20:09 Ответить
Это ТВОИ ФАНТАЗИИ ! УК об этом ИНОГО мнения !Если, как ты утверждаешь, она ни на что не влияла, но деньги взяла - это может быть и 190 УК !
А если она одно из звений в цепочке "инвалидного конвеера" - то будет за её взятку ! Так как у неё был явный умысел - обогатиться преступным способом ! А недовела задуманное потому что ЕЁ ОСТАНОВИЛИ - поймав ! А это трактуется как совершеное преступление !!!
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02.06.2021 20:17 Ответить
Це твої фантазії і тупорилих ментів, які витягли як її так і МСЕК,-Оскільки їм потрібно було реагувати на заяву. Максимум, що можна з цього епізоду вижати то шахрайство, і то якщо велась санкціонована відео-аудіо зйомка. А так я не я і кобила не моя. Людина перебуває на лікуванні, попросила взяти гроші на зберігання, оскільки боїться їх загубити. ВСЕ!
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02.06.2021 20:27 Ответить
ты слишком глуп рссуждая на темы, в которых не тямишь...
У же только ТО, что он находился у нее на лечении и она взяла у него деньги - это УЖЕ состав приступления ! А вот если бы он закончил лечение..., а после этого она что то там взяла... - то только тогда можно было тебе разглагольствовать ...
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02.06.2021 21:30 Ответить
То що ти дятел я це зрозумів з твого першого допису! Те що ти дятел з тупим клювом після другого! А після цього ти мене переконав , що ти тупоклювий дятел в кубі! Состав преступления😂😂. Читай що написано в статті.
І ще дятел порада тобі. Для початку ознайомся з критеріями встановлення груп інвалідності, і скільки відсотків втрати працездатності необхідно для 2 групи. І якщо в тебе є ці критерії то тобі дадуть третю для початку. І це робить МСЕК на підставі не висновку 1 лікаря, а на підставі багатьох виписок та досліджень.
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02.06.2021 21:55 Ответить
Для умника обьясню..., что для уголовного дела НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ "скільки відсотків втрати працездатності необхідно для 2 групи." ! Важен состав преступления и умысел !
Я на этих делах стольких пересажал, что тебе и не снилось !
Ты не только УК читай, но и комментарии к нему !
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02.06.2021 22:21 Ответить
Сейчас речь не о МСЕК, а о преступных действиях КОНКРЕТНОГО фигуранта !
Не важно, что бы "сказал" МСЭК..., важен умысел и состав преступления конкретного фигуранта по конкретному эпизоду !
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02.06.2021 22:23 Ответить
Де склад злочину?? Саме по хабарю???
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02.06.2021 22:25 Ответить
Если она взяла деньги как должностное лицо - это и есть ХАБАР !!! И не важно для каких целей !
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02.06.2021 22:27 Ответить
Вона не є службовою особою, вона не приймає рішення, вона лікар яка може дописати НЕ дописати
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02.06.2021 22:30 Ответить
Ты читать не умеешь !? Должностное лицо !
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02.06.2021 22:34 Ответить
И еще... Она может быть проходящим мимо человеком, согласившийся ПЕРЕДАТЬ ДЕНЬГИ - ЗАВЕДОМО ЗНАЯ, ЧТО ЭТО БУДЕТ "ХАБАР"!!!
В этом случае, она может быть КЕМ УНГОДНО, но от этого, её действия не перестают быть преступлением !
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02.06.2021 22:35 Ответить
Правоохранители задержали на взятке врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета.Источник: https://censor.net/ru/n3269057
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02.06.2021 22:39 Ответить
Почитай що таке хабар і що таке шахрайство
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02.06.2021 22:41 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Стаття 190. Шахрайство

1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - это если бы она его осознанно ввела в заблужение, пообещав решить вопрос, но не собираясь на самом деле этого делать и при этом взяла деньги


Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
Тебе здесь ЧТО не понятно ?
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02.06.2021 22:51 Ответить
Так хто їй владу надав чи службовий стан їй може позволяв призначити 2 групу інвалідності??
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02.06.2021 22:57 Ответить
Ты тупой или притворяешься !? Она могла выступить в роли посредника "за долю малую"...
Стаття 368. ... а так само прохання надати таку вигоду для СЕБЕ чи ТРЕТОЇ особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії ...
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02.06.2021 23:00 Ответить
Це ти тупий! А могла вона бачачи діагноз і знаючи, що там буде 2 група однозначно, сказати "у вас групи немає, але можна вирішити це питання за 8 тис. Дол." А сама ні з ким не збиралась нічого вирішувати?? То що тоді???
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02.06.2021 23:06 Ответить
Ей вообще могло быть по барабану, есть у него что то или нет ! Она взяла деньги за конкретные действия с обещанием конкретного результата !
ВСЁ - этого достаточно !
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02.06.2021 23:11 Ответить
Так можна багато чого наобіцяти! Результат настав???
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02.06.2021 23:14 Ответить
ст 15 ! тебе о чем то говорит!?
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02.06.2021 23:17 Ответить
То - єто что?
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02.06.2021 23:39 Ответить
ст 15 Ук Укрианы
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02.06.2021 23:41 Ответить
Я уверен, что и деньги были меченные и прослушка с записью велась...
Это обычное дело в таких вещах...
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02.06.2021 23:18 Ответить
А если НЕ СОБИРАЛАСЬ насамом деле ничего решать , а деньги взяла - то это 190 УК !
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02.06.2021 23:12 Ответить
Но даже в ЭТОМ случае.... Ей будут инкриминировать Хабар !
Так как её взяли не потом..., когда она ничего "не решила", а в момент получения денег ! Тем самым не она добровольно прекратила свои действия, а её остановили...!
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02.06.2021 23:13 Ответить
Те що їй реформовані будуть писати це одне, а те що в суді пшик буде за Відсутністю складу злочину це вже інше!
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02.06.2021 23:17 Ответить
Пшик, если и будет , то за денюжку которую занесут кому нужно... А состав преступления там на лицо !
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02.06.2021 23:21 Ответить
Ось якби вона принесла гроші помічені МСЕК і МСЕК дав групу тоді Так, хабар + група! А зараз вже описав вище. Нічого їй не буде оскільки дебіли навмисно запороли справу!
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02.06.2021 23:10 Ответить
Б.ть.... ты ТУП как пробка...
Деньги 100% и так были меченные ! И её согласие на передачу денег - достаточно, для у/д Хабар ! Даже на ЭТОМ этапе !
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02.06.2021 23:15 Ответить
Так це ти тупий як пробка! Я пишу тобі, а якщо вона не збиралась нікому нічого передавати? А якщо вона йому свої позичила а він так їй повернув??
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02.06.2021 23:20 Ответить
Я тебе уже ответил на этот вопрос !
02.06.2021 23:13
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02.06.2021 23:22 Ответить
А я тобі ще в третьому дописі відповів, що максимум що з цього можна видавити так це шахрайство. І не більше.
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02.06.2021 23:31 Ответить
Ты это писал по д тем соусом, что там НЕТ состава преступления ! А я говорю - ЕСТЬ !
И может быть, что МСЕК уже порешал свою участь - через крышу, поэтому взяли только её - так как "план выполнять нужно" ... И повторюсь, в её действиях 100% есть состав преступления на Хабар!
Если бы ее сейчас не взяли... а она "ушла с деньгами" и ничего больше не предпринимала в плане реализации обещаного - тогда можно было говорить или о 190 или о том, что она САМА ОТКАЗАЛАСТЬ от преступного умысла по Хабарю!
А ТАК - у неё ХАБАР ! по ст 15 УК !
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02.06.2021 23:36 Ответить
То что кто то т там развалит дело... Это не значит, что она не совершила преступление... Дела у нас то же не бесплатно разваливают !
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02.06.2021 23:16 Ответить
Кто такие, же и то?
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02.06.2021 23:46 Ответить
Написано ж з використанням наданої їй влади чи службового становища
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02.06.2021 22:58 Ответить
Читай віше, ответил ! "Посаредничество в интересах 3х лиц..."
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02.06.2021 23:02 Ответить
Я читати на відміну від тебе вмію😂😂😂. Состав преступления и умисел😂😂😂
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02.06.2021 23:11 Ответить
установили правоохранители, врач требовала у участника боевых действий взятку в сумме 8 тыс. долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности,Источник: https://censor.net/ru/n3269057
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02.06.2021 22:44 Ответить
І наскільки мене вчили так умисел якраз і являється суб'єктивною стороною складу злочину. А в тебе цілих 5 ознак складу злочину виходить😂😂😂. Умисел і склад злочину😂😂
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02.06.2021 22:29 Ответить
Что бы долго не писать...
"Умисел і склад "
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02.06.2021 22:33 Ответить
😂😂😂😂
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02.06.2021 22:41 Ответить
Какое значение имеют бьі и что?
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02.06.2021 23:50 Ответить
МСЭК, имеет значение только на той стадии, когда и они причастны (находятся в приступом сговоре)... - это го достаточно для ст 15 УК
А до них не обязательно доходить, что бы преступление - стало преступлением !
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02.06.2021 22:26 Ответить
Чому й досі нікого не затримали в Верховній Раді та Закладі Президента?? Там хабарі йдуть в обсягах сотень тисяч і мільйонів доларів - а де ж затримані???
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02.06.2021 17:21 Ответить
Никогда такого не было-и вот опять...
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02.06.2021 17:26 Ответить
 
 