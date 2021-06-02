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Террористы "ЛНР" хотят ввести "смертную казнь" за "геноцид" и "незаконные методы войны"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Так называемая "генпрокуратура" террористической организации "ЛНР" планирует ужесточить наказание за "геноцид" и "использование запрещенных средств ведения войны".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
С такой просьбой "генпрокуратура" обратилась к главарю террористической организации Леониду Пасечнику и так называемым "депутатам Народного Совета".
"Генеральная прокуратура Луганской народной республики обращается... с ходатайством рассмотреть возможность усилить наказание за совершение преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида, ужесточив его вплоть до высшей меры", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий02.06.2021 17:27
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Нужен например, чей то бизнес, папачленцу и МГБы, бизныка на подвал, подтягывают, 2-х "свидетелей", которые подтвердят что этот пассажир, в 2015, с неграми танцуя на БТРе, на ходу монтажной пеной задувал старух эпилептичек - геноцид?))) па наваросске - да!
статья расстрельная и бизнык отдаёт всё до копейки - "на развитие маладых рышпублик" и вместо пули в загривок, нищий но живой, едет по обиену к Биндарафцам.
только бизнес и ничего личного)))
наприклад, за один з епізодів по справі Чикатило в рсфср було страчено безвинну людину
По их понятиям законным методом и "негеноцидом" являются стояние за спиной женщин и детей, сбивание гражданских самолётов, и содержанием "на подвале".
Эти жертвы аборта сами в первую очередь под это попадают.
ау дыровцы, вы за убийство 30 мирных граждан не забыли ужесточить награждение ?..
...
Скільки страхітливих помилок у слові "палеоліт"...
ну так пусть хоть себе приговоры вынесут = мы исполним)))