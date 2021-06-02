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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) конкурс (1128) Шабунин (464) САП (1948)

Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты

Международные эксперты могут публично и со скандалом выйти из состава комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ведь делегированные Радой члены комиссии "валят" независимых кандидатов и "протягивают" подконтрольных.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты публичную выйдут из конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, что президент лично обещал своим Западным визави, что это будет честный конкурс", - написал Шабунин.

По его словам, на кону стоит вес слова президента Украины в глазах западных лидеров, от помощи которых в значительной степени зависит безопасность страны.

Читайте: Бутусов: Прокурора Божко, которому угрожал Портнов, сняли с конкурса на должность главы САП

"И я не понимаю, что будет делать президент, когда делегированные под его слово международные эксперты выйдут из конкурсной комиссии, громко хлопнув дверью. На весь Мир хлопнув. А все идет именно к этому, потому что делегированные Радой (и контролируемые Татаров) члены комиссии беспредельным образом валят независимых кандидатов и отвратительно тянут подконтрольных", - добавил Шабунин.

Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты хлопнут дверью 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Лідор з ранку до ночі занят

Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 24
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02.06.2021 17:06
+28
Главное шоб не хлопнули крышкой рояля Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 4746
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02.06.2021 17:06
+21
Біля керма країною - продажні неадеквати.
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02.06.2021 17:07
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Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 569 Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 5007
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02.06.2021 17:12 Ответить
хлопнут крышкой
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02.06.2021 17:23 Ответить
Главное шоб не хлопнули крышкой рояля Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 4746
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02.06.2021 17:06 Ответить
Да нет - наоборот надо хлопнуть да и посильнее...
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02.06.2021 20:36 Ответить
Люто плюсую!!!)))
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02.06.2021 23:36 Ответить
Лідор з ранку до ночі занят

Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 24
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02.06.2021 17:06 Ответить
Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 5621
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02.06.2021 17:07 Ответить
присутня Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 8542
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02.06.2021 17:10 Ответить
Даст праздничный концерт. Что же еще?
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02.06.2021 17:06 Ответить
шо делать . шо делать . в носу ковыряться будет . или видосик с гантелями запишет . смотря по настроению Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 6798
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02.06.2021 17:07 Ответить
Біля керма країною - продажні неадеквати.
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02.06.2021 17:07 Ответить
не гони на порошенко, он уже не президент
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02.06.2021 17:19 Ответить
Причем, почти 30 лет. Может, пора уже нариду начинать думать?
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02.06.2021 17:51 Ответить
А хто їх обрав 3/4? Хто зараз рейтинги лайну дає? Це нарід. І він заслуговує на це лайно, бо сам його обрав. З піною на писках і виряченими буркалами. Їжте тепер той свій прибабаханий вибір і не скигліть. Наступний ківа?
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02.06.2021 23:39 Ответить
на кону стоит вес слова президента....
Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 6284 Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 6284 Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 6284
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02.06.2021 17:09 Ответить
Там уже давно ничего не стоит...
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02.06.2021 17:10 Ответить
Отрицательный вес - легче воздуха. Как, собственно, и айку, зюзи и его избирателей. Хуже только у избитателей оп за жиддя... Хуже или равно - вот в чем вопрос...
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02.06.2021 17:54 Ответить
Какое нахрен слово у этого клоуна, прикалываешься, что ли???
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02.06.2021 20:41 Ответить
" Зеленський проти усіх лідерів. Зе-Д'артаньян! "
https://www.youtube.com/watch?v=lK2b08i6nmk
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02.06.2021 17:09 Ответить
"Незалежні" експерти нові "Волкери"... Не заплатить Україна, завтра підуть в Газпром працювати. Женіть їх на____.
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02.06.2021 17:11 Ответить
Шабунину давным-давно пора НАРЫ греть а так называемые ,международные эксперты ,пусть валят к себе домой и там учат население как надо жить а если они успели уже что-то спионерить или взяток набраться то добро пожаловать на НАРЫ рядом с Шабуниным !!! Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 6386
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02.06.2021 17:12 Ответить
Тебе бы своих Татаровых, Портновых, Ермаков нах те международные, а там и за кредитами к кацапам на поклон рукой подать, все как шмаркли хотели.
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02.06.2021 17:16 Ответить
ВСЕХ тобой вышеперечисленных на те-же НАРЫ !!! Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 5644
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02.06.2021 17:25 Ответить
И кто ж их посадит, уж не Бубочка который у Ермака ручной преЗедент?)))
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02.06.2021 17:33 Ответить
ты опять про нары, идиот дурдомовский! тебе, быдло73, от гаденыша ничего не обломится, не надейся, даже кило сосисок по 150 грн не предложат. кинул вас лохов ишак пархатый)))
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02.06.2021 17:28 Ответить
Видишь, как твоя больная голова отреагировала на похолодание,, Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 2886но без паники ,слюни подотри ,с бутылки слезь ,в неотложку позвони и жди приезда бригады Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 2886как только приедут покажешь им свою писанину и они отвезут тебя в психушку ...только не перепутай ,покажешь писанину а не мочу ... Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 9819
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02.06.2021 18:43 Ответить
видишь придурок, у тебя фиаско)))) трудовой народ дал тебе оценку-ты лох. так что там про тарифы пархатого, ты падла уже на майдане или еще на бутылке?
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03.06.2021 11:12 Ответить
Не надо так переживать Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 4548все тарифы в психушке в которой ты находишься оплачивает государство Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 5595и чего ты решил ,что Барыга упархал ,соседи по палате нашептали ? Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 2850
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03.06.2021 12:28 Ответить
Вопрос не в том, что недоразумение будет делать (ему пох), а что будет делать нарид?
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02.06.2021 17:13 Ответить
Получит похвалу и плюшку от Кремля и Бени с Ахметом.
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02.06.2021 17:16 Ответить
Мы суверенное государство и пошли нх все эти сраные международные экс перДы
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02.06.2021 17:18 Ответить
Что будет делать? Радоваться, что наконец-то избавился от "внешнего управления".
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02.06.2021 17:20 Ответить
такие независимые ....
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02.06.2021 17:21 Ответить
призначить нове призначення конкурсної комісії..
а тим часом чума буде керувати САП
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02.06.2021 17:21 Ответить
А "міжнародні експерти" несли, несуть чи будуть нести якусь відповідальність за діяльність тих органів, куди вони постійно намагаються делегувати когось "незалежного"?
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02.06.2021 17:23 Ответить
шо буде, шо буде...нове розслідування бігус про парашенка Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью" - Цензор.НЕТ 4387
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02.06.2021 17:23 Ответить
Так це ж шабунін винний, що клован став президентом.
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02.06.2021 17:23 Ответить
А независимые это те ,которые Шабунину и К подходят?
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02.06.2021 17:23 Ответить
це так прикольно спостерігати ..а саме виття тих хто безпосередньо доклався до множення на нуль попередньої влади , влади яка б вона не була тоді але реагувала на заяви громадських діячів прислухалася та йшла на якісь поступки та компроміси і ось тепер прийшла нова якій взагалі по*уй , на осуд , ба більше вони тобі в очі надають купу обіцянок запевнень а потім тупо наі*уть . О дивний новий світ ))
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02.06.2021 17:34 Ответить
Ух як ботва активізувалась))) подоляк пайку виділяє?)))
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02.06.2021 17:34 Ответить
Избраный народом, делегированыеВР -демократия в действии,что Шабунину не так Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 1370
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02.06.2021 17:37 Ответить
Что-же они гады никогда не спрашивают у Шабунина как надо, а спросили-бы он-бы ответил Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 1612
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02.06.2021 17:37 Ответить
Випускний в університеті майбутнього

Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 1521
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02.06.2021 17:50 Ответить
Anton Senenko: Всі носяться з мемами і кепкують з ідеї Презеленського університету.
Найбільш смішний, що я бачив - ось, про лабораторію астрофізики майбутнього навчального закладу:

Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 1670
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02.06.2021 17:51 Ответить
Якщо подивитися трошки глибше на якість презентованих матеріалів, то в групі науковців регочуть з наступної картинки:

Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 1084

Біс із тим, що так поспішали презентувати університет, що не змогли нормально розставити пункти (зверніть увагу на п.5).
Так вони ще й реально не розуміють значення слова "кампус" і очевидно плутають його з кластером.
Те, що перелік кампусів/кластерів дуже схожий на перелік кластерів російського Сколково - це, звісно, соупадєніє.

