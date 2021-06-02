Кабмин назначил Игоря Кузина и Петра Емца замами министра здравоохранения. Легко не будет, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В ходе сегодняшнего заседания Кабмин назначил заместителями министра здравоохранения Игоря Кузина и Петра Емца.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабинет Министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения! Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все, что запланировано. Работаем!", - отметил Ляшко.
Говоря о Кузине, ранее Ляшко отмечал, что он работал с ним в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья.
По данным СМИ, Петр Емец ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.
Как сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Кабмин также назначил Кузина главным санитарным врачом.
Пожалуйста, подождите...
- через замов...
- а чё так?
- должность такая...