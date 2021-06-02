Шабунин об избрании главы САП: Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты "хлопнут дверью"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Международные эксперты могут публично и со скандалом выйти из состава комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, ведь делегированные Радой члены комиссии "валят" независимых кандидатов и "протягивают" подконтрольных.
Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Не понимаю, что будет делать Зеленский, когда международные эксперты публичную выйдут из конкурсной комиссии по избранию руководителя САП. Напомню, что президент лично обещал своим Западным визави, что это будет честный конкурс", - написал Шабунин.
По его словам, на кону стоит вес слова президента Украины в глазах западных лидеров, от помощи которых в значительной степени зависит безопасность страны.
"И я не понимаю, что будет делать президент, когда делегированные под его слово международные эксперты выйдут из конкурсной комиссии, громко хлопнув дверью. На весь Мир хлопнув. А все идет именно к этому, потому что делегированные Радой (и контролируемые Татаров) члены комиссии беспредельным образом валят независимых кандидатов и отвратительно тянут подконтрольных", - добавил Шабунин.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=lK2b08i6nmk
а тим часом чума буде керувати САП
Найбільш смішний, що я бачив - ось, про лабораторію астрофізики майбутнього навчального закладу:
Біс із тим, що так поспішали презентувати університет, що не змогли нормально розставити пункти (зверніть увагу на п.5).
Так вони ще й реально не розуміють значення слова "кампус" і очевидно плутають його з кластером.
Те, що перелік кампусів/кластерів дуже схожий на перелік кластерів російського Сколково - це, звісно, соупадєніє.
Але я хотів би, щоб ми ще дивилися глибше.
(Майже) неможливо і ось чому.
Останні 3 роки я є якраз в комітеті, який так і називається, «Комітет Університету Майбутнього». Мій універ переживає, що з ним буде через 10-20-30 років і тому створив такий комітет і дав нам завдання проштудіювати питання і дати рекомендації, що робити, щоб не вийшло, що завтра ми проснемося і зрозуміємо, що У. Пн. Кароліни відстав від життя.
Тому перечитали купу книг, зустрілися з безліччю футуристів і експертів, провели сотні годин в дебатах.
Головний висновок - університет це не будівлі, не обладнання, і навіть не люди. Це частина індустріального кластера.
Якби сталося таке чудо, що Україні, приміром, повернули б «золото Полуботка» і на ті трильйони уряд України викупив Стенфорд і перевіз його зі всіма будівлями, обладнанням, і навіть професорами і студентами в Київ, універ би все одно загнувся за кілька років.
Універ - це три коні в одній упряжі: промисловість, науковці, і студенти. Один з конів випадає, два інші відразу ламають спину.
І якщо кращих науковців можна купити (як це зробили, приміром, в Сколково), кращих студентів притягти стипендіями (як це, приміром, роблять китайці), то створити промисловий кластер дуже важко. Єдині ВУЗи, які були створені з нуля і які вибилися хоча б сотню кращих у світі всі були створені саме під індустріальні кластери.
Прикладами є кілька ВУЗів в Пд. Кореї, Китаю, Сингапуру. Там були державні програми по розбудові цілих індустрій. Будувалися цілі виробничі комплекси, часто під експорт продукції. Ці індустріальні кластери вимагали як кадри, так і технічні рішення. Тому і на студентів був попит і студенти, по випуску, отримували добрі роботи, і на вчених, чиї розробки тут же запускали в виробництво.
В Канаді один ВУЗ теж був так злетів з нікому невідомого в рейтинг «Канадського МІТ», але лише коли біля нього створився цілий кластер на основі RIM. Не держ програма, а вдало склалися бізнес обставини.
Всякі стенфорди і гарварди так сильно стоять, бо вони є частиною цілої системи з тисяч компаній, наукових центрів, інвестиційних фондів, банків, think tanks, цілих галузей і інституцій. Іде постійний обмін, колообіг людей між елементами цих систем, де тисячі людей є то в ролі студента, то в ролі підприємця-роботодавця, то в ролі клієнта-замовника кадрів і технологій, то в ролі професора чи дослідника, то в ролі державного чиновника, то в ролі донора-мецената. Багато хто змінює ці ролі кожні кілька років: сьогодні студент, завтра співробітник, через день роботодавець, ще через день інвестор, потім знову студент, потім член якоїсь урядової ради, то професор, і так по колу. Всі один одному потрібні, всі один одного підживляють, всі один на одного створюють попит.
Якби, приміром, Каліфорнія "вигнала" Кремнієву Долину, чи як у випадку з канадським ВУЗом, RIM збанкрутувала і разом з нею канадська Кремнієва Долина, то і ВУЗ за кілька років нагнувся б без попиту на своїх студентів і технічні розробки.
Так от, я бачу як Україна може знайти ресурси на будівництво чергового набору навчальних корпусів і лабораторій.
Я сумніваюся, що Україні вдасться залучити серйозних вчених. Занадто високі зарплати і занадто важко буде заманити вчених зі світовим ім'ям в маловідому країну, без особливо гарного клімату чи якихось інших принад. Кілька альтруїстів приїде, але їх буде недостатньо.
Я також сумніваюся, що Україні вдасться зібрати досить студентів з потенціалом умовних цукербергів. Знову ж, українська освіта не має необхідного визнання в світі і малоймовірно, що кращі студенти зі всього світу почнуть подавати документи в новий, маловідомий ВУЗ в маловідомій країні. Хтось з місцевих подасться, але місцевих мізків не вистачить.
Але найбільша перешкода - це створення сильного індустріального кластера навколо цього ВУЗу, якому б потрібні були і студенти з цього ВУЗу, і науковці.
ІТ швидко розвивається в Україні, але більшість айтішників можуть освоїти ремесло і без дорого ВУЗу. Бізнес швидко розвивається в Україні, але нема ще ні інвестиційного сектору, ні культури підприємництва, та і легкості ведення бізнесу, як це є в інших точках світу. А інші сектори, як от хімічна промисловість, фінансові послуги, логістика, чи фармакологія - ці в Україні поки в зародку.
Тому, я бачу проблему зі всіма трьома конями і сумніваюся, що уряд України готовий запустити комплексний проєкт такого рівня.
АЛЕ!
Поплакавшись, скажу, що в теорії це можливо.
Це вдалося, як я казав, кільком ВУЗам Азії, приміром. То чому б не нам?
Гарно процес описано в книзі «Чому Азії Вдалося» (How Asia Works). Тому попри мій скептицизм, сподіваюся цього разу буде інакше.
Vasyl Taras
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Додам: зробити універ можна і без індустріального кластеру. Можна найняти класних вчителів, відібрати і вивчити кращих студентів. Але після завершення навчання вони поїдуть в ЄС та США, бо там вони потрібні, а в Україні - ні.
Тому без індустріального кластеру це просто розтринькування державних грошей. Ну, хіба що метою держави є тотальна еміграція.
Ты же сверг Крававаго Марадёра - чем типерь не доволен?
Ты за кого во втором туре головал?
Посмотрите говорит осёл Оманский своим зебилам , что Европа и Америка от нас отвернулась , поэтому у нас нет другого выбора как мириться с парашей на их условиях, лишь бы не стреляли