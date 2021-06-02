Халатность строителей привела к затоплению тренировочной базы ССО на Житомирщине, - СБУ. ФОТО
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СБУ выявила "схему" хищения государственных средств при строительстве тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций. Из-за действий подрядчиков, сооружение, на строительство которого ушло 5,5 млн грн, невозможно использовать по назначению.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного расследования, в конце 2018 года военная часть заключила договор с житомирским строительным предприятием. Объект должен был быть возведен для отработки тактической, стрелкового и специальной подготовки военнослужащих ССО.
Задокументировано, что во время строительства спецобъекта подрядчик не соблюдал установленные законодательством и проектом строительные и технические стандарты, нормы и правила. Оперативники спецслужбы установили, что коммерсант действовал в сговоре с частным инженером по техническому надзору за строительством. Он без проверок и сверок фактически выполненных строительных и гидроизоляционных работ подписывал соответствующие акты.
Из-за несоблюдения предприятием-подрядчиком требований и ненадлежащей проверки, спецобъект был затоплен. Экспертный обзор показал, что военное сооружение фактически потеряно.
По материалам СБУ инженеру по техническому надзору за строительством сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, то есть по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В уголовном производстве по ч. 4 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК Украины продолжаются следственные действия для привлечения к предусмотренной законом ответственности должностных лиц строительного предприятия-подрядчика.
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При Первом, Втором и Третьем, кадры были гораздо лучше. И так нагло воровать, как при пятом и шестом, ещё не было принято.
Так, поговорить?