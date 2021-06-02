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Кабмин (13801) Минздрав (4828) назначение (2047) Ляшко Виктор (1318) Игорь Кузин (282)

Кабмин назначил Игоря Кузина и Петра Емца замами министра здравоохранения. Легко не будет, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Кабмин назначил Игоря Кузина и Петра Емца замами министра здравоохранения. Легко не будет, - Ляшко

В ходе сегодняшнего заседания Кабмин назначил заместителями министра здравоохранения Игоря Кузина и Петра Емца.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабинет Министров Украины назначил предложенные мной кандидатуры двух заместителей министра. Игорь Кузин, Петр Емец, поздравляю в команде Министерства здравоохранения! Легко не будет, но знаю, что вместе сможем реализовать все, что запланировано. Работаем!", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагаю Кабмину утвердить Кузина главным санитарным врачом, - Ляшко

Говоря о Кузине, ранее Ляшко отмечал, что он работал с ним в период эпидемии исполняющим обязанности главы Центра общественного здоровья.

По данным СМИ, Петр Емец ранее был заместителем главы департамента по финансово-экономическим вопросам, бухгалтерскому учету и финансовой отчетности Минздрава.

Как сообщил в своем Телеграм-канале нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, Кабмин также назначил Кузина главным санитарным врачом.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Что у него с глазами? Тоже употребляет вещества?
Кабмин назначил Кузина и Петра Емца замами министра здравоохранения. Легко не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9679
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02.06.2021 16:33
+1
- через кого взятки?
- через замов...
- а чё так?
- должность такая...
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02.06.2021 16:34
+1
- на кнопку сел...
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02.06.2021 16:35
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Что у него с глазами? Тоже употребляет вещества?
Кабмин назначил Кузина и Петра Емца замами министра здравоохранения. Легко не будет, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9679
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02.06.2021 16:33 Ответить
- на кнопку сел...
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02.06.2021 16:35 Ответить
Інурез з переляку...
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02.06.2021 16:48 Ответить
Он тестирует аргентинскую муку для ..., ну вы понимаете для кого. Поэтому и министр, и глаза одинаковые.
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02.06.2021 16:49 Ответить
Приятное с полезным......Проктолог перестарался!
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03.06.2021 10:33 Ответить
- через кого взятки?
- через замов...
- а чё так?
- должность такая...
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02.06.2021 16:34 Ответить
150%
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02.06.2021 16:46 Ответить
На Добкина младшего глаза похожи. Может братья?
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02.06.2021 16:40 Ответить
Нелегка ця робота - мішки з 💲💲 тягати..
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02.06.2021 16:47 Ответить
Из той же серии - Вы, что дебил? Да, я дебил ! Отлично. Будете главой наблюдательного совета "Укроборонпрома". Набросок к биографии Милованова.(с) Кабмін призначив Кузіна і Петра Ємця заступниками міністра охорони здоров'я. Легко не буде, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5931
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02.06.2021 17:05 Ответить
Чтобы допровалить кампанию по расхваленой вакцинации в тридесятое уже дно.
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02.06.2021 17:11 Ответить
Бедный Емец П. - старенькие ВАЗ и Ланос, квартира 78м2 на 4х.... Посмотрим как быстро он станет ездить на новых авто и переселится в собственный дом... Или дом уже есть, записанный на родственников (огласите весь список, пожалуйста), чтобы потом его ни в чем не обвиняли - ведь финансами руководит.
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03.06.2021 08:17 Ответить
 
 