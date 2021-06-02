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Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ выявила "схему" хищения государственных средств при строительстве тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций. Из-за действий подрядчиков, сооружение, на строительство которого ушло 5,5 млн грн, невозможно использовать по назначению.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ 01

По данным предварительного расследования, в конце 2018 года военная часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелкового и специальной подготовки военнослужащих ССО.

Задокументировано, что во время строительства спецобъекта подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, нормы и правила. Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выявлена схема хищения 1,8 млн грн при строительстве социальных объектов для армии, - СБУ

Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ 02

Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки, спецобъект был затоплен. Экспертный обзор показал, что военное сооружение фактически потеряно.

По материалам СБУ инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика.

Также читайте: Экс-начальник Восточного территориального КЭУ ВСУ подозревается в растрате 11 млн грн при строительстве казарм в Мариуполе, - ГБР. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Да все в курсе. Тока договор заключили в конце 2018, а строить начали в мае 2019. Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009 Так что отмыть Зельца не получицца Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009
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02.06.2021 17:06
+2
Канцы в воду...
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02.06.2021 16:51
+2
А может этими ССО навестить этих строителей?
Так, поговорить?
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02.06.2021 17:56
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Канцы в воду...
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02.06.2021 16:51 Ответить
кто-то деньги украл взявши в долю кума который помогал ему сарай строить.... вот так и сдали объект за бюджетные бабки.........
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02.06.2021 16:54 Ответить
Кто то откат получил .
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02.06.2021 16:56 Ответить
Хреново,что не 20-й год фигурирует:теперь надо сильно постараться,чтоб как-то на Зелю погавкать и Гэтьмана прославить.Вариант:Зеля переместился во времени на построенной Саакашвили машине времени и подставил Питраликсеича
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02.06.2021 16:57 Ответить
там у всех рыльце в пушку.
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02.06.2021 16:59 Ответить
Та там и рылец уже не видно из-за зарослей этого пуха)
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02.06.2021 17:01 Ответить
Да все в курсе. Тока договор заключили в конце 2018, а строить начали в мае 2019. Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009 Так что отмыть Зельца не получицца Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1009
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02.06.2021 17:06 Ответить
Значит виновны и Пятый и Шестой. А я давно говорю - оба одинаковые и шестой не лучше пятого.
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02.06.2021 17:13 Ответить
вряд-ли первый, второй или третий лазали в каждый колодец проверять состояние изоляции
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02.06.2021 17:43 Ответить
Сталин безусловно кровавый палач украинского народа, но он сказал очень верную фразу - "кадры решают всё".
При Первом, Втором и Третьем, кадры были гораздо лучше. И так нагло воровать, как при пятом и шестом, ещё не было принято.
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02.06.2021 19:26 Ответить
В паху..
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02.06.2021 17:28 Ответить
Халатность строителей привела к созданию тренировочной базы боевых пловцов ССО на Житомирщине, - СБУ. ФОТО Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 437
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02.06.2021 17:04 Ответить
Цікаво, які навички СиБиУ'шники відточували на цій тренувальній базі: кришування наркоторгівлі/проституції/торгівлі зброєю, віджим бізнесу, викрадення людей (потрібне підкреслити).
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02.06.2021 17:08 Ответить
Теперь нужно ССО потренироваться на этих строителях...
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02.06.2021 17:28 Ответить
А может этими ССО навестить этих строителей?
Так, поговорить?
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02.06.2021 17:56 Ответить
А зачем так не по человечески? Берем прораба и инцпектора, перемолоть на фракции песка (это должны делать коллеги по бригаде), приказываем смешать с водой и цементом, и приказываем затыкать дыры Строители не виноваты, что их прораб и инспектор и другое началсьтво воры Шучу, конечно. Солдаты ССО - лучшие педагоги
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02.06.2021 19:29 Ответить
откупятся
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02.06.2021 20:12 Ответить
Некоторые поворачивают стрелки от проворовашегося совка на СБУ, выявившего воров... Таков менталитет... воров и не воров!
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03.06.2021 00:14 Ответить
Недбалість будівельників призвела до затоплення тренувальної бази ССО на Житомирщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4575 В тюрягу їх !
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03.06.2021 04:09 Ответить
 
 