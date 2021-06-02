Профильный комитет одобрил один из двух проектов постановления по ситуации в Беларуси и рекомендует Раде принять его, - Мережко
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Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует Верховной Раде принять в целом проект постановления №5597 о заявлении относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске.
Об этом сообщил председатель комитета Александр Мережко (фракция "Слуга народа") в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Комитет поддержал проект постановления №5597 и рекомендовал парламенту принять его в целом", - отметил он.
Вместе с тем на уточняющий вопрос, когда этот документ может быть вынесен на рассмотрение в зале заседаний Верховной Рады, Мережко ответил: "Возможно, даже завтра".
Ранее Мережко сообщал, что в ВР зарегистрировано 2 проекта постановления по ситуации в Беларуси.
Так, соавторами первого из них (№5560) выступили около 30-ти народных депутатов из фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа" и группы "За майбутне".
Второй документ (№5597) о заявлении парламента относительно инцидента с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске был зарегистрирован в Раде 2 июня, его инициаторами выступили трое представителей монобольшинства - Александр Мережко, Святослав Юраш и Марина Бардина.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
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бовдур
Влада Білорусі вже запросила російських військових на український кордон. Силові структури з Мінська пропонують росіянам "створення розвідувальних пунктів на кордоні з Україною задля виконання спільних завдань".
Можете собі уявити ці "спільні завдання" на нашому кордоні?!
Експерти, певне, розмірковують з точки зору здорового глузду і об'єктивних реалій. Але недофюрери втратили здоровий глузд. І що відбувається в таких головах і чого від них чекати, питання відкрите. - https://gazeta.ua/blog/55171/nedofyureri-vtratili-gluzd-boronitisya-vid-takih-susidiv-treba-kozhnu-sekundu