Врач задержана при получении 8 тыс. долл. взятки за оформление инвалидности УБД во Львове, - Нацполиция. ФОТО
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Правоохранители задержали на взятке врача одного из медицинских коммунальных учреждений Львовского областного совета.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Как установили правоохранители, врач требовала у участника боевых действий взятку в сумме 8 тыс. долларов за содействие в предоставлении ему положительного заключения МСЭК об определении 2 группы инвалидности, что предусматривает социальную выплату в размере около 800 тыс. гривен.
1 июня правоохранители задержали злоумышленницу в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.
Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины и избрания ей меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Tylko we Lwowi!
3абувайте нарешті совковий язьік, два місяці до 30ї ріниці незалежності лишилося! А ви ще язиком думаєте!
А если она одно из звений в цепочке "инвалидного конвеера" - то будет за её взятку ! Так как у неё был явный умысел - обогатиться преступным способом ! А недовела задуманное потому что ЕЁ ОСТАНОВИЛИ - поймав ! А это трактуется как совершеное преступление !!!
У же только ТО, что он находился у нее на лечении и она взяла у него деньги - это УЖЕ состав приступления ! А вот если бы он закончил лечение..., а после этого она что то там взяла... - то только тогда можно было тебе разглагольствовать ...
І ще дятел порада тобі. Для початку ознайомся з критеріями встановлення груп інвалідності, і скільки відсотків втрати працездатності необхідно для 2 групи. І якщо в тебе є ці критерії то тобі дадуть третю для початку. І це робить МСЕК на підставі не висновку 1 лікаря, а на підставі багатьох виписок та досліджень.
Я на этих делах стольких пересажал, что тебе и не снилось !
Ты не только УК читай, но и комментарии к нему !
Не важно, что бы "сказал" МСЭК..., важен умысел и состав преступления конкретного фигуранта по конкретному эпизоду !
В этом случае, она может быть КЕМ УНГОДНО, но от этого, её действия не перестают быть преступлением !
Стаття 190. Шахрайство
1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - это если бы она его осознанно ввела в заблужение, пообещав решить вопрос, но не собираясь на самом деле этого делать и при этом взяла деньги
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
1. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди, а так само прохання надати таку вигоду для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
Тебе здесь ЧТО не понятно ?
Стаття 368. ... а так само прохання надати таку вигоду для СЕБЕ чи ТРЕТОЇ особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії ...
ВСЁ - этого достаточно !
Это обычное дело в таких вещах...
Так как её взяли не потом..., когда она ничего "не решила", а в момент получения денег ! Тем самым не она добровольно прекратила свои действия, а её остановили...!
Деньги 100% и так были меченные ! И её согласие на передачу денег - достаточно, для у/д Хабар ! Даже на ЭТОМ этапе !
02.06.2021 23:13
И может быть, что МСЕК уже порешал свою участь - через крышу, поэтому взяли только её - так как "план выполнять нужно" ... И повторюсь, в её действиях 100% есть состав преступления на Хабар!
Если бы ее сейчас не взяли... а она "ушла с деньгами" и ничего больше не предпринимала в плане реализации обещаного - тогда можно было говорить или о 190 или о том, что она САМА ОТКАЗАЛАСТЬ от преступного умысла по Хабарю!
А ТАК - у неё ХАБАР ! по ст 15 УК !
"Умисел і склад "
А до них не обязательно доходить, что бы преступление - стало преступлением !