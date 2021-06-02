Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде принять в целом проект постановления №5597 о заявлении относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Об этом сообщил председатель комитета Александр Мережко (фракция "Слуга народа") в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комитет поддержал проект постановления №5597 и рекомендовал парламенту принять его в целом", - отметил он.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, когда этот документ может быть вынесен на рассмотрение в зале заседаний Верховной Рады, Мережко ответил: "Возможно, даже завтра".

Ранее Мережко сообщал, что в ВР зарегистрировано 2 проекта постановления по ситуации в Беларуси.

Так, соавторами первого из них (№5560) выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Второй документ (№5597) о заявлении парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске был зарегистрирован в Раде 2 июня, его инициаторами выступили трое представителей монобольшинства - Александр Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.