Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью"

Международные эксперты могут публично и со скандалом выйти из состава комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ведь делегированные Радой члены комиссии "валят" независимых кандидатов и "протягивают" подконтрольных.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты публичную выйдут из конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, что президент лично обещал своим Западным визави, что это будет честный конкурс", - написал Шабунин.

По его словам, на кону стоит вес слова президента Украины в глазах западных лидеров, от помощи которых в значительной степени зависит безопасность страны.

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"И я не понимаю, что будет делать президент, когда делегированные под его слово международные эксперты выйдут из конкурсной комиссии, громко хлопнув дверью. На весь Мир хлопнув. А все идет именно к этому, потому что делегированные Радой (и контролируемые Татаров) члены комиссии беспредельным образом валят независимых кандидатов и отвратительно тянут подконтрольных", - добавил Шабунин.