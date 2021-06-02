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Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Террористы

Так называемая "генпрокуратура" террористической организации "ЛНР" планирует ужесточить наказание за "геноцид" и "использование запрещенных средств ведения войны".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

С такой просьбой "генпрокуратура" обратилась к главарю террористической организации Леониду Пасечнику и так называемым "депутатам Народного Совета". 

"Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛНР" просят Беларусь выдать им Протасевича "для следственного эксперимента"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
Тогда им первыми придётся идти на виселицу)))
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02.06.2021 17:25
+12
Они пираты под "вышкой"! Срать им на всякие международные суды и права гуманоидов!
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02.06.2021 17:28
+9
Неуж то они самоперестреляются?
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02.06.2021 17:27
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Тогда им первыми придётся идти на виселицу)))
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02.06.2021 17:25 Ответить
Без международного трибунала они cами подпадают под эту статью.
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02.06.2021 17:26 Ответить
Они пираты под "вышкой"! Срать им на всякие международные суды и права гуманоидов!
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02.06.2021 17:28 Ответить
Ребята, это чисто экономическая тема)))

Нужен например, чей то бизнес, папачленцу и МГБы, бизныка на подвал, подтягывают, 2-х "свидетелей", которые подтвердят что этот пассажир, в 2015, с неграми танцуя на БТРе, на ходу монтажной пеной задувал старух эпилептичек - геноцид?))) па наваросске - да!

статья расстрельная и бизнык отдаёт всё до копейки - "на развитие маладых рышпублик" и вместо пули в загривок, нищий но живой, едет по обиену к Биндарафцам.