Але я хотів би, щоб ми ще дивилися глибше.
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02.06.2021 17:52 Ответить
УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГО В УКРАЇНІ
(Майже) неможливо і ось чому.

Останні 3 роки я є якраз в комітеті, який так і називається, «Комітет Університету Майбутнього». Мій універ переживає, що з ним буде через 10-20-30 років і тому створив такий комітет і дав нам завдання проштудіювати питання і дати рекомендації, що робити, щоб не вийшло, що завтра ми проснемося і зрозуміємо, що У. Пн. Кароліни відстав від життя.

Тому перечитали купу книг, зустрілися з безліччю футуристів і експертів, провели сотні годин в дебатах.

Головний висновок - університет це не будівлі, не обладнання, і навіть не люди. Це частина індустріального кластера.

Якби сталося таке чудо, що Україні, приміром, повернули б «золото Полуботка» і на ті трильйони уряд України викупив Стенфорд і перевіз його зі всіма будівлями, обладнанням, і навіть професорами і студентами в Київ, універ би все одно загнувся за кілька років.

Універ - це три коні в одній упряжі: промисловість, науковці, і студенти. Один з конів випадає, два інші відразу ламають спину.

І якщо кращих науковців можна купити (як це зробили, приміром, в Сколково), кращих студентів притягти стипендіями (як це, приміром, роблять китайці), то створити промисловий кластер дуже важко. Єдині ВУЗи, які були створені з нуля і які вибилися хоча б сотню кращих у світі всі були створені саме під індустріальні кластери.

Прикладами є кілька ВУЗів в Пд. Кореї, Китаю, Сингапуру. Там були державні програми по розбудові цілих індустрій. Будувалися цілі виробничі комплекси, часто під експорт продукції. Ці індустріальні кластери вимагали як кадри, так і технічні рішення. Тому і на студентів був попит і студенти, по випуску, отримували добрі роботи, і на вчених, чиї розробки тут же запускали в виробництво.

В Канаді один ВУЗ теж був так злетів з нікому невідомого в рейтинг «Канадського МІТ», але лише коли біля нього створився цілий кластер на основі RIM. Не держ програма, а вдало склалися бізнес обставини.
Всякі стенфорди і гарварди так сильно стоять, бо вони є частиною цілої системи з тисяч компаній, наукових центрів, інвестиційних фондів, банків, think tanks, цілих галузей і інституцій. Іде постійний обмін, колообіг людей між елементами цих систем, де тисячі людей є то в ролі студента, то в ролі підприємця-роботодавця, то в ролі клієнта-замовника кадрів і технологій, то в ролі професора чи дослідника, то в ролі державного чиновника, то в ролі донора-мецената. Багато хто змінює ці ролі кожні кілька років: сьогодні студент, завтра співробітник, через день роботодавець, ще через день інвестор, потім знову студент, потім член якоїсь урядової ради, то професор, і так по колу. Всі один одному потрібні, всі один одного підживляють, всі один на одного створюють попит.

Якби, приміром, Каліфорнія "вигнала" Кремнієву Долину, чи як у випадку з канадським ВУЗом, RIM збанкрутувала і разом з нею канадська Кремнієва Долина, то і ВУЗ за кілька років нагнувся б без попиту на своїх студентів і технічні розробки.

Так от, я бачу як Україна може знайти ресурси на будівництво чергового набору навчальних корпусів і лабораторій.

Я сумніваюся, що Україні вдасться залучити серйозних вчених. Занадто високі зарплати і занадто важко буде заманити вчених зі світовим ім'ям в маловідому країну, без особливо гарного клімату чи якихось інших принад. Кілька альтруїстів приїде, але їх буде недостатньо.

Я також сумніваюся, що Україні вдасться зібрати досить студентів з потенціалом умовних цукербергів. Знову ж, українська освіта не має необхідного визнання в світі і малоймовірно, що кращі студенти зі всього світу почнуть подавати документи в новий, маловідомий ВУЗ в маловідомій країні. Хтось з місцевих подасться, але місцевих мізків не вистачить.

Але найбільша перешкода - це створення сильного індустріального кластера навколо цього ВУЗу, якому б потрібні були і студенти з цього ВУЗу, і науковці.

