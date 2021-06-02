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Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде принять в целом проект постановления №5597 о заявлении относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.

Об этом сообщил председатель комитета Александр Мережко (фракция "Слуга народа") в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Комитет поддержал проект постановления №5597 и рекомендовал парламенту принять его в целом", - отметил он.

Вместе с тем на уточняющий вопрос, когда этот документ может быть вынесен на рассмотрение в зале заседаний Верховной Рады, Мережко ответил: "Возможно, даже завтра".

Ранее Мережко сообщал, что в ВР зарегистрировано 2 проекта постановления по ситуации в Беларуси.

Так, соавторами первого из них (№5560) выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".

Второй документ (№5597) о заявлении парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске был зарегистрирован в Раде 2 июня, его инициаторами выступили трое представителей монобольшинства - Александр Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Автор: Ірина Дашківська
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Та уже проехали про бульбанфюрера, займитесь законодательством. Ваша запоздалая реакция будет только во вред международному имиджу Украины.
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02.06.2021 17:14 Ответить
Ну теперь точно народ наконец-то заживёт в Украине счастливо и богато !!! Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко - Цензор.НЕТ 7053
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02.06.2021 17:14 Ответить
ти ж серед ослів живеш...попитай у них.
бовдур
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02.06.2021 17:19 Ответить
Наверное раздраконят луку и отдаст он под суд Протасевича в Луганск, сядет в самолет- и на отдых в Ялту, вспомним молодость. А вот какой гешефт Украины лезть в з*лупу не имея никакого интереса, сохраняя лояльное отношение диктатора и в торговле и сдержанность в признаниях всяких и вот теперь сами себе веслом по яйцам! Ооочень дальновидная суверенная политика...И моська лает на слона бо так сказав велыкый дядько
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02.06.2021 17:17 Ответить
Нам очень важно ваше мнение (да насрать на лаптеногих, в самом деле) Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко - Цензор.НЕТ 1083
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02.06.2021 17:26 Ответить
ставь лайк Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко - Цензор.НЕТ 5093 , если ты против существования роSSии !
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02.06.2021 17:25 Ответить
Наши политики говорят, что в РФ политики и СМИ только и говорят, что об Украине. Поэтому не надо уподобляться РФ и перестать уже занииаться Беларусью, а наконец заняться решением своих внутренних проблем. Противно.
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02.06.2021 17:45 Ответить
Я читаю експертів, які пишуть, що поки Путін буде зайнятий поглинанням Білорусі, йому буде не до України. І немає загрози прямого вторгнення. Нехай би це було правдою. Але наш кордон з Росією тепер стає на тисячу кілометрів довшим.
Влада Білорусі вже запросила російських військових на український кордон. Силові структури з Мінська пропонують росіянам "створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною задля виконання спільних завдань".
Можете собі уявити ці "спільні завдання" на нашому кордоні?!
Експерти, певне, розмірковують з точки зору здорового глузду і об'єктивних реалій. Але недофюрери втратили здоровий глузд. І що відбувається в таких головах і чого від них чекати, питання відкрите. - https://gazeta.ua/blog/55171/nedofyureri-vtratili-gluzd-boronitisya-vid-takih-susidiv-treba-kozhnu-sekundu
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02.06.2021 18:39 Ответить
 
 