только бизнес и ничего личного)))
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02.06.2021 18:19 Ответить
*********, повесят вначале пленных, которых минск "освобождает уже 7 лет...
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02.06.2021 17:27 Ответить
Вешать пленных и есть военное преступление.
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02.06.2021 17:51 Ответить
Они не хотят. Они ее введут и реализуют, это только у нас языком всех террористов к ногтю, ну и терпите!
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02.06.2021 17:25 Ответить
Ты сторонник беззакония как в ссср?
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02.06.2021 17:29 Ответить
як в урср
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02.06.2021 17:33 Ответить
А шо там было? Я не помню (2 года)
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02.06.2021 17:34 Ответить
те ж саме, що і в усьому срср
наприклад, за один з епізодів по справі Чикатило в рсфср було страчено безвинну людину
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02.06.2021 17:44 Ответить
Не по Чикатило! По Матусевичу! Був такий в Білорусі трішки раніше
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02.06.2021 17:46 Ответить
Та це "тріпло в коротких штанцях"!!! Ще "соплі під носом не висохли" а вже пробує "вертіть Кримінальним кодексом "як циган Сонцем"!
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02.06.2021 17:44 Ответить
Неуж то они самоперестреляются?
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02.06.2021 17:27 Ответить
будет коллективное самоубийство
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02.06.2021 17:33 Ответить
да нет надеюсь что ОРЛДО 14-15 часов после того как кацабы их кинуть наши их арт-огнем и бомбежками и ракетами будут прилизывать и прилизывать сравнивая все поселки города в руины... а потом уже нашим зайти и достреливать-- тех кто не погибнет сразу.. уверяю вас это куда прагматичной-- чем еще лет 200 терпеть выс..ры о том кто украинец а кто малоросс или кацаб...
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02.06.2021 17:34 Ответить
так шо, вони ліквідують своїх військових і здадуться?
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02.06.2021 17:32 Ответить
Черная дыра Европы, Северная Крея отдыхает😁😁😁
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02.06.2021 17:34 Ответить
...вертухаев с подвалов или палачей изоляции по ходу вешать будут.. Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны" - Цензор.НЕТ 1389 Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны" - Цензор.НЕТ 4159
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02.06.2021 17:39 Ответить
А хто заборонені міни "закидує" на нашу територію?
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02.06.2021 17:44 Ответить
Пускай самоубьются от угрызений совести.
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02.06.2021 17:45 Ответить
еще и руцке кадровых военных, ихтамнетов, со срезанным погоном и шевроном, забыл добавить, эти то уж точно подпадают под один из запрещенных приемов войны...сомалийские *** пираты, и то так не воюют..)) Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 7373
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02.06.2021 17:46 Ответить
Во блин, как завернули - "геноцид и использование запрещенных средств ведения войны".
По их понятиям законным методом и "негеноцидом" являются стояние за спиной женщин и детей, сбивание гражданских самолётов, и содержанием "на подвале".
Эти жертвы аборта сами в первую очередь под это попадают.
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02.06.2021 17:46 Ответить
а стрельба Градами по Марику , это как, законный метод войны?
ау дыровцы, вы за убийство 30 мирных граждан не забыли ужесточить награждение ?..
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02.06.2021 17:48 Ответить
Так это лыровцы хотят такой закон.
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02.06.2021 19:46 Ответить
геноцид, зарплаты сепарам прислуживающим оккупанту, не платят 5 месяцев
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02.06.2021 17:49 Ответить
И начнут с них первыми их казнить !
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02.06.2021 17:51 Ответить
Прямые переговоры с ЛНР, вот для чего всё это мутят. Заставят Европу и США с официальным письмом обращаться к ЛНР за помилованием! Вау-а-ля, вот и республики уже выступают как субъект международных переговоров! А потом даже если Украина выходит из минских соглашений, то это уже никому не интересно, так как путин будет заявлять, что теперь то любые новые переговоры только с этими признанными субъектами переговоров!
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02.06.2021 17:54 Ответить
Ах да, и не сомневайтесь, по звонку группа депутатов Альтернатива для Германии состряпают такое письмецо по поручению Путина на раз-два!
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02.06.2021 18:33 Ответить
Шанс выскочить живым у Протасевича сохраняется, если пойдет на сотрудничество со следствием и чистосердечно раскается в содеянном (эту часть напишет усатый вождь).
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02.06.2021 18:05 Ответить
Тепер смороду не витримають борошна совісті, вийдуть у чистий лан, стануть особою до стіни і саморозстріляються із бойових стовбурів.
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02.06.2021 18:05 Ответить
Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 6921 а как со "смородом" такой фокус получается?
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02.06.2021 20:03 Ответить
На 100% не впевнений щодо гугла, але у старих перекладачах (Рута, Плай) був такий глюк із подвійним перекладом - рос. "они" транслейтор перекладав як "вони", а потім розцінював "вони" як рос. слово ("вОни" - родовий відмінок однини іменника "вонь") і вдруге перекладав як "смороду" )))
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02.06.2021 20:13 Ответить
Так прикол в том, что я решил проверить и, прямо сейчас, НЕ старый Гугл, "смороду" так и переводит как "они" Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 6885
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02.06.2021 20:59 Ответить
Знаю, теж перевіряв неодноразово ))) Дивно, але факт...
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02.06.2021 21:22 Ответить
P.S.: "на 100% не впевнений щодо гугла" - маю на увазі, що не впевнений, яка тут причина. Гугл транслейт начебто не страждає на такі баги, як повторний переклад одного і того самого слова, як це робили вищезгадані архаїчні перекладачі. Але факт, як бачимо, річ уперта... Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 9799
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03.06.2021 06:06 Ответить
Гугл - чертов пиндосовский русофоб - тоже издевается и троллит товарищей со скрепной челюстью ... Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 5975
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03.06.2021 09:04 Ответить
В каком они там веке живут.
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02.06.2021 18:05 Ответить
Живут в 21-ом веке ,но им больше нравится средневековье.
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02.06.2021 18:16 Ответить
> средневековье <
...
Скільки страхітливих помилок у слові "палеоліт"...
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02.06.2021 18:29 Ответить
..так это шо - сами себя всех перевешают..???
ну так пусть хоть себе приговоры вынесут = мы исполним)))
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02.06.2021 18:21 Ответить
Дірявий скот в полон не брати!
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02.06.2021 18:32 Ответить
Мабуть цього пасічника і його посіпак треба потихому пускать врасход . і вже потім дивитись , - хто буде наступним . ))
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02.06.2021 18:41 Ответить
незаконные методы говорите, типа мин без самоликвидатора, или обстрел жилых домов мариуполя, расстрелы и пытки пленных
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02.06.2021 19:00 Ответить
Это говорит о том, что у них очень развито мазохизм и суицизм.
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02.06.2021 19:40 Ответить
Так они и без принятия таких так называемых законов и пытают и казнят. Только сейчас где то тела утилищируют, чтоб не нашёл ни кто, а когда закон примут, будут на камеру казнить.
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02.06.2021 19:55 Ответить
А где это б...ядское мировое сообщество , где Европейские толерасты с ценностями Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 375 Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 212 как бы пора уже останавливать кремль , это же все с подачи ***** Терористи "ЛНР" хочуть ввести "страту" за "геноцид" і "незаконні методи війни" - Цензор.НЕТ 212
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02.06.2021 20:24 Ответить
пусть принимают. сами и повиснут...
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02.06.2021 21:19 Ответить
Под Протасевича примут "закон"?
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02.06.2021 21:24 Ответить
То є для "величайшего х***ла всех времен и народов"?
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03.06.2021 06:51 Ответить
Охлос ОРДЛО,организованный и поддерживаемый РФ, безчинствует в агонии!Будьте ви,орки, прокляты людьми,которых вы лишили будущего надолго,особенно молодих!
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03.06.2021 09:29 Ответить
да здрасвует русЬкий мир!!!!!
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03.06.2021 10:58 Ответить
 
 