ІТ швидко розвивається в Україні, але більшість айтішників можуть освоїти ремесло і без дорого ВУЗу. Бізнес швидко розвивається в Україні, але нема ще ні інвестиційного сектору, ні культури підприємництва, та і легкості ведення бізнесу, як це є в інших точках світу. А інші сектори, як от хімічна промисловість, фінансові послуги, логістика, чи фармакологія - ці в Україні поки в зародку.

Тому, я бачу проблему зі всіма трьома конями і сумніваюся, що уряд України готовий запустити комплексний проєкт такого рівня.

АЛЕ!
Поплакавшись, скажу, що в теорії це можливо.

Це вдалося, як я казав, кільком ВУЗам Азії, приміром. То чому б не нам?
Гарно процес описано в книзі «Чому Азії Вдалося» (How Asia Works). Тому попри мій скептицизм, сподіваюся цього разу буде інакше.
Vasyl Taras
----
Додам: зробити універ можна і без індустріального кластеру. Можна найняти класних вчителів, відібрати і вивчити кращих студентів. Але після завершення навчання вони поїдуть в ЄС та США, бо там вони потрібні, а в Україні - ні.

Тому без індустріального кластеру це просто розтринькування державних грошей. Ну, хіба що метою держави є тотальна еміграція.
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02.06.2021 17:55 Ответить
Что-то нынешние времена все больше напоминают время правления енакиевского хряка, а рада - сборище рыгов. Не хватает только Чечетова, а в остальном всё так же.
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02.06.2021 18:19 Ответить
Да пусть хлопают,скажи лучше.сколько они стоят нашему дырявому бюджету,эти хлопчики не нужны,залька в наглую уже крышует махинатора кауфманьчика и плюет на все правоохранительные структуры и на наглядрады при них.
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02.06.2021 18:19 Ответить
Дорогой Альбинос!
Ты же сверг Крававаго Марадёра - чем типерь не доволен?
Ты за кого во втором туре головал?
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02.06.2021 18:24 Ответить
Ага, выходит, что члены комиссии от Украины реально не имеют права решать большинством голосов, потому что "эксперты" имеют блокирующий пакет. За такую независимость державы имеет смысл воевать!
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02.06.2021 18:25 Ответить
Зеля идёт в тайгу и сжигает за собой все мосты в ЕС.
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02.06.2021 19:00 Ответить
А чому шабунін вважає,що це робиться не з погодженням з зеленським?Подивіться на останні заяви президента.Він звинувачує всіх навкруги - байдена,меркель всіх з ким були нормальні відносини.Складається враження,що його мета,щоб всі відвернулись від краіни.Тоді він скаже,що вони погані а він ОДИН гарний.
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02.06.2021 19:27 Ответить
Тут ещё и второй умысел есть , так сказать для внутреннего пользования
Посмотрите говорит осёл Оманский своим зебилам , что Европа и Америка от нас отвернулась , поэтому у нас нет другого выбора как мириться с парашей на их условиях, лишь бы не стреляли
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02.06.2021 19:57 Ответить
Шабунин. В наличии в кресле именно этого человека, управляющего "процессом назначения главы САП", есть твое самое непосредственное участие! Сейчас уже позно пить Боржоми, все идет по плану. Пишите письма мелким почерком.
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02.06.2021 20:25 Ответить
Что же за компромат у них есть, что он их так боиться
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02.06.2021 20:49 Ответить
Как что делать????Все по сценарию...
Шабунін про обрання голови САП: Не розумію, що робитиме Зеленський, коли міжнародні експерти "грюкнуть дверима" - Цензор.НЕТ 9296
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02.06.2021 20:51 Ответить
Абсолютно нічого страшного (дня нього) просто почне неконтральовану емісію грошей, і все. А за весь цирк заплатить розумний і мудрий нарід, ось і все.
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02.06.2021 20:51 Ответить
Шабунін, ти теж привів клоуна до влади. Тепер маєш те, що заслужив, завдяки своєму вибору.
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02.06.2021 20:54 Ответить
Какую такую помощь запада Украина может потерять ? Глубокую обеспокоенность ?
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02.06.2021 21:24 Ответить
Все кредиты за 2% годовых от МВФ для Украины закончились. Останется только самокредитование от своих собственных олигархов за 11% годовых.
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02.06.2021 21:54 Ответить
Ту, через яку мордвинські танки ще досі не на Хрещатику
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03.06.2021 02:54 Ответить
 